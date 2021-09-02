中國軍事｜「歷史性地跨入戰略空軍門檻」　解放軍轟20今年亮相？

8月31日，中國空軍發言人申進科透露，中國空軍歷史性地跨入戰略空軍門檻，引起了外界的高度關注。不少聲音認為，這意味着轟-20很有可能即將亮相。



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近期，美國以及日本在中國周邊地區動作頻頻。面對美軍「讓中國感到恐懼」的挑釁，申進科在第13屆中國航展新聞發布會上表示，中國軍人一不怕苦，二不怕死。

隨後，申進科宣佈，中國空軍歷史性地跨入戰略空軍門檻。一向低調的空軍，在這個關口宣佈跨入戰略門檻，其中似乎意有所指。聯想到即將在9月底至中國國慶期間舉行的第十三屆珠海航展，極有可能是中國空軍有新的「大傢伙」要亮相。

申進科透露，目前，中國空軍正在按照「空天一體、攻防兼備」的戰略目標，加快推進戰略轉型，殲-20、運-20列裝部隊，中國國產新型地空導彈直指蒼穹，戰略預警、空中打擊、防空反導、訊息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力得到不斷提升，有效履行新時代使命任務。

中國空軍的「20家族」（請點擊瀏覽大圖）:

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中國殲-20和運-20編隊已經成型，既然是新成就，那極有可能是外界一直高度關注的新一代重型戰略轟炸機轟-20。

中國空軍的「20家族」代表着中國在軍機領域目前的最高水平，據悉，中方至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。

近年來，轟-20受到外界輿論的關注與熱議，這是繼殲-20後最受期待的一款軍機。該型轟炸機據信將構成中國海陸空戰略核三角的強力支柱，改變中國周邊軍事平衡態勢。

但是，這架受到中國軍迷狂熱追捧而境外觀察者密切關注的戰機，長期以來「神龍見首不見尾」，只能通過對頻頻顯露出來的一些蛛絲馬跡的考證分析得出一個比較模糊的身影。

在2021年開年的時候，中國空軍的宣傳片中就出現了疑似新型重型戰略轟炸機的影子，外界紛紛猜測轟-20可能在今年的航展上首次亮相。最重要的是，在整個「20家族」之中，能夠稱得上「戰略門檻」的已經只剩下轟-20，這是整個中國空軍新一代戰機拼圖裏面最後一塊，是「三位一體」核打擊能力中關鍵的一環。

中國軍方此前公布的轟-20的消息（請點擊大圖瀏覽）：

此外，由中國兵器工業情報所主辦的《現代兵器》雜誌六月刊上，一架採用了經典的「大飛翼」結構、具備低可探測性能的隱身戰略轟炸機，在雜誌封面上顯示。

同時，在雜誌內頁上還附加了該機的詳細三視圖，圖注則被標註為「新型轟炸機想象圖」。

據報道，在這架「某型隱身轟炸機」的三視圖中，最引人注目的細節是該型隱身轟炸機的水平尾翼與垂直尾翼設計，它採用了一個非常特殊的、具備極強的技術獨創性的「水平尾翼變形結構」。

在某個飛行構型下，它的水平尾翼將整合到整個飛翼尾部的氣動操縱面內，使得這架轟炸機的氣動外形與美軍的B-2隱身轟炸機顯得極為類似；而在另一種飛行構型下，它的水平尾翼呈現出「上反」姿態，從水平尾翼變形成為V型垂直尾翼，也即所謂的「水平尾翼變形」，使這架隱身戰略轟炸機看起來又像是一架「大號」隱身戰鬥機。

令人關注的是，這一獨特的氣動結構並非空穴來風，它的技術來源目前能找到的，是中國航空工業空氣動力研究院在2020年10月份發表的一篇開源論文。該論文主要論述的是一種兼顧超音速飛行與亞音速氣動性能的先進航空器構型，而「水平尾翼變形」結構被視為一種有效的技術解決方案。

這一消息的報道，再次讓轟-20受到聚焦。結合中國空軍、中航國際等官媒的密集表態，轟-20在2021年首飛的可能性還是很大的，要不也不會有如此多的預熱。