根據台軍統計今年一月至今，解放軍軍機襲擾台灣西南空域的機種統計，殲16戰機至八月底已經達100架次，如果算進9月5日的10架次，則至今已經超過百架次，是對台威脅最大、科技含量最高的重型雙座雙發動機戰轟機，台軍判斷未來解放軍對台動武，殲16戰機將成為主要機種。



根據台軍公開資料披露，今年一月至八月底，解放軍殲16雙座重型雙發動機戰轟機，襲台架次超過100架，是架次最多的戰轟機，對台威脅極大。（ChinaAviation）

雖然外界咸認為目前已經量產150架以上的殲20隱形戰機，對台灣威脅頗大。但是根據解放軍對台灣周邊海域動兵操演的密度與機種來判斷，殲20遠遠不是攻台主力。

目前順利量產、改批次型號的殲20，與解放軍最神秘的運9G（新高11號）電戰機搭配作戰，未來的目標是美軍，完全是針對美軍部署於西太平洋的高階戰機而來，並非對準台灣。如果解放軍使用殲20對台軍事壓迫，則運9G電戰機絕對不會缺席於台灣周邊空域。

殲20與運9G專門應付美軍

根據台軍方的資料分析，解放軍在台灣周邊出動的電戰機，以運8G遠干機（Y-8EW 高新2號）為主，今年至八月底，已經出現在西南空域共37架次，出現頻率相當密集，對台電子戰主力，打頭陣將是運8G遠干機。

也就是說，由運8G遠干機、運8T技術偵察機（Y-8 RECCE 高新4號）和空警500（KJ-500 AEW高新10號）三種電子作戰機，搭配殲16戰轟機，將足以壓制台空軍的現役力量。

解放軍各型機今年至今擾台統計

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運8G遠干機用於攻擊性的電子戰，運8T技偵機擔任通訊平台、蒐集參數情報的任務，再與空警500預警機一起管理海空戰場，進行海空聯合作戰攻擊，解放軍以上一代的技術，足以壓制台灣空軍自豪的F-16V戰機作戰能力。

上述重要機種，近期都頻繁出現在台灣西南空域，包括運8技偵機共38架次，空警500共18次，與殲16戰機的搭配相當頻繁。

從今年一月至八月，解放軍軍機襲擾台灣西南空域防空識別區的次數與機型，可以見到對台進攻的梯隊組合已然訓練完備。（Facebook @ 台灣西南空域）

以台灣空軍目前的實力而言，雖然F-16V Blk20戰機，擁有AESA主動電子掃描陣列雷達，可以遠距照射、同時攻擊數個目標。但是殲16也配備AESA雷達，與俄羅斯出口的Su-30MKK/MKII不同，故解放軍目前已經將空軍使用的76架Su-30MKK和24架海軍航空隊使用的Su-30MKII，退至第二線的支援兵力行列。

根據台軍公布架次檢視，Su-30系列戰機，一月至八月僅出現4架次，加上9月5日則增加到8架次，與殲16的主力攻擊身份完全不同。殲16具備AESA雷達，性能不明，相信與台軍用美製品性能等同或稍差，但是殲16擁有數量優勢，目前已經服役200架以上。

台軍F-16V戰機無法掌握絕對技術優勢

同時，殲16的航程、高空高速性能全面碾壓F-16V，且擁有射程150至300公里有效接戰距離的長程空對空導彈，台軍F-16V目前僅配備AIM-120C-5/7，射程高度保密，但是一般認為有效接戰距離約100公里以內，但是電子抗干擾能力，照常理應該較PL-15優秀一點。

而殲16的長滯空接戰時間，作戰半徑高達3,650公里，遠非台空軍F-16V Blk20的629公里可比擬，是二種不同等級的戰機。即使是台軍在2027年以前成軍、具備機背油艙的F-16V Blk70戰機，作戰半徑提升至900公里，也完全無法全程與殲16對戰。

殲16戰機不僅作戰半徑大，且還具備空中加油能力，其持續爭奪空優的能力不容小覷。（wantubizi.com）

而目前解放軍擁有完全自主的空中加油技術，殲16的作戰半徑還能夠再加長，這也是台軍今年刻意官泄F-16A/B Blk20戰機與美軍空中加油機聯合演習的主要原因。

由於殲16的戰力相當驚人，日本航空自衛隊近期已經發布，將與印度空軍密切聯合演習，印度空軍將提供性能與殲16差不多的Su-30MKI，於日本本土空域，與航空自衛隊戰機進行近接演練，並且開放該型機給航空自衛隊技術人員徹底研究。

面對解放軍殲16戰機的威脅，日本很早就要求印度空軍協助航空自衛隊了解Su-30戰機的性能。圖為日本前防衛大臣、即可能為下任日本首相的河野太郎，近年參觀印度空軍Su-30MKI的情況。（日本防衛省）

而印度所擁有的Su-30MKI雖具備有前翼、並且有向量推力噴嘴（TVC），可進行超機動戰術動作，但是該機配備的還是俄羅斯原裝的PESA空用雷達，並非殲16使用的國產AESA雷達，在多目標接戰能力上略遜一籌。

由此可見，日本航空自衛隊已經深感受到殲16的威脅，故緊急啟動實機對抗演練。而美軍早在幾年前，就已經邀請過印度空軍的Su-30MKI赴美參加紅旗對抗演習，試圖摸透Su-30戰機的性能特性。

為了應付解放軍殲20與殲16的重戰機包夾圈，日本航空自衛隊已經宣佈放棄進行況日費時又價格高昂的F-15J/DJ的構改工程，改緊急向美進口一批新造F-15EX戰機應急。（U.S.A.F.）

而台灣空軍目前並未有任何與殲16實際接戰的能力，目前應付殲16戰機大批量襲來的態勢，台灣空軍僅使用防空導彈追監、在空戰鬥巡航機（CAP）視距外監控等方式應對，雙方並無近距離接觸、較勁的情事。

殲16對台的壓倒性優勢，在2030年以前都會繼續維持，儘管台灣空軍將獲得66架F-16V Blk70戰機，但是並未能夠一次解決殲16的龐大機群壓力。

台灣即使在2030年以前完成66架F-16V Blk70戰機的成軍，也無法應付解放軍迅速成長的戰機實力。（台灣國防部提供）

要應付殲16超長作戰半徑、超機動作戰能力、多目標接戰能力以及電戰與反制能力，台軍可能在這幾年內，必須緊急汰換幾乎沒有戰力的幻象2000-5戰機，緊急向美採購F-15C/D/EX或者F/A-18E/F等雙發動機雙座戰機，才有辦法稍堪應付殲16在高空高速領域中的挑戰。日本航空自衛隊面對戰情緊急，已經決定停止F-15J/DJ緩慢的改良工程，徑自向美採購F-15EX戰機應急。