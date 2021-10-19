中國第三季度GDP增速低於預期　限電之外尚有三大隱憂

國家統計局公布了前三季度經濟增速，據初步核算，前三季度中國GDP總值823,131億元人民幣，按可比價格計算，按年增長9.8%，兩年平均增長5.2%，比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。

分季度看，一季度按年增長18.3%，兩年平均增長5.0%；第二季度按年增長7.9%，兩年平均增長5.5%;第三季度按年增長4.9%，兩年平均增長4.9%。在全球各主要經濟體中，雖然這一數字相對而言不算最低，但它仍然低於國內外機構與經濟學家的普遍預期。



尤其是，考慮到去年疫情對經濟衝擊使得同期數據基數變低，加之中國目前所處的發展階段和發展中國家性質，與發達國家相比在人均層面有很大差距，還有很多發展目標需要由一定的經濟增速支撐，這個數字還是有些太低了。

所以，找出數據低於預期的原因，並對這些原因進行實事求是的深入總結，對中國而言非常重要。總結起來，導致第三季度中國經濟低於預期的原因大致有以下幾個方面：

第一是疫情的影響還沒有過去，這表現在其一，疫情使大量市場主體的經營受到影響至今還未緩過氣來，尤其是大量從事服務業的中小企業在過去一兩年大量關門倒閉，其二，很多家庭或個人的就業、收入受到影響，消費信心和能力下降，其三，國內零星爆發的疫情在一定程度上抑制了正常生產與消費活動。

第二是多領域高度密集嚴厲的市場整頓，對經濟運行與數據指標構成了影響。今年來，為規範市場秩序，遏制資本無序發展，中國在教育培訓、網路平台經濟、線上遊戲、影視文化娛樂、房地產等市場出台了空前壓力的整頓措施，這些行業承載了大量就業，有些還是國民經濟與財政收入支柱，短期內對多領域的密集整頓，必然會在經濟指標上有所反應。而這些指標的變化，背後又牽動了無數企業實體與民眾就業，以及家庭收入與消費信心。

從中國經濟發展的長遠與根本邏輯看，這些整頓措施很有必要，主觀出發點也都是好的，但是短期內多領域整頓政策疊加，再加上實施中因為普遍存在的官僚主義與形式主義，出現了「一刀切」的用力過猛顯現，也確實影響到了市場活力以及市場主體的經營積極性。

第三，房地產是必須要拿出來單獨談的一個產業。從社會穩定、防範風險、發展實體經濟、擺脱對土地財政的依賴等需要看，前幾年過熱的中國房地產市場確實需要規範，但另一方面，房地產又是一個非常長的產業鏈，還一頭掛着金融機構與地方財政，一頭掛着數千萬家庭的就業與家庭生計，所以如何在整頓的同時拿捏好力度，做到既規範了市場，又不對經濟造成傷筋動骨的影響非常重要。這一工作力度在初期把握顯然不夠精準，好在目前正在適當回調。

第四個是拉閘限電對經濟正常運行造成了嚴重影響。為何拉閘限電的原因很複雜，過多追問背後的原因很沒意思，事實上導致這一問題產生的深層次原因業界也都清楚。這裏面同樣牽扯到一個目標設定與經濟增長及實際社會治理效果的宏觀平衡問題，不能為了片面追求某一目標而不顧實際忽視其他目標。不管怎樣，在正常經濟因為疫情以及各項市場整頓措施已經深受影響的情況下，在企業生產旺季，為追求某些指標而拉閘限電、限產都值得商榷。

影響中國第三節度GDP增速的原因很多，以上四條最為主要，在接下來在經濟工作中如何針對此前暴露出的這些問題，在堅持大方向不變的情況下，有針對性進行調整適應，把握好政策落地的力度節奏，恢復經濟信心，將決定中國全年乃至未來更長時間的經濟增速。