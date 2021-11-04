台灣漫畫也吵「兩國論」?　台海變局前夕史觀大亂鬥

繼蔡英文在今（2021）年雙十講話提出以「中華民國72年」新史觀為基礎的「兩國論」，台灣內部國族認同紛擾，也延燒到了漫畫領域。



日前，台灣文化部主辦的「金漫獎」頒獎典禮過後，評審召集人、台灣政治大學台灣史研究所副教授李衣雲在其臉書暢談評獎心得，其中一段內容指台灣漫畫有很長一段時間不能出現台灣地景，暗批國民黨威權統治時代對台灣本土元素的壓抑，許多漫畫迷湧入留言表達不同意見，引發網路論戰。



該名學者透過對本屆「金漫獎」一部遺珠作品的討論，指出「台漫在很長一段時間（1945-1990），是不能出現台灣地景，因為『台灣』被視為一種低俗的存在。大約到2000年前後，台灣地景才開始在台漫中成為一個重要的故事元素。」

她也表示，在國民黨統治的1950年代至1960年代，台灣漫畫情節多半連結的是中國元素，例如日本漫畫被改譯為中國地名和人名；並且進一步分析，當時台漫還有「中式姓名」與「台式姓名」之別，前者例如「小牛」、「小玲」，後者則如「阿牛」、「阿玲」，在使用上又以前者居多。

台灣第12屆金漫獎頒獎典禮10月28日在台北舉行，台文化部長李永得出席致詞表示，支持漫畫家、漫畫作品及漫畫平台是未來台灣文化部、文策院和業務單位會來共同努力的目標。（中央社）

李衣雲學術研究其中一個領域即台灣漫畫史，發表多篇論文專着。也因為這個背景，其臉書文章刊發出來後，引來不少台灣漫畫迷留言批評，並舉出許多以台灣元素為背景的漫畫作品，例如以《阿三哥與大嬸婆》聞名的漫畫家劉興欽，又如曾受蔡英文讚譽的已故漫畫家鄭問，他們的創作都能看到豐富的台灣元素。

網友也在留言處舉例，早年台灣漫畫也曾出現台北的地標之一「圓山大飯店」。但李衣雲認為，圓山大飯店「是1950年代以來國民黨『自由中國』的地景，中國北方宮殿式建築，由蔣宋美齡的外甥女掌控，這不是台灣」，也引起了另一番爭議。目前李衣雲已關閉臉書留言功能，並針對這波關於台灣漫畫創作歷史歧見的論爭下了一個小結：「我想這是我們對於台灣定義的不同」。

台灣漫畫家鄭問創作的科幻漫畫《戰士黑豹》，背景不乏蘭嶼、彰化八卦山大佛、故宮博物院、西門町中華商場、澎湖跨海大橋、高雄旗山濟公大佛、台中公園、西門町中華商場、關渡大橋、高雄左營春秋閣雙塔、基隆中正公園觀音菩薩大神像，以及野柳女王頭等台灣地景。圖為2018年蔡英文出席「鄭問紀念展」致詞。（台文化部供圖）

這場台灣漫畫網路論戰，其實只是近年來台灣歷史爭議的延伸與縮影，台灣藍綠統獨的高度對立，令本該胸懷多元的歷史解讀充滿了仇恨與衝突。例如民進黨和台獨派人士，為了與中華文化做出切割，標榜一個「多元共融」的「台灣文化」；但與此同時，又為了「反中」和鬥爭國民黨，把國民黨等同於中國都塑造為對台灣人的「加害者」形象，既清洗國民黨烙印在台灣的人文地景，也進而以政治力抹消台灣身上的中國性與中國元素。

較為顯而易見的，莫過於近年來以「轉型正義」之名，在台灣發起的拆卸、搬遷孫中山與蔣介石銅像的運動。此外，台北故宮及其收藏文物的定位也屢成為焦點，過去被視為中華文化的象徵，如今執政者希望將之轉型為「亞洲文化博物館」，以稀釋故宮內在的中華基因；降級改隸台灣文化部的呼聲，即此思路的產物。

「香港故宮文化博物館」明年7月將開幕，台故宮院長吳密察對此表示，港版國安法出現之後，香港跟中國一樣，已經不能算是自由的香港，因此台灣故宮未來與香港故宮的交流也必須遵守台政府政策，在不設政治前提下才可能進行相關交流與合作。（中央社）

再往細處看，台灣內部也曾出現過關於「旗袍」的論爭，認為旗袍是國民黨統治台灣後才「移植」進來的服飾風格，是台灣本土文化的「外來政權」。還包括前一段時間台灣媒體將「中國料理」列為「異國美食」，「台菜」、「中菜」出現的「兩國論」，甚至是認為「台灣話」不是「閩南話」的主張等等，都是台灣長年以來在政客民粹操弄之下，所導致的史觀認同混亂。

蔡英文在今年雙十慶典提出了「共識化分歧，團結守台灣」的期許，那麼「共識」與「團結」的內涵，應該涵納台灣不分群體人民的歷史記憶與情感，不應該由某一政黨或某種佔據主流話語的政治意識形態來定義。台北圓山大飯店固然有着國民黨政府的身影，卻也是幾代台灣人的共同記憶，甚至是外國遊客對台灣的深刻印象；35年前的1986年，民進黨不也是在「自由中國」的圓山大飯店成立的嗎？

▼民進黨成立於台北圓山大飯店，台史學者認為圓山飯店是中國宮殿建築，不算是台灣地景：

在宗教文化上更能突顯真正的「台灣價值」，來自中國大陸的媽祖信仰早已成為台灣社會的主要精神寄託之一，民進黨立委還以出鏡扮演「中國人」林默娘為榮。被該名學者視為「中式小名」的「小英」，還成了台灣「抗中保台」的代言人。這些在外界看來顯得荒謬的現象，事實上都說明了台灣被「反中」意識形態過度宰制之後的後遺症，不斷在內部分化、樹立新敵人的無限內耗。

可以預見的是，在台海情勢益發風急浪高之際，政治人物為了既得選舉利益，會在內部掀起更大更尖鋭的政治「極化」浪潮；而面對北京與日俱增的統一壓力，台派光譜的認同者，一部分人也會選擇衝突性更高的方式進行抵抗。如今連漫畫都要區分敵我、劃分兩國，整個社會陷入在更為撕裂的泥淖之中而不能自拔，或許正是台海變局在即的一種情緒投射。