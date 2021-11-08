教召十萬軍人　台灣究竟想打什麼仗？

綜觀兩岸近來輿論場，「備戰」可謂最熱門關鍵字。

11月1日晚間，中國商務部突發公告，鼓勵各家「根據需要儲存一定數量的生活必需品」，引發了廣大網友的關注和熱議，不少民眾因而解讀，北京或許即將啟動武統，才會出台這般隱晦的「緊急動員命令」。即便《環球時報》總編輯胡錫進出面解釋，「我沒有看到局勢已箭在弦上、傾刻間就要激發（戰爭）的絕對緊迫」，武統猜想依舊此起彼落。歸根結柢，仍是兩岸關係的持續陡降，引發了這般風聲鶴唳。

無獨有偶，台國防部也於11月2日發布新規，將自2022年起試行後備軍人「教育召集訓練」（簡稱教召）新制，以「後退先用」為原則，「年年施訓，每次14天」，以「有效恢復退伍後備軍人的戰鬥技能」。受此影響，明年台灣教召將徵召25個營、1.5萬名後備軍人參與，對象鎖定被編制到新訓旅、縣市後備旅與縱深守備旅者。

此般消息一出，引發了台灣輿論哀鴻遍野。不少「七年級生」（生於1981年至1990年者，也即民國70年至79年）在網上集體崩潰，諸如「本來5天教召就很慘，現在跟我說14天，又是七年級生中招，能不能放過七年級生」、「打疫苗排最後，打戰優先上 」、「先把4個月兵役延長吧！七年級生兵役期比歡樂營教召到老還長」等，多不勝數。

台國防部雖已出面否認，表示教召選員是以8年內退伍的後備軍人為原則，網傳所謂「新式教召將以七年級生為主」、「後備軍編管將延長至15年」均非實情，卻依舊難阻恐慌蔓延，民心浮動——畢竟兩岸近年摩擦漸起，「武統」逐漸成為人們心中的可能選項，而非過往不痛不癢的漫談。

台軍漢光演習，43炮指部在楓港地區實彈射擊。（中央社）

教召不等於備戰

對比新舊制教召，舊制2年一召，為期5天至7天，結合單位作戰任務，採召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，共計9.7萬人；新制14天教召訓練，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於1季至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計有25個營所屬連級單位1.5萬人實施驗證，並於第4季完成試行成效檢討及各項評估。如此統計，預計可在2022年施訓11萬人。

然而這般舉措看似呼應台海變局，實則花拳繡腿、自欺欺人，既無法真正提升台軍戰力，也於緩和當今兩岸「冷戰」無益。

有鑑於2016年民進黨執政後，兩岸關係每況愈下，台國防部已多次提案「改革教召」，卻因擔憂民意怒火，而未敢大刀闊斧。2020年10月，解放軍機擾台力度加大，時任台國防部長的嚴德發便公開表示，為充實台軍後備戰力，預計在2022年成立專責的防衛動員署，後備教召也改為1年1訓，1次14天。訓練人數將從12萬增加至26萬人，教召薪資也可能增加1.2倍至1.5倍。由此觀之，台軍的教召改革籌劃多時，但民間長年無所用心，這才導致如今的網路崩潰潮。

蔡英文揭櫫未來台軍後備制度改革的3項原則，分別是「創建常後一體」、「創建後備動員合一」，以及「跨部會合作」。（台灣總統府供圖）

然而增大教召力道，並不能瞬間強化台軍整體戰力。第一，兩岸軍力差距懸殊，台軍從軍工實力到軍人員額，都被解放軍極度輾壓，完全是台獨欲以「數人頭」民族主義對撞中國的寫實縮影。武統一旦啟動，台軍奮力反抗，也難達彗星撞地球的效果，倒是蚍蜉撼樹還可比擬。如此劣勢，連向美採購昂貴魚叉反艦導彈、M109A6自走砲、MQ-9無人機，都難彌補，更何況是在後備軍人身上下功夫？

第二，台灣教召正如網友調侃，乃是某種軍事訓練「歡樂營」，軍中領導對基層怨懟的近憂，大過對台灣生存的遠慮，故整體訓練力道相對疲軟，更有不少民眾借「出國」之由逃避。國民黨立委吳斯懷便曾於2020年質詢時揭露，台軍對外宣稱逼近100%的教召達編率，其實是下達了將近160%的動員令，才能勉強有此成果；且教召訓練鬆散，有鑑於2020年後台海波瀾漸顯，台國防部才將實彈射擊由6發增為21發，成績合格由3發增為4發，並規劃增加「行軍」及「宿營」等課程，但整體仍是體驗大過訓練。在此脈絡下，增加後備軍人教召員額，將時長由7天提高到14天，毫無意義。

第三，台灣已在2018年停止義務役徵兵政策，改採招募並行制，1994年1月1日以後出生役男，只需接受4個月的軍事訓練，結訓後即轉為後備軍人。然與教召缺點類似，在如今台軍「多一事不如少一事」的氛圍下，其訓練力道疲弱、內容鬆散，長達4個月的射擊訓練，每人最高只會射擊56發子彈；如此「戰力」，爾後即便再遇教召，成效也不過聊勝於無。

蔡英文親自視導漢光37號演習「佳冬戰備跑道戰機起降」演練。（軍聞社）

平心而論，民進黨政客雖成日高喊台獨口號，就連台國防部長邱國正也勉勵東沙駐軍「我死則島生」，卻難掩台灣社會四處瀰漫的畏戰情緒。如今台國防部對兵役制度的整體孱弱視而不見，反選在「教召」等旁枝末節上耍花槍，不過是雖知台海危殆，卻又不敢得罪選民，進退失據間，只好敲鑼打鼓、自我壯膽，宛如穿新衣的國王般，在眾目睽睽下一路裸奔。

厭戰不等於向統

然而台灣民眾如此表現，並非拒獨迎統的認同轉向，也非由綠轉藍的政治位移，反而更多是暴露了一代台灣人遭時代暴打後，由悲情轉向自我催眠的「巨嬰心態」。

1970年至2000年初，台灣正是順風順水的黃金年代，經濟繁榮發展，更享有「民主中國」的價值光環，集西方媒體萬千寵愛於一身。由1972年至2006年，台灣國內生產總值（GDP）高居中國各省榜首30餘載，最巔峰時期，曾佔中國大陸整體GDP的45%，可謂一枝獨秀。

陳水扁貪腐案爆發，一代「台灣之子」人設崩壞。（VCG）

然當大陸改革開放累積的經濟紅利暴發，「中國崛起」逐漸取代台灣引以為傲的「亞洲四小龍」頭銜，成為東亞的經濟引擎，更步步趕超其他發達國家，在數年內便會成為世界第一大經濟體。往復之間，台灣經濟結構停滯，薪水漲幅遠低物價飆升，不僅無力再現往日榮景，也難再趕上中國發展步伐。

而在認同變遷上，早在國民黨威權統治年代，台獨火苗便已於台灣民間竄燒，並在美國一手催動的「民主化」進程下，一躍而成台灣主流政治意識形態之一。2006年，陳水扁貪腐醜聞開始發酵，一代「台灣之子」人設崩壞，但台獨陣營並未因此一蹶不振，倒是多了操弄認同議題的新機會。

此時台灣已邁入資本主義的年邁下坡，對照身旁欣欣向榮的中國崛起，潛意識中滿是發展無門的頹喪，又因選舉政治加劇了認同撕裂，滿腹戾氣日積月累，無處發泄。台灣青年受此氛圍浸染，瀰漫出一股火藥味十足的時代失落感：既已喪失經濟與發展優越，「鎖國自閉」便是尋回尊嚴的唯一途徑。

2014年，反服貿團體在台灣立法院抗議。（Getty）

故而面對中國崛起話題，台灣青年雖不至於全盤否認，卻會在不甘示弱下新開話題，強調台灣站在「自由民主」的價值高地，用「全球挺台反中」敘事自我催眠；目睹中國經濟建設、科技發展、全面脱貧，台灣青年轉而強調「最美的風景是人」、台灣「歲月靜好」；眼見中國開始在軟實力產業上超趕，台灣青年又改以「本土文創敘事」相互取暖。

以上舉措看似自信，其實不過是逃避現實後的賭氣自慰。綜觀台灣青年的普遍行為模式，其既能沉溺在消費主義的物慾中，又能加入「反服貿運動」，要求各行各業為了虛無的台灣主體，一起在經濟上禁慾；既能成日在冷氣房內高談闊論台獨思想，又要聲援「反核四」運動，絲毫不顧長遠的能源獨立規劃，畢竟反對身為「中共同路人」的國民黨應為「最高價值」；既能為政府灑幣買軍火而歡呼，為政客挑釁北京而高潮，為蘇貞昌在2019年說出「有支掃把，我都拿起來，絕不投降」而激動，又在政府修改教召制度後集體崩潰。

如今的台灣青年，活在個人主義充斥的泡沫內，把叛逆當成做自己，將邊緣與失落上升到「民族美學」層次，顧影自憐、沾沾自喜；然而泡沫之內，不過是一顆顆十指不沾陽春水的脆弱心靈，會因西方流連顧盼而狂喜，也會為沉重現實而集體歇斯底里，卻又硬在傷口處塗脂抹粉。時日一久，自是紅腫之處，豔若桃花；潰爛之時，美如乳酪。