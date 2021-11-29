習近平突圍西方民主一言堂　台灣需要「讀懂中國」這一課

中共十九屆六中全會通過的「第三份歷史決議」，強調了「全過程人民民主」在未來中國政治發展裏的角色、作用和重要性。日前習近平與拜登（Joe Biden）舉行視頻會晤，民主「豐富多彩」的多元性，成為中方領導人與美方重點對話的議題之一；美國也將於年底舉行「民主峰會」，民主話語權成為中美博弈的新興場域。

台灣自詡為「民主燈塔」，大多數民眾也自豪於台灣民主發展，多維新聞專訪對中共黨史與中共理論有深入研究的台灣中山大學、佛光大學名譽教授姜新立，深入解讀台灣該如何理解和應對這一場意識形態領域的「百年變局」。



姜新立表示，從事政治學理論研究的人，對於「全過程人民民主」的提法都會感到興趣。首先需要釐清「民主」（ Democracy）的政治學概念是什麼？就是人民統治、人民做主，最高權力屬於人民，並且由人民來行使或者賦予給一個執政黨。

習近平在民主的問題上，既肯定民主價值，也批評西方民主制度，他說民主是全人類的共同價值，也是中共還有中國人民所堅持的重要理念。姜新立認為，習近平之所這樣理解民主，源自於馬克思（Karl Marx）所說的「無產階級專政」就是「無產階級民主」，這是巴黎公社「Majority rule」的具體表現；此外，第二國際的理論家考茨基（Karl Kautsky）也說過「社會主義沒有民主，不可思議」。

中共十九屆六中全會通過「第三份歷史決議」，強調發展「發展全過程人民民主」。（美聯社）

姜新立觀察西方對於中國大陸的政治體制或政黨結構，都認為是一黨專政、反民主、反人權。但民主的內涵應該是多元的，不是說西方的代議式民主才是唯一的民主，而且重點在於民主的主要對象就是人民，人民想什麼、人民要什麼，都要能夠落實和實現，人民的福祉要先考慮到，這是民主的出發點。

要追求什麼樣的民主，民主又要實現什麼樣的目標，姜新立以台灣作為反思和參照的例子。如果人民只有在投票的時候被喚醒起來，投完票之後就又睡覺了；只有競選的時候能聽到候選人一些天花亂墜的口號，選舉之後人民也沒有什麼發言權，這樣就是「真民主」嗎？就像台灣的公投，通過了政府也不執行，在結果上還是不民主。姜新立強調，連西方民主政治思想家盧梭（Jean-Jacques Rousseau）都說過，「人民在投票當下是主人，投完票之後就是奴隸」，可見盧梭也認為西方的普選式民主是有問題的，只有普選式民主並不是真民主。

台灣自詡為「民主燈塔」，但民主實踐流於政黨惡鬥。台灣將於12月18日舉行四項公投，圖為台行政院長蘇貞昌登台宣講，呼籲民眾投下「「四個不同意」。（中央社）

習近平10月13日在中央人大工作會議上提到，「我國實現了全過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條全方位全覆蓋的民主，是最廣泛最真實最管用的社會主義民主。」

對此，姜新立解讀，用馬克思主義的語言來說，「全過程民主」可以演繹成為「社會主義民主」，也就是將民主制度加上民主實踐，以人民為主、貫穿人民生活的全過程之中。所以這樣看的話，「以人為本」是習近平思想的特點之一，如同他說的「江山就是人民、人民就是江山」，社會主義民主也是拉到以人為本這個基礎和前提。

另外的問題是該如何實踐，又要如何讓人民有感？姜新立回顧，習近平2019年在上海考察首次提出「全過程民主」，第一站就選在古北市民中心；今（2021）年進一步闡述這個概念時，場合則是選在人大工作會議。前後脈結合起來看，具體化就是協商式民主、參與式民主，經過從下往上的民主醖釀，最後通過科學決策。由此可知，人大、政協都是中國社會主義的民主載體，既體現了中國傳統「有事好商量」的精神，也揉合了林肯（Abraham Lincoln）所說的「民有，民治，民享」（Of the people, by the people, and for the people）。

2019年11月2日下午，習近平在上海長寧區虹橋街道古北市民中心，與正在參加立法意見徵詢的社區居民代表交流。（新華社）

在姜新立看來，「全過程民主」等於「人民民主」加上中共從毛澤東時代以來強調的「民主集中制」。習近平批評西方民主，他說「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是用來解決人民需要解決的問題的」，姜新立認為，這樣的談法更接近政治學理論上的民主功效本質論。

要如何評價「全過程民主」，姜新立認為需要把西方民主制度發展200年來的歷史脈絡作為對比，後者最後發展成為資產階級民主。而在西方虎視眈眈之下，中國的社會主義民主發展的好壞，也關乎社會主義道路的前景。姜新立表示，社會主義不是隻停留在發展經濟，如果沒有社會主義民主的架構，社會主義市場經濟又要怎麼繼續發展，結合社會主義民主才能把中國國力和競爭力更好的提升起來。

中共十九屆六中全會通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》的「第三份歷史決議」，將「全過程人民民主」寫入其中，姜新立認為這說明了在中共二十大之後，中國特色社會主義會往社會主義民主之道越走越前進。

台灣學者姜新立認為，民進黨政府和台灣社會需要真正的「讀懂中國」，否則只能做西方對抗中國的「過河卒子」。（多維新聞）

作為一個台灣學者，將如何看待台灣與大陸兩地對於民主認知的落差，甚至是如何結合台灣的實際情況來理解「社會主義民主」和「全過程民主」？姜新立回應，台灣完全站在西方民主制度的角度來看社會主義中國，對中國大陸的認識甚至還停留在毛時代。姜新立也引述其台灣學界友人中國文化大學教授周陽山的說法，指出台灣對於後共產主義、後社會主義的認識宛若一張白紙，還在反共的意識形態對立的冷戰思維。

姜新立認為，台灣的執政黨和社會，對於當代中國大陸的認識充滿了誤解。他舉甫過世的台灣前立委朱高正為例，他原來對中國大陸並不了解，但生前最後一篇文章《台灣人為何要讀懂中國》，體現了他經過思想轉折之後，對於社會主義新中國的重新認識。朱高正是創建民進黨的關鍵人物，姜新立質疑現在民進黨內有多人有着類似朱高正的認識過程？如果沒辦法讀懂當代中國，台灣只能站在西方的政治邊緣地帶，一直與中國大陸做對抗，並做西方的過河卒子。姜新立建議，台灣需要從歷史變遷和理論發展，來重新認識今天的中國大陸，才能真正掌握習近平時代的中國大陸和未來走向。