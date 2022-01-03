港增「無症狀感染」分類　內地一度無公布數字挨批　一文回顧爭議

新冠疫情持續，香港衞生署以往將覆核檢測後呈陽性的個案，統一稱為「確診」個案。不過踏入2022年後，署方一改以往做法，將陽性檢測個案細分為「確診」、「無症狀感染」及「復陽」個案，與內地個案分類方法看齊。

其中最值得關注的是設立「無症狀感染」這一項分類。究竟內地如何定義「確診」及「無症狀感染」？內地在確立「無症狀感染」分類之初又經歷過甚麼爭議？本文將為大家一一講解。



在內地，「無症狀感染」的定義為新冠病毒病原學檢測呈陽性，但無相關臨床表現。（中新社）

根據內地目前最新的《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第八版）》，官方在監測定義上將

「疑似病例」、「確診」及「無症狀感染」分別單列。簡而言之，「確診」及「無症狀感染」分別在於後者沒有相關臨床表現。

據《防控方案（第八版）》，「疑似病例」要至少出現以下2種臨床症狀，其中包括發熱和（或）呼吸道症狀等新冠肺炎相關臨床表現；具有新冠肺炎影像學特徵；發病早期白細胞總數正常或降低，淋巴細胞計數正常或減少。

「確診」病例的定義則為「疑似病例」具備以下病原學或血清學證據之一者，其中包括新冠病毒核酸檢測陽性，以及未接種新冠疫苗者新冠病毒特異性IgM抗體和IgG抗體均為陽性。

「無症狀感染」的定義則為新冠病毒病原學檢測呈陽性，但無相關臨床表現，如發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，且 CT影像學無新冠肺炎影像學特徵者。

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無症狀個案一度毋須對外公布

值得注意的是，內地在統計疫情數字上特別設立「無症狀感染」一項，並與確診個案分開，與國際多國的做法不一樣，而世衞則把所有核酸檢測呈陽性的個案均列為確診。



其實內地在疫情爆發初期未有特別設立「無症狀感染」作為統計用途，直至在2020年2月初，國家衛健委更改指引，將核酸檢測陽性病例分為確診病例和無症狀感染者兩類，把無症狀個案排除在確診病例之外，無症狀個案只對疾控內部上報，毋須對外公布，隨即引發爭議，更有聲音批評這是為了壓低確診個案數字。

在公眾和媒體的關注下，國家衛健委並宣布從2020年4月起每日公布無症狀感染者情況。（《澎湃新聞》）

惹爭議後官方最終每日公布

例如在2020年3月1日，安徽省會合肥市確認有一宗「無症狀感染者」個案，患病員工所屬企業被停產，逾百名同事被隔離。但當日合肥和安徽的官方數據卻顯示，當日「確診病例」和「疑似病例」均為零增長，觸發輿情反彈。

武漢衛健委當時回應爭議時解釋，少數無症狀感染者可能會發展為確診病例，但絕大多數會自行康復。武漢衛健委又引用世衛的說法指，雖然無症狀感染者也可成為傳染源，且具一定的傳播風險，但無症狀感染者可能不是主要的傳播來源。

在公眾和媒體的關注下，國家衛健委網站在同年3月底首次發布內地的無症狀感染者病例數字，指當時在內地接受醫學觀察的無症狀感染者為1541宗，並宣布從4月起每日公布無症狀感染者情況。