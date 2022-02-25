資深團派「逆襲」？　陝西省府二號人物的進階之路

2月21日，共青團出身的陝西省委常委、宣傳部長王曉（1968年出生）首次以陝西省政府黨組副書記亮相，出席國務院督導組有關安全生產的匯報會，料此後轉任陝西省常務副省長。

這意味着他在蹉跎13年後距離正部級僅一步之遙，而這一年他已年屆54歲。

王曉可算是近二三十年來團派色彩最濃的共青團中央常務書記，早在山東青島初入仕途不久便進入共青團系統，歷任共青團青島市委副書記、書記，共青團山東省委書記等職。2000年10月，王曉被調入共青團中央青工部主持工作，2003年升共青團中央書記處書記，2009年升常務書記，直到2013年外放青海地方，在共青團系統摸爬滾打長達18年之久，其中在共青團中央的時間長達13年。

而如今貴為自然資源部部長的陸昊僅僅擔任了一屆共青團中央第一書記（2008年至2013年），如今被冷藏在國家市場監督管理總局副局長的秦宜智（正部級）同樣僅擔任了一屆共青團中央書記處第一書記（2013年至2018年），現任共青團中央書記處第一書記賀軍科自2005年調入共青團中央至今已17年，現任共青團中央書記處常務書記汪鴻雁除湖北從政期間間或擔任共青團職務外，2008年入共青團中央至今已14年。

近年共青團角色屢遭質疑，共青團系官員普遍受到牽連，基本處於被邊緣化的狀態，包括陸昊、秦宜智這些政壇「65後」也被認為處於鬱郁不得志的狀態。

而王曉的境遇似乎更不濟。2013年共青團中央換屆，時任共青團書記處常務書記的王曉未能如願更進一步，躋身共青團中央書記處第一書記，進入正部級梯隊，反而外放青海，歷經青海省委常委、副省長，西寧市委書記，2020年年底轉戰陝西，任省委常委、宣傳部長，直至今天再度履新。

從2009年升任共青團中央常務副書記躋身副部級，王曉兜兜轉轉，凡13年，始終無法跨進正部級的門檻，已然是一名資深副部。

而反觀他的同齡人，僅長王曉一歲的陸昊（1967年出生）早就躋身正部14年，2013年接任陸昊共青團中央書記處第一書記的秦宜智（1965年出生），其正部級資歷也已經近9年；甚至當年接棒王曉共青團中央書記處常務書記的「學弟」賀軍科（1969年出生）也彎道超車，進階正部級近4年……

如今看來，儘管十八大後共青團系遇冷，但外放地方歷練，仍然並非一條捷徑，共青團背景仍然如影隨形。今天，王曉稍進一小步，雖說姍姍來遲，但畢竟位列省府二號人物，實權在手，展現能力的機會恐怕更多，厚積薄發，未必不會走得更遠。

當年王曉主政西寧，很明顯有開闢新局的用意。當時，原西寧市委書記毛小兵落馬，不得不由時任青海省委副書記王建軍臨時兼代，直到王曉一年後就位。對於西寧市委書記這一職位，彼時有媒體如此評價：既要恰當地調和民族關係、保持一方穩定和諧，又要承接東部資源，處理好生態和發展的關係；先要政治過硬，具有應對處理複雜形勢的能力，又須是一個經濟能手，能掌控這個區域經濟咽喉重地；既要了解青海、熟悉藏區，又要視野寬廣、通達省外。

而王曉在這一職位上一干就是5年多。

據稱，主政西寧期間，王曉頗為關注當地生態環境。在中央督導部反饋意見後，王曉要求不折不扣整頓，對標「清零」所有問題，市容市貌明顯改觀。

看來，這段經歷為王曉加分不少。