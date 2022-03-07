王岐山地位特殊　胡春華連續三年當「配角」

3月5日下午，中共政治局委員、國務院副總理胡春華再度陪同有着「第八常委」之稱的中國國家副主席王岐山，出現在出席此次中國全國人大會議的湖南代表團。

這已經是自2020年「兩會」以來，胡春華連續第三年陪同王岐山參加湖南團的政府工作報告審議。這其中隱含何種密碼？

2018年3月中國「兩會」，胡春華與王岐山同時現身湖南代表團。由於彼時剛剛經歷中共十九大，胡春華連任中央政治局委員，而王岐山則已卸任中央政治局常委，且當年國家領導機構尚未完成換屆，所以官方披露胡春華姓名在前，王岐山姓名在後，共同參加湖南代表團的政府工作報告審議。

2019年3月中國「兩會」，王岐山和胡春華是在3月7日、3月5日分別參加湖南代表團審議的，二人並未同時出現。

直到2020年因為新冠疫情影響，當年全國「兩會」被迫延期至年中，彼時胡春華首次陪同王岐山出現在湖南代表團的審議中，這在當時引起不少注意。

至此次，胡春華已經三次陪同王岐山參加湖南團審議。

除身為中辦主任的丁薛祥要陪同習近平外，中央政治局委員一般單獨參加地方代表團的工作報告審議，比如王晨參加浙江代表團審議，劉鶴參加山西代表團審議，孫春蘭參加吉林團審議，李希參加廣東團審議，李強參加上海團審議，李鴻忠參加天津團審議，楊潔篪參加遼寧團審議，楊曉渡參加甘肅團審議，陳希參加青海團審議，陳全國此次參加新疆代表團審議，黃坤明參加湖北團審議，蔡奇參加北京團審議，陳敏爾參加重慶團審議。

甚至除習近平之外的其他中央政治局常委亦復如是，可見王岐山之地位特殊。

當然，陪同王岐山出席又為什麼是胡春華，而不是其他中央政治局委員呢？這大約才是關鍵。