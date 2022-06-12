農村男生變裝國際超模爆紅　土味到高級的蛻變只差一條短片？

成為一名國際超模的歷程可謂「路漫漫其修遠兮」，但一條短短幾十秒的影片或許可以助力實現「超模夢」？近日，以「如何成為一名國際超模」為主題的變裝短片在內地各社交媒體中爆紅，引起網民爭相模仿的風潮。原本長相普通、打扮樸素的男生，穿上用廁紙等雜物改造的破舊衣衫後，竟變身為一名十分高級的「國際超模」，前後形成的反差不僅完美地將「土味」與高級感融合，還同時勾起網民對審美與審醜品味的追求。

這一系列短視頻的原創作者——19歲的內地Up主「墊底辣孩」就此成功「出圈」（被更多人熟識），不僅自此狂攬900多萬名追蹤者，還吸引了各品牌相繼拋出橄欖枝、爭相尋求合作，令其個人商業價值隨之漲了三倍之多。實然，在網絡如此發達的今天，現象級爆紅並非偶然事件，那麼，非拍攝變裝短視頻第一人的「墊底辣孩」，究竟是怎樣成為變裝視頻中的佼佼者？又為何能夠打破商業化的重重突圍？



「墊底辣孩」變裝前後對比。（抖音）

「土味」變高級只差一條短視頻

提起國際超模，大長腿、立體五官、時裝T台騷就會不約而同出現在人們的腦海。但與之大相徑庭的是，農村簡陋平房、「襤褸」的衣衫以及閒置雜物，竟也能見證普通「素人」向國際超模的蛻變。今年4月開始，內地視頻Up主「墊底辣孩」就憑「如何成為一個國際超模」系列短視頻「出圈」，與此前網絡中以模仿走模特步為主題的「超模挑戰」不同的是，「墊底辣孩」似乎更熱衷於模仿各大奢侈品牌的服裝與廣告風格。

4月11日，「墊底辣孩」發布了該系列首條短視頻，「素面朝天」的他將白紙裁剪成衣領形狀，再用透明膠紙粘貼在黑色西裝上，以幾種雜物便手工還原出一件極具CHANEL風格的服裝，後又在鄉土氣息十足的農家小院中佈置好拍攝背景，隨即搖身一變成為一名足以以假亂真的國際超模。一系列簡單而又獨特的操作，令看似不可能變身為奢侈品的奇怪組合變得高級感十足；而原本普通的長相亦通過後期P圖，變成了一張精緻的「超模臉」。

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其後到5月6日的近一個月時間內，「墊底辣孩」憑藉對各大奢侈品牌精髓的準確拿捏，又相繼發布了10條同系列短視頻，涉及的品牌包括GIVENCHY、DIOR、SAINT LAURENT、PRADA、CELINE、LV、BALENCIAGA、GUCCI等。值得注意的是，該系列的每條短視頻均有200萬左右的按讚量，其追蹤者人數亦因此呈七位數大幅增長至如今的900多萬。他的現象級爆紅還在抖音、小紅書等社交平台掀起了一陣「變裝風」，各路男女老少都通過拍攝短視頻加入「國際超模」的行列，甚至還衍生出了狗主人將寵物打造成身著「奢侈品服裝」的國際狗模。

強烈反差感助力爆紅？

那麼，究竟是何原因讓「墊底辣孩」爆紅？首當其衝的莫屬短視頻中營造出的場域錯位、服裝加工流程簡化、變裝前後顏值對比的三重「視覺反差感」，事實上，「墊底辣孩」進駐抖音的第一條短視頻便與變裝相關，以「去韓國之前vs去韓國之後」的噱頭加上精細的P圖手法，製造出顏值反差感，亦正是自那時開始他就為自己樹立了「P圖高手」的人設；去年8月，「墊底辣孩」再以「氛圍感帥哥」為主題進行一系列短視頻拍攝，惟一直處於不溫不火的狀態；直到今年4月初，一條以「相思紅豆」為主題的國風變裝短視頻獲得了近240萬按讚量，幫助他初露鋒芒，亦成為了他走向新晉「頂流」的起點之作。

就這樣，「墊底辣孩」將反差感融入到此後各系列短視頻中，「如何成為一個國際超模」如是，其後更新的「如何成為一個品牌代言人」、「國風少年」等系列亦如是，可謂奢侈前越土反差感越大，越能提起觀眾的興趣。不僅如此，「墊底辣孩」的商業價值還水漲船高，據了解，他如今拍攝一條20秒廣告的報價由2.5萬元（人民幣，下同）升至8萬元、60秒以上廣告報價更達到12萬元。除此之外，各大品牌的官方帳號還齊聚「墊底辣孩」短視頻的評論區蹭熱度、請求「被點名」。

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而在反差感當中，又不得不提的就是「墊底辣孩」變廢為寶的能力。在眾人心中，往往對奢侈品牌服裝的固有印象是極具「距離感」，但垃圾袋粘成的帽子、碎布縫製的蝴蝶結、塗鴉畫的品牌標誌、甚至廁紙做成的衣領等諸如此類的物品加上粗糙的製作，在「墊底辣孩」所呈現的結果中完全達到甚至遠遠超出人們的預期。

鮮明節奏感與男色消費

其次，精良的短視頻製作亦是「墊底辣孩」出圈的重要原因。與其他相同類別短視頻不同的是，「墊底辣孩」發布的系列短視頻風格統一，每一條都秉承了同樣的內容模式，包括先以素顏出鏡告知觀眾短視頻主題（即要模仿變裝的品牌），再快速剪輯使用日常雜物手工改造衣服和場景的過程，並在最終以精修圖像展現變裝成果。當中，魔性且附有節奏感的背景音樂、多視角的鏡頭運用、高質量成片又為內容增添了不少色彩。

有內地媒體統計指，在「如何成為一個國際超模」以及「如何成為一個品牌代言人」兩個系列視頻中，每條視頻的總時長均為30秒，包括片頭介紹「如何成為一個國際超模/品牌代言人，今天要拍的是xxx」時長4秒、變裝之前的準備時長20秒、最後的變裝後呈現6秒。而在變裝前的20秒中，鏡頭畫面通常切換18至20次，平均每秒切換一幀畫面。其更新頻率亦極具規律性，每3、4天更新一條的頻率更有助於觀眾形成記憶，利於傳播。

另外，在女性凝視下的「男色消費」如今正慢慢形成一種趨勢。短視頻平台中的高顏值男性Up主只佔少數，其中拍攝變裝短視頻的更是「稀有動物」，他們的粉絲多為女性群體，亦更易從中獲得流量。有評論表示，在這個審美權習慣被男權控制的世界中，讓男人以姿色博得名利，獲得女人們賜予的消費利益，無疑才是讓女人們拍手稱快的革命性事件。而據數據顯示，「墊底辣孩」的女性粉絲佔比達到了70.6%，他的爆紅無疑是印證了上述現象，並以變裝後的高顏值展開一次「男色消費」。

事實上，將「土味」與高級感融合在一起拍攝變裝視頻的，「墊底辣孩」並非第一個吃螃蟹的人。內地「鄉村野模」陸仙人此前就用地氈、編織袋等廢品改造成服裝後在田間走秀，不僅因此爆紅還受到諸多時尚品牌的青睞，更是獲邀登上國際時裝周的舞台，但他最終為自己創下的商業價值卻被「墊底辣孩」後來者居上。在「眼球經濟」的當下，「墊底辣孩」的爆紅是一種偶然也是一種必然，但如今網紅的職業周期可謂「曇花一現」，走紅後如何穩定個人商業價值、如何在原有作品上進行更好地創新或許是每一名網紅更該關注的問題。