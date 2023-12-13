全球70%戰略產業由中國領先　美智庫：美國剩餘優勢恐無法持續

美國信息技術與創新基金會（ITIF）12月13日發布一份報告指出，近年來，中國在先進產業的努力和投資取得了回報，在電腦和電子產品、化工品、基本金屬和機動車等領域，中國從世界其他地區獲得的市場份額正不斷擴大。



截至2020年的資料，在ITIF報告中所涵蓋的10個戰略產業中，中國在其中的7個產業中佔據全球領先地位，而美國則在剩下3個產業中佔據最大優勢。然而，報告補充稱，即便是在這3個產業，美國的主導地位可能也無法持續，因為中國已將這些產業作為發展的重點領域。

報告認為，在美國以及七國集團（G7）的市場份額遭遇快速衰退之際，中國在戰略產業的產量正在飛速增長。值得注意的是，ITIF是美國科技創新政策領域處於領先地位的保守派智庫、一直對中國科技創新政策持批評態度。ITIF也一直在建議，華盛頓方面應制定一項國家產業戰略，以確保更好地與中國競爭。

美國信息技術與創新基金會（ITIF）網站發佈的報告。（網站截圖）

《南華早報》梳理了ITIF的這份報告後指出，中國目前是世界上最大的電腦和電子產品、化工品、機器設備、機動車、基本金屬、金屬製品以及電氣設備的生產國。與此同時，在製藥、IT和資訊技術服務以及其他運輸這三大領域，美國則是世界領先的生產國。

報告提到，儘管世界其他地區（即美國）僅僅只是在製藥、IT和資訊技術服務以及其他運輸這三個領域表現優於中國，但這種主導地位也可能無法持續，因為中國已將生物製藥和人工智能作為發展的重點產業。

其中特別提到，中國在電動汽車方面的巨額投資取得了回報，成為了全球汽車產量的領先者，中國電動汽車產量到2020年達24.3%，高於美國的14%、德國的12.6%和日本的10%。

ITIF報告中十大戰略產業的全球領先國家以及所占市場份額。（ITIF）

美國在「其他運輸」這一類別中保持全球領先地位，尤其是由於其在航空航天製造業的主導地位。到2020年，美國占全球航空運輸產量的34.5%，而中國則在很大程度上得益於高鐵和航運擴張，在該類別緊隨其後排名第二，為15.1%。

這份報告由ITIF創始人兼總裁羅伯特．阿特金森（Robert D. Atkinson）以及政策分析師伊恩．塔夫茨（Ian Tufts）共同撰寫，對40個國家及地區在10個先進和具有重要戰略意義產業的表現進行了排名，這些產業在2020年的全球產量超過10萬億美元。

「在ITIF的報告中，中國現在主導著具有戰略重要性的產業，其產量在絕對值上超過任何其他國家，在相對值上也超過除少數其他國家以外的所有國家。」

稀土作為不可再生的稀缺性戰略資源，是17種金屬元素統稱。現今稀土資源的重要性已不言而喻，限制稀土出口是中國對美強有力的反制措施之一。（VCG）

ITIF表示，2020年，這10個產業占全球經濟的11.8%，與1995年大致相同（11.9%），「這突顯出國家之間爭奪全球市場份額的本質是一場零和競爭」。此外，2020年，按10個產業的經濟規模計算，中國的產值比全球平均水準高出47%，而美國的產值比全球平均水準低13%。

ITIF寫道：「中國在報告中這10個產業的市場份額迅速增長，反映出美國、七國集團（G7）和經合組織（OECD）成員國作為一個集團的市場份額在迅速下降。」

疫情期間的晶片荒曝露全球半導體供應鏈脆弱，美國、歐洲、日本、中國等多國均正部署減少對台灣和韓國的依賴。（Reuters）

「儘管通過了《2022晶片與科技法案》（簡稱「晶片法案」），但美國實施並充分資助這一議程的政治意願似乎相對較低，尤其是兩黨都不願解決龐大的預算赤字，以騰出實施這一戰略所需的資金。"」ITIF在其報告中提到了這樣一句話。

《南華早報》指出，ITIF這家美國智庫，一直在宣導華盛頓方面制定一項國家產業戰略，以確保更好地與中國競爭。報導稱，為了趕上中國經濟中先進產業的份額，美國的產出必須擴大1.5萬億美元，即69%，這需要除IT和資訊技術服務以外的所有產業的產出翻一番才行。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

