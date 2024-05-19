善德茶文化傳承計劃第二屆啟動　學校：茶學令學生領略傳統美德

為了推廣茶學文化，善德基金會第二屆「善德茶文化傳承計劃」本月19日舉行啟動禮，並會向每間學校挑選出來的3位學生茶文化大使頒發嘉許狀，鼓勵他們繼續為弘揚中華優秀文化貢獻力量。



有參加首屆活動的校長表示，茶學蘊含中國傳統的哲學思想、儒家禮儀、道家天人合一等和深厚的文化底蘊。有參加茶文化學堂的學生表示，很高興可以在學校學到茶文化和知識，形容是一個很奇妙的體驗。



有學校指茶學令學生領略傳統美德。(善德基金會提供圖片)

去年首辦「善德茶文化傳承計劃」，320名來自12間中學及1間小學的學生參與入校課程，透過茶學為切入點，讓學生學習中華文化的謙、和、禮、敬品德修養，傳承傳統美德。

參與計劃的學校之一保良局羅傑承(一九八三)中學校長羅頴忠稱，學校一向注重培養學生認識和欣賞中國文化，而茶學更是蘊含了中國傳統的哲學思想、儒家禮儀、道家天人合一等和深厚的文化底蘊，故參加善德基金會「善德學堂-茶文化傳承校園課程」，期望學生透過茶學學習茶藝的專業知識，同時領略中國的傳統美德，加深學生對中國文化的認識和欣賞。

羅頴忠校長稱，學校共有23名學生參加這課程，課堂讓學生對茶有深入認識，包括茶的類別、茶源遠流長的歷史、茶具的運用、沖泡茶的方法和技巧、品嘗茶湯、茶席布置及基本禮儀、茶席設計及佈局等。

羅指學生藉着茶學，識了茶經的精行儉德、茶器呈現的中國美學概念，以及從中學習到中國人謙、和、禮、敬的價值觀，欣賞中國傳統的優秀文化。她形容參與今次的茶學課程對學生是個很難得和珍貴的機會，期望學生能成為推廣中華文化的種籽，擔任茶文化大使，把茶的深厚文化推廣開去；而學校未來會繼續舉辦茶文化課程，讓更多同學接觸及認識茶的文化，培養青少年對茶的興趣。

善德基金會副主席葉嘉威（前排左一）、善德基金會總理梁一陽（前排左三）、保良局羅傑承（一九八三）中學校長羅穎忠（前排左二）和學生們一起品茶。(善德基金會提供圖片)

有參加茶文化學堂的學生表示，很高興可以在學校學到茶文化和知識，形容是一個很奇妙的體驗，尤其是茶經中「精行檢德」的道理，在泡茶、奉茶中已可以體驗。他們更表示曾為家人泡茶，家人都感到驚訝自己對茶的知識。母親節即將來臨，學生都表示會向父母奉茶，以表對他們的養育之恩。

有學校指茶學令學生領略傳統美德。(善德基金會提供圖片)(善德基金會提供圖片)

善德基金會副主席葉嘉威稱，茶學文化是國粹重要組成部份，通過茶葉、茶具、品茶，可以培養青年人的茶德，提升文化素養軟實力，從而建立國民身份認同及愛國情懷。他表示善德學堂——茶文化傳承校園課程的設計，主要帶出4個目標，第一是學習中國茶文化的基礎知識，透過茶葉品嚐、茶學示範等方式，學習中國禮以修心、樂以化心的文化；第二是希望透過茶為媒介學習禪修，練習以初心來泡茶，提升其抗逆力和意志；第三是希望培訓及委任學生成為茶文化大使，在校內及社區宣揚中國茶文化；而最後一個目標是希望學生學以致用，為家人泡茶及奉茶以增進親情。

葉嘉威表示，該課程共有八堂課，學生可藉著茶學歷史、茶器呈現的哲學/美學，以及茶席禮儀中體驗茶文化國學精粹，學習到中國人的謙、和、禮、敬傳統美德，提高文化自信及民族自豪感。

善德基金會去年首辦「善德學堂——茶文化傳承校園課程」，逾300名中小學生參與。(善德基金會提供圖片)

為慶祝5月21日的「國際茶日」，善德基金於5月19日舉行國際茶日嘉年華，總理梁一陽說，「善德茶文化傳承計劃」舉辦第二屆啟動禮，並為每間學校挑選出來的3位學生茶文化大使頒發嘉許狀，鼓勵他們繼續推廣中華優秀文化，現場亦設有由專業茶藝師主持的親子泡茶及奉茶體驗活動，超過70名學生會向父母奉茶，以表養育之恩，體悟行孝不能等。

梁一陽表示，首屆「善德茶文化傳承計劃」參與的學校主要是中學，今年將進一步推廣至小學，同時歡迎非華裔學生報名參與，學習中華文化。他表示課程内容可以配合學生不同程度而改變，以及安排英語教導；同時亦會提供校外體驗活動，讓學生走出校園，與不同茶商和社福機構交流品茶心得，以茶會友。他又表示今年會擴大課程内容及配套，每間參與學校將獲兩套茶藝冲泡工具套裝，以及提供網上課程供學生課餘時間繼續學習。