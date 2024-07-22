十本好讀｜中五生寫小說獲本地原創大獎　阿濃鄧文瀚當選最愛作家

香港教育城今日（22日）舉辦第21屆「十本好讀」頒奬典禮，公布由全港300多間中小學、逾5萬名師生投票選出的心儀作家及書籍。中五學生黎欣曈初次提筆，便成功憑偵探小說《一杯奶茶，一件案情》獲得中學生最愛書籍第一名，以及中學組本地原創大獎。作家阿濃及鄧文瀚則分別獲得中學組及小學組最愛作家。



香港教育城董事會主席李漢祥。（盧翊銘攝）

教城董事會主席李漢祥表示，今屆參與人數再創新高，有超過5萬名中小學生參與投票，足以說明獲獎書單具影響力和代表性。他說，教城一直透過不同項目推動閱讀氣氛，當中今年上半年推出「閱讀約章」，已吸引約9,000名學生參與，而「e悅讀學校計劃」更有超過70%學校參與，書籍瀏覽數量超過620萬本。他又預告，教城來年會推出全新計劃「閱讀之星」，以互動方式使同學有更多機會接觸書本，開始自己的閱讀之旅。

教育局局長蔡若蓮為同學們推薦由林語堂所著的《蘇東坡傳》。（盧翊銘攝）

今年活動新增「名人推薦好讀」項目，邀請社會知名人士推薦書籍，當中教育局局長蔡若蓮為同學們推薦由林語堂所著的《蘇東坡傳》。她分享指，自己學習蘇東坡書法，於是更了解這位書法家的人生，以助學習，而林語堂則是她非常喜歡的作家。她又指，林語堂腳踏中西文化，文學修養極高，而蘇東坡被譽為詞聖，是唐宋八大家之一，形容這本書「大師寫大師」，文字和內容是絕對有保證。

今屆中學生最愛書籍第一名是黎欣曈所著的《一杯奶茶，一件案情》，小學生最愛書籍第一名為諸星恩的《#我的媽媽是網紅》；中學生最愛作家由阿濃獲得，小學生最愛作家為鄧文瀚（STEM Sir）。今屆新增本地原創大獎，中學組及小學組獎項分別由黎欣曈的《一杯奶茶，一件案情》，以及鄧文瀚所著的《STEM在大嶼》獲得。

其中一位獲獎作家是中五學生黎欣曈，她表示，其他入圍的作者都很優秀，對於自己能獲獎感到非常意外，認為獎項能鼓勵更多年輕人去寫作。黎同學分享道，她就讀中四時花約半年時間創作此書，故事圍繞一個喜歡鑑定、推理的中學生到香港不同地方查案，並以具香港特色之一的奶茶作串連。

本身有多年教學經驗的鄧文瀚亦表示，希望有更多類似平台，推動同學們創作，又鼓勵學生多走出課室，多去發掘更多STEM知識。