學生津貼$2500元｜申請資格+電子/紙本申請方法教學+發放津貼方法

學生津貼$2,500元將會在2024年9月13日開始，家長可以透過具數碼簽署功能的「智方便+」戶口，登入為子女遞交學生津貼$2,500元申請。以下文章，會為你詳情講解申請日期、資格、紙本/電子的申請方法。以及如申請未得到學校確認、需要補交文件，又可以如何處理。



學生津貼$2500｜申請日期

電子平台申請：9月13日上午6時至10月2日晚上11時59分

紙本申請交給學校：10月9日至11月13日

學生津貼$2500｜申請資格

1.不設資產審查

2.全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園就讀的學生皆可獲得有關津貼

*即包括私校、英基學校協會及國際學校學生

學生津貼$2500｜不符合申請資格

1.夜校學生;

2.自修生;

3.持學生簽證來港就學;

4.持有行街紙的學生

學生津貼$2500｜發放津貼方法

教育局將通過銀行轉帳的方式向申請人發放津貼。申請人在填寫申請表時，必須提供完整的銀行戶口資料。

1.申請人的姓名必須與銀行記錄中的帳戶持有人名稱一致

2.銀行戶口號碼需包含銀行編號

學生津貼$2500｜申請方法

1.紙本申請

教育局將通過學校發放學生津貼的紙本申請表。這些表格分為表格A和表格B。表格A是空白表格，適用於本學年被錄取的新生或轉學至其他學校的學生。

而表格B則已預印學生及申請人的基本資料，適用於在上學年成功申請學生津貼且仍在原校就讀的學生，這些表格將由學校發放。

教育局網站

2.網上申請方法

登入平台有3個方法

1.登入智方便>選擇全部>搜索「學生津貼電子申請」

2.智方便>熱門網上服務>揀學生津貼電子申請

3.用二維碼都可以進入學生津貼電子申請平台

*電子平台於開放初期會有較多人登入，可考慮於非繁忙時間進入/於申請期內任何時候遞交申請

1.第一次進入平台

1.系統會要求你授權智方便，以提供個人資料

2.入到平台閱讀申請須知

3.學生亦必須就讀中學日校/小學/特殊學校或幼稚園，然後撳下一步

2.1早前已用過電子申請申請學生津貼

1.系統就已經有你的個人資料，會自動為你備妥預填電子表格

2.請確認電話號碼及電郵地址

3.如有更改，你可以直接輸入新的資料再按繼續，無須驗證碼

4.顥示預填電子表格

2.2另一名子女用紙本表格申請

如果你的英文姓名及聯絡資料，與上學年提交的另一名子女的紙本表格，如記錄配對成功，系統會向你發出一次性驗證碼進行身份認證。然後都會提供預填電子表格。你會得到:

1.一張是上學年電子申請的資料

2.另一張是上學年紙本申請的資料

2.3之前未曾使用電子申請

1.選擇申請人類別>持續申請人(如曾提交紙本表格)

2.系統會配對資料

3.成功核實身份後會有預填電子表格系統會

4.系統會根據智方便的英文姓名

5.可自行輸入手提電話/電郵

6.系統會以上年曾填寫的英文姓名及手提或電郵以一次性驗證碼的方式來核實身份

7.得到預填電子表格

3.預填電子表格

1.已預填學生資料及申請人的銀行資料

2.需要核對預填資料

3.部分項目系統可能會留空:

身份證號碼/出生證明書號碼(如有)/日校名稱/班別(如無班別就填nil)

學生津貼電子申請 – 如何填寫電子表格@Youtube

4.空白電子表格

空白電子表格上所有資料都必須填寫，輸入你子女的英文姓名、香港身份證號碼或者香港出生證明書號碼，如你嘅子女冇呢項資料可以留空。之後再選擇性別及出生日期。

填寫學生資料

1.學校類別

2.日校名稱

3.級別

4.班別(如無班別就填nil)

5.銀行編號及名稱

學生津貼電子申請 – 如何填寫電子表格@Youtube

如你有多過一個子女需要申請，都可以一次過填幾個子女的表格，只需要按新增學生資料就可以。

學生津貼電子申請 – 如何填寫電子表格@Youtube

5.確認資料

1.閱讀及同意聲明

2.再次確認剛才所填的資料

3.用智方便數碼簽署交申請

4.得到確認通知書

5.同時得到由教育局發出的sms/電郵的確認通知書

*請記得參考編號作日後使用

如申請未得到學校確認

如收到通知，子女的學生津貼申請未得到學校確認，學校未能可以根據你所填寫的資料確定學生的身份，必須要在7日內進入學生津貼電子申請平台更改資料。

1.登入後，要選擇未獲學校確定的子女，備註是學校或學生資料不正確

2.之後會見到黃色標示的學生資料不正確，請再次提交。之後學生的狀態會轉成已更正。

有機會錯的資料包括:

英文姓名

香港身份證號碼或者香港出生證明書號碼

學校名稱、級別、班別

學生津貼電子申請 – 如何填寫電子表格@Youtube

如需要上傳補充文件

如收到通知，需要補充文件，就需要在14日內上傳補充文件。進入平台後，選擇狀態是「須更正」，備註是有需要上傳補充的文件。之後通入，平台會有上傳的位置，最多可以上傳5份文件。檔案文件大細不可多過20MB。

資訊來源:教育局學生津貼電子申請家長指南