直資聚賢｜優才書院成為港澳首間榮獲「法語卓越學校」認證小學

文：優才書院（小學部）陳偉傑校長

培養未來國際領袖——我們的願景與使命

香港是中國極具國際化特質的城市，也是連接全國與世界的重要窗口，在「十四五」規劃下發揮橋樑作用，連繫中國與全球市場、文化及創新科技領域。抓住機遇，我們應全力培養下一代的全球競爭力，讓他們在國際舞台上展現才華，推動社會持續進步。教育不僅是知識的傳授，更是視野的拓展和能力的培養。因此，我們致力打造具備國際視野與多元文化融合的學習環境，確保學生能在全球化競爭中脫穎而出，持續發展。



（香港直接資助學校議會提供）

多語言學習——聯通世界的橋樑

語言是通往世界的鑰匙。除了精通中文（普通話及粵語）及英語外，我們積極推動學生學習國際語言，如法語、西班牙語及德語，提升溝通能力。透過沉浸式語言學習、國際交流計劃及雙語學習課程，讓學生能自信地與世界各地的專業人士交流合作。

首頒法語卓越學校——法國駐港總領事親臨到訪

優才書院榮獲由法國領事館和法國文化協會共同創立的「法語卓越學校」認證，是港澳首間獲得此認證的學校。法國駐港澳領事館總領事Mrs. Christile Drulhe、法國駐港文化、教育和科學領事Mr. Benjamin Cabouat、香港法國文化協會主席Mr. Jean-Sébastien Attié於2月21日親臨本校，與我們簽署合作和進行牌匾揭幕儀式。在典禮中，我們安排了精彩的學生表演，有充滿力量的中國鼓、威武和靈活的舞獅、還有全體同學演唱法文歌曲，精彩紛呈。表演除了為大家帶來視覺、聽覺的享受，也成為中西文化和諧交流的美好見證。感謝Mrs. Christile Drulhe對學校的讚賞和信任，領事館的幫助和指導，以及老師、學生和家長多年來共同努力，學校才能在法語教育上得到認可和榮譽。我們一定會繼續努力，為學生提供優良的學習環境，積極推廣法語教育。我們期待能拓展學生學法語的廣度，涵養他們語言溝通、尊重多元文化的能力。

語言學習與實踐——優才小記者法語同樂節體驗

學習與實踐結合是提升語言能力的不二法門。不管是與母語使用者交流，還是創造語言應用的情境，都能鞏固學生對語法、詞彙和發音的掌握。因此，學校帶領七位法語資優班及英語小記者的學生參加了「法語同樂節」開幕典禮。當日活動非常豐富，有法語國家領事館總領事的演講，以及關於女性文學的特別訪談。當中，最令學生興奮的是可以欣賞到瑞士漫畫家Vamille及法國藝術家Alma Brami的創作分享。開幕典禮後，學生更獲親子教育平台邀請，參加了研討會，與Ms. Christile Drulhe和比利時駐港總領事Mr. David Lomastro進行訪問和交流，相信這個難能可貴的機會，會令學生畢生難忘。看到年紀小小的學生能自信滿滿地以英語及法語與人交流，作為校長也為他們而感到自豪、驕傲。

作者：優才書院（小學部）陳偉傑校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

