體藝中學全年跨學科研習　從工作坊到走訪社區　貫通知識實踐學習

賽馬會體藝中學於本學年推行以旅遊業為主題的「We are Hong Kong」跨學科專題研習。計劃橫跨整個學年，其間中一全級學生透過不同學科、活動和工作坊以香港旅遊業「好客之道」為主題，學習不同學科知識，培養學生以禮待人的正確價值觀。



為了讓學生融會貫通，整合和應用各科知識和技能，學校特意舉辦「中一活動日」，安排全級中一學生分別前往本港不同旅遊熱點考察，親自訪問旅客收集意見、介紹香港特色景點。當中涉及地理科、科技與生活科等課程內容，藉此提升學生提問技巧、資訊素養、溝通協作、語文和自主學習等共通能力。



賽馬會體藝中學「We are Hong Kong」專題研習屬全年活動，期望讓學生透過不同活動，應用各個科目所學的知識及技巧。

「校園記者工作坊」活動以情景題要求學生擬定提問問題，學生表現雀躍。（蘇煒然攝）

賽馬會體藝中學「We are Hong Kong」全年跨學科專題研習活動，涵蓋中文、英文、普通話、地理、歷史及科技與生活不同學科，期望學生從中打破學科界限，加強各科知識的聯繫，提高學生的學習效能，同時培養學生各項共通能力、學習以禮待人。

學校安排老師透過班主任課以及各科常規課堂，協助學生分組擬定題目，深入了解香港旅遊業、練習訪問技巧，以及在訪問旅客後整理資料和匯報成果。同時，校方鼓勵家長配合教學活動，平日與子女一同多討論香港特色。

工作坊學做記者 學生分工訪問遊客

《香港01》於訪問活動前，為學生舉辦「校園記者工作坊」，透過不同活動，循序漸進讓學生明白採訪前的準備工作，包括如何擬定採訪問題、在不同情景下的發問方式和技巧，為訪問旅客做好準備，懂得如何隨機應變。

賽馬會體藝中學於本學年推動跨學科專題研習，學生們於出發前齊集禮堂了解活動指引。

「中一活動日」當日，學生於出發前先在校內進行模擬街訪，以熟習整個流程。

出發前教師扮演遊客供學生模擬採訪 為實戰做足準備

是次研習的重點是1月24日舉辦的「中一活動日」，當日為讓學生事先感受採訪情況，特意安排學生按既定分組在校內先進行模擬採訪，由老師扮演遊客，學生需以英語或普通話提問，當中更會遇上無禮的受訪者，以考驗同學的應對及反應。不少同學經模擬採訪後信心大增，同時明白訪問需事先邀請對方受訪、分工合作的重要性。

及後全級中一學生分批前往本港不同旅遊熱點，包括機場、東涌纜車站、中環碼頭、尖沙咀、黃大仙及西九文化區，實地考察並訪問旅客。過程中各組學生需分工合作，負責提問、攝錄、拍照、筆錄、錄音等工作。

賽馬會體藝中學的學生於黃大仙祠附近進行採訪期間，主動上前邀請外籍人士接受訪問，並使用英語與對方溝通。（鄭子峰攝）

學生在訪問初期表現緊張，但經過兩、三條問題「熱身」後，表現從容，來自法國的旅客亦稱讚學生有禮貌。（周令知攝）

實戰前搜集資料 再模擬採訪熱身

學生除了為採訪遊客做足準備，更要對負責題目有深入認識，因為受訪遊客未必清楚相關議題，學生需要隨時擔當旅遊大使，向遊客解釋和提供實用資訊，所以學生事前必須做好資料搜集，深入了解負題目和採訪地點的旅遊資訊，向遊客說好香港故事。

學生獲安排分批到不同旅遊熱點訪問旅客，並要分工合作完成提問、攝錄、拍照、筆錄及錄音。

有學生得知被訪者來自日本後，即席以簡單日語與旅客進行互動，令旅客感到驚喜及親切感。（周令知攝）

賽馬會體藝中學的學生於西九文化區及香港故宮文化博物館完成採訪後，繼續到黃大仙祠進行採訪。（鄭子峰攝）

限時內完成任務 自信心提昇有意投身採訪工作

學生之後分成3組前往不同景點，運用之前所學到的技巧進行街訪，各人起初都較被動，但經一輪熱身後漸入狀態，均能在限時內完成訪問目標，不少學生都認為活動很有趣。另外，相比過往比較膽小，不敢跟陌生人用母語以外的語言交談，現在對採訪工作有更深入認識，對英語及普通話的運用更得心應手，將來或有興趣擔任類似工作。

訪問完成後，學生需於下學期進行課堂匯報，以展示他們的努力成果，如訪問技巧、匯報技巧、影片拍攝及後製等技能，而「校園記者工作坊」亦已教導學生整合資料的技巧，為最終的口頭匯報做準備。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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