體藝中學全年跨學科研習 從工作坊到走訪社區 貫通知識實踐學習
賽馬會體藝中學於本學年推行以旅遊業為主題的「We are Hong Kong」跨學科專題研習。計劃橫跨整個學年，其間中一全級學生透過不同學科、活動和工作坊以香港旅遊業「好客之道」為主題，學習不同學科知識，培養學生以禮待人的正確價值觀。
為了讓學生融會貫通，整合和應用各科知識和技能，學校特意舉辦「中一活動日」，安排全級中一學生分別前往本港不同旅遊熱點考察，親自訪問旅客收集意見、介紹香港特色景點。當中涉及地理科、科技與生活科等課程內容，藉此提升學生提問技巧、資訊素養、溝通協作、語文和自主學習等共通能力。
賽馬會體藝中學「We are Hong Kong」全年跨學科專題研習活動，涵蓋中文、英文、普通話、地理、歷史及科技與生活不同學科，期望學生從中打破學科界限，加強各科知識的聯繫，提高學生的學習效能，同時培養學生各項共通能力、學習以禮待人。
學校安排老師透過班主任課以及各科常規課堂，協助學生分組擬定題目，深入了解香港旅遊業、練習訪問技巧，以及在訪問旅客後整理資料和匯報成果。同時，校方鼓勵家長配合教學活動，平日與子女一同多討論香港特色。
工作坊學做記者 學生分工訪問遊客
《香港01》於訪問活動前，為學生舉辦「校園記者工作坊」，透過不同活動，循序漸進讓學生明白採訪前的準備工作，包括如何擬定採訪問題、在不同情景下的發問方式和技巧，為訪問旅客做好準備，懂得如何隨機應變。
出發前教師扮演遊客供學生模擬採訪 為實戰做足準備
是次研習的重點是1月24日舉辦的「中一活動日」，當日為讓學生事先感受採訪情況，特意安排學生按既定分組在校內先進行模擬採訪，由老師扮演遊客，學生需以英語或普通話提問，當中更會遇上無禮的受訪者，以考驗同學的應對及反應。不少同學經模擬採訪後信心大增，同時明白訪問需事先邀請對方受訪、分工合作的重要性。
及後全級中一學生分批前往本港不同旅遊熱點，包括機場、東涌纜車站、中環碼頭、尖沙咀、黃大仙及西九文化區，實地考察並訪問旅客。過程中各組學生需分工合作，負責提問、攝錄、拍照、筆錄、錄音等工作。
實戰前搜集資料 再模擬採訪熱身
學生除了為採訪遊客做足準備，更要對負責題目有深入認識，因為受訪遊客未必清楚相關議題，學生需要隨時擔當旅遊大使，向遊客解釋和提供實用資訊，所以學生事前必須做好資料搜集，深入了解負題目和採訪地點的旅遊資訊，向遊客說好香港故事。
限時內完成任務 自信心提昇有意投身採訪工作
學生之後分成3組前往不同景點，運用之前所學到的技巧進行街訪，各人起初都較被動，但經一輪熱身後漸入狀態，均能在限時內完成訪問目標，不少學生都認為活動很有趣。另外，相比過往比較膽小，不敢跟陌生人用母語以外的語言交談，現在對採訪工作有更深入認識，對英語及普通話的運用更得心應手，將來或有興趣擔任類似工作。
訪問完成後，學生需於下學期進行課堂匯報，以展示他們的努力成果，如訪問技巧、匯報技巧、影片拍攝及後製等技能，而「校園記者工作坊」亦已教導學生整合資料的技巧，為最終的口頭匯報做準備。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
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