直資聚賢｜探索教育真諦　點燃學習熱情

文：優才書院（小學部）陳偉傑校長

2025年5月10日，學校舉辦了小一入學簡介會，分上下午兩場，吸引眾多家長參與，場內座無虛席，氣氛熱烈。這場簡介會不僅是教育理念的分享，更是一趟思考與啟發的旅程，讓參與者深刻感受到學習的真正價值與教育的無限可能。



（香港直接資助學校議會提供）

秉持創新與互動的精神，本年度的簡介會依舊以話劇形式展開。今年的話劇以 Dr. Wong的心靈旅程為主線，他在機緣巧合下遇見兩位神秘人，透過對話與回憶反思自己的過去，進而勇敢面對內心深處的渴望。他在尋找生命真正熱情的過程中，重新燃起對教育的信念，決意踏上「追尋真我」的旅程，尋找教育的真諦。

那麼，教育的真正意義究竟是甚麼？這個問題貫穿整場話劇，也深深觸動在場的家長。在故事的推演之中，觀眾不僅與主角一同思索，也從優才書院的教育理念中找到答案。

作為學校創辦人，李教授在簡介會上分享了教育的核心理念。他強調，真正的教育不僅是知識的傳授，更是以學生為本，引起學習興趣，讓他們能夠主動參與，透過動手實踐探索世界。學生的學習不該只是被動接受，而是充滿好奇與挑戰的旅程，讓他們從每一個課堂、每一次探索中找到自我成長的契機。優才書院始終堅持學生參與、動手做、學習愛的核心原則，透過多元化的教學方法，激發學生主動學習的熱忱，最終成為具備獨立思考能力、勇於創新的未來人才。

（香港直接資助學校議會提供）

成功的教育，除了高質素的教學，還需讓孩子感受到學習的樂趣與價值。只有讓學生在喜悅中學習，他們才會真正熱愛知識，並願意主動追尋卓越。優才書院的辦學理念，不僅注重學術成就，更強調喜悅與卓越的教育精神，讓學生在積極正向的環境中成長。在簡介會上，我分享了學校在性國際數學與科學教育研究（TIMSS）中的成績，印證了優才在培育學科能力上的卓越表現。

簡介會的最後環節是學生的現場表演，這是學校對全人教育所得成果的璀璨展現。中國鼓鼓聲鏗鏘，展現出學生的力量與團隊精神；武術剛柔並濟，動作利落，展現學生的毅力與專注；街舞充滿動感的舞姿，展現學生的創造力與活力；藝術體操優雅而精準的動作，展現身體協調能力與美感。這些精彩的演出，不僅讓家長看到學生的才藝與能力，更充分體現了學校「喜悅教育」的理念——在充滿熱愛與樂趣的環境中，培育每位孩子的獨特潛能。

（香港直接資助學校議會提供）

這場小一入學簡介會，不僅是家長了解學校的機會，更是一場教育理念的探索與啟發。學校不僅重視學科能力，更致力於培養學生的語言素養與國際視野，透過多元化的課程設計，讓每個學生都能在充滿熱情與創造力的環境中成長。

作者：優才書院（小學部）陳偉傑校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

