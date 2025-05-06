直資聚賢｜無墻的教室，在遊學路上找尋教育的真諦

文：基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠博士

一般學校在復活節前後都會安排遊學，讓學生跳出校園拓展視野。各間學校校情和學生家庭背景不同，遊學路線也豐儉由人，但往往想兼顧學習、安全、有趣，還要食好住好和合理價錢，「平靚正」從來都不容易。更不用想像當一間學校，每年籌備超過二十條國內外，長短線「雨露均沾」的難處。儘管如此，宏信書院作為一間提供優質教育的直資學校，我們理解家長的需要，知道家長所期望的不僅僅是為學生提供遊玩的機會，更是可以超越國界、文化、時間與空間的學習旅程。



（香港直接資助學校議會提供）

同學們隨著老師駐足在古都「長安」的大雁塔下，踏在玄奘之路的起點，了解到唐三藏所帶回的每一個知識，因著交通工具的限制，都要經歷十多年的歷程。而當時的長安，作為世界上最大、最國際化的城市，今天孩子們所看見這塔上的每一塊磚、每一層土，都在告訴我們國際化不能只是招生單張上的燙金字，而應是一代又一代的文明接力棒。

歷史長河中，我們所經歷的，不過是歷史的一瞬間，當一眾師生在黃昏時騎著駱駝，駝鈴聲在夕陽下悠揚的迴蕩，師生們的身影被拉得修長，仿佛與千年的商隊重疊。這一刻「絲綢之路」四個字，已經不再是課本上的鉛墨，而變成了身後駝隊所揚起的沙塵。理性教育和感性的體驗在荒漠中完美對撞，正如我們所認知的「絲綢之路」從不是一條路，而是一種信念與理想，是把陌生變成熟悉的過程。在莫高窟的洞窟內，當學生指著斑駁的壁畫，顏料剝落處所裸露出的赭石線稿，像一頁被風掀開的千年書本。景區外隔壁攤上的碎石，也不再被嫌棄，因為他們正是千年繪畫的偉大顏料。

（香港直接資助學校議會提供）

規劃遊學，猶如在教育的天秤上精準的測量，平衡知識、體驗、文化深度的確是一門藝術。帶遊學團剛三十年，走遍七大洲，從以為出國才是國際化，到慢慢明瞭原來國際化不是空間環境，不是出國次數，而是學習者個人修養之時，我們所追求也不僅僅是飛機里程的數值，而是懂得並學會尊重自己、尊重別人、更要尊重差異。無論是北京的長城抑或京都的廟宇，是敦煌的石窟抑或是巴塞隆拿的聖家堂，是桂林的梯田抑或是新西蘭的火山地貌，是西安的兵馬俑抑或是烏干達的野生動物園，我們所提供的不僅是一次旅行，而是一次心靈的拓荒。

在敦煌鳴沙山月牙泉邊，學生所書寫的不是明信片，而是給未來自己的獨白；嘉峪關上與天山腳下，他們不只自拍，而是與歷史和文明的對話。我們相信最好的課堂在真實的世界裡，最好的教師在旅途路上，而最好的學生一定是用腳步丈量知識的探究者。因此，每一個明智的家長所選擇的不僅僅是一間學校，更是一扇看世界的門窗。

作者：基督教香港信義會宏信書院總校長林克忠博士



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

