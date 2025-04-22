直資聚賢｜家校同心築成長　攜手培育創未來

文：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長

嶺南大學香港同學會小學以「家校同行」為核心理念，打破傳統教育框架，透過多元互動模式將家長轉化為教育夥伴。學校推行「開門政策」增加透明度，每日更新社交平台外，更設計系列沉浸式活動，鼓勵家長走進校園，深度參與孩子的學習日常，與師生建立深厚情誼，共同編織孩子童年美好回憶。



親子接力賽。（香港直接資助學校議會提供）

開放校園，家長成教育夥伴

校方突破性地將家長納入教育生態鏈，打破傳統家校界限，家長不僅能參與家長學堂，實踐終身學習，更可擔任義工，協助學校各項活動。例如年度運動會上，家長不但支援前線及後勤工作，更能參與壓軸「親子接力賽」，與孩子並肩衝刺，創造專屬的熱血回憶。而「家長學堂」推出多元化工作坊，如「酒釀工作坊」傳遞傳統工藝智慧、「24節氣金箔畫工作坊」融合藝術與文化、「景泰藍飾物製作工作坊」鍛煉鑑賞美與創作美的能力。工作坊後，家長更可與孩子共享小息時光，在校園角落暢談創作點滴，拉近親子距離。學校亦定期舉辦家長講座，主題涵蓋廣泛，助家長將理論轉化為日常實踐，與教育團隊形成合力。

閱讀為盟，家長學生共成長

「親職悅讀同盟會」透過共讀教育專書凝聚育兒共識，家長在讀書會中交流實戰經驗，建立支持網絡。 每年「校長家長茶聚」以輕鬆茶敘促進理念溝通；而「小一生活營」更創新設計營火晚會，家長與孩子一起唱歌、分享故事，以慶典方式見證子女首次獨立在校過夜的成長里程碑。新生家長以義工身份入校協助，使孩子在初入學時段獲得情感支持，加速投入校園生活。

大自然教室。（香港直接資助學校議會提供）

擁抱自然，親子默契顯溫情

家教會舉辦的「大自然教室」每年吸引眾多家庭參與。家長與孩子遠離城市喧擾，深入山水之間，透過生態探索、定向任務等活動，體驗「角色互換」的趣味。孩子化身小導師，帶領父母認識自然奧秘；家長則從旁觀察孩子的領導潛能，在互動中培養默契。又例如「親子龍舟體驗」，讓家庭在團隊划槳中感受合作精神，家長笑言：「是孩子教會我們堅持的意義。」

以愛為軸，構築教育共同體

嶺南同小引用《聖經》「愛心是聯絡全德的」為精神基石，從工作坊到運動賽場，將課室延伸至營火晚會到山水之間，每一場活動都蘊含教育巧思：讓家長在參與中理解學校理念，讓孩子在陪伴中感受愛與安全感，使教育成為雙向成長的旅程。學校將持續拓展合作形式，邀請更多家長化身「蒙召同行者」。正如讀書會家長回饋：「我們不再是旁觀者，我們是見證者，更是和孩子共同書寫成長故事的作者。」這種以愛為軸心的教育模式，不僅讓學習突破課室框架，更讓親子關係在校園土壤中紮根茁壯，構築兼具文化底蘊與情感厚度的成長支援網。

作者：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

