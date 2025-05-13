直資聚賢｜施比受更有福

文：滙基書院（東九龍）鄭建德校長

很多學校都會安排學生參加遊學團，增廣見聞。然而，我校滙基書院（東九龍）卻並沒有帶學生去觀光、遊覽，而是帶領他們身體力行去做服務，並從服務他人中反思生命。今年三月，我與兩位老師帶著二十名高年級學生前往印尼，展開為期六天的「印尼文化服務之旅」，過程不單讓學生有所啟迪，連我這個身經百戰的校長也獲益良多。



（香港直接資助學校議會提供）

「不會吧！別人去看富士山，你卻去看垃圾山！」這是教育界朋友對我們的旅程發出的驚嘆。誠然，垃圾山並非大眾想去「打卡」的地方，卻是一個住了約七千人的社區，當中不乏兒童及少年人；有愛心的教會團體願意在這環境惡劣的地方開設社區中心，也有熱心的青年人回應感召到那些社區中心工作，陪伴孩子成長，協助他們獲得知識，期望他們以知識改變命運。而我們只是逗留短短兩天，怎敢喊苦！

出發前，老師幫助同學做了很多準備，讓他們對當地文化、宗教、語言，和垃圾山的環境有初步認識；繼而，讓學生分組預備唱歌、講故事、遊戲、手工等。可是，心理準備是一回事，當踏進垃圾山，眼前的景象仍然震撼了所有人；空氣中瀰漫著一股難以言喻的氣味，垃圾混雜著早前下過的雨水，還有沾濕的泥濘，真找不到下一步該腳踏何處！然而，我佩服學生們的堅持，他們帶著大包小包送贈當地孩子的物資，小心翼翼的前行，一反他們在香港時的嬌生慣養，為的是將祝福帶給有需要的人。

（香港直接資助學校議會提供）

學生們知道當地小孩不諳英語，為了與他們拉近距離，他們特別練習了幾句常用的印尼語，還有兩首以印尼語誦唱的詩歌。當他們一開口以印尼語跟小孩子打招呼，立時得到積極的回應，使學生們樂透半天；他們更把要講的故事畫成繪本，以突破語言限制。今次行程還有一項附加收穫，就是我們鼓勵了一所當地的印尼學校學生與我們一同服務，一方面我們找到難得的即時傳譯好幫手，另一方面我們讓愛心延伸了，讓當地學校的學生也關心自己所在社區。

服務過後，晚上來個分享時間。學生們除了對垃圾山的環境印象深刻外，更留意到垃圾山上的孩子面上所掛著的笑容，相比物質資源豐富的香港孩子更見天真爛漫，可見物質多寡與生活愉快與否並不必然掛勾。學生們生活在物質充裕的香港，卻常為未能擁有更多而煩擾，反不及垃圾上山的小孩活得自在。學生能有這樣的體會和反思，確是難能可貴。

而我，卻為學生們有這樣的生命成長而感恩，這些都不是書本裡能學到的硬知識，而是一種價值觀的重整、生命的轉化，這些轉化並非課堂教學所能提供，而是靠身體力行去經歷，並用心去反思的成果。「施比受更有福」並非口號，而是生命的見證！

作者：滙基書院（東九龍）鄭建德校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

