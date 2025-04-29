直資聚賢｜見微知著　卓育菁莪　全方位發展助學生成就未來

文：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長

全人發展一向是基督教中國佈道會聖道迦南書院的課程特色之一。為了豐富學生的實際體驗，剛過去的全方位學習周期間，學生選擇了其中一項本地或海外活動，探索科學、體育、藝術創作、信仰、歷史文化、職場體驗等方面的學習，足跡遍及歐亞。本校策劃全方位學習周時，考慮活動地點的安全性、時間安排、內容設計、與本校課程的相關性、學生興趣等。



深化學生可持續視野

中三至中五級師生前往荷蘭考察，收穫甚豐。學生走訪當地各種科技中心、創新企業和文化景點，了解當地環保科技、都市規劃和可持續農業的成就，激發學生對可持續性和在STEAM領域的興趣和創新思維。學生探訪阿姆斯特丹球場，了解體育基礎設施中的尖端技術，包括能源效率和廢物管理。透過參觀漂浮農場。學生們將學習可持續農業、水上耕作技術以及當地食品系統的重要性。我們相信，這些體驗能夠為學生未來投身於工程學、生物學和環境科學奠定堅實基礎。

另一特色活動是台中與阿里山可持續發展考察之旅，師生先後參觀高美濕地和台積電中科生態園區，藉此理解可持續發展的概念，認識生態系統、生物多樣性和資源安全的重要性，培養學生的環境保護意識。學校亦安排二十名學生領袖到訪東京交流，參觀池袋防災館並參加防災體驗，學習在地震以及在火災和濃煙緊急情況下逃生。和琦玉縣高中交流，學生收穫豐富。

（香港直接資助學校議會提供）

加強職業導向教育

本校在全方位學習周加入職業導向元素，幫助學生了解未來就業市場的需求，並有助於他們的職業規劃。我們舉辦交流團的目標並非單純旅遊觀光，而是希望拓展學生的視野，使他們認識到各行各業的發展機會，為未來的生涯規劃提供新的方向。

「夢想啟航：英倫之路‧升學與職涯新篇」計劃的核心在於協助學生了解外國的遊學體驗及大學文化。學校特意安排學生參觀牛津大學，更和倫敦帝國學院交流，由該校的學生導覽並進行詳細解說，除了提升迦南學生的英語能力，也促進他們對文化多樣性的認同與欣賞，一舉兩得。

（香港直接資助學校議會提供）

學校職學定向組亦安排中三至中五學生到訪本地職場，包括參觀消防局、飛機維修廠、咖啡室、環保工業設施，引導學生建立正確的職業規劃觀念，明確他們的目標和發展方向，同時探索各種職業道路的可能性。

牧養學生成為領袖

學校提供循序漸進式的全方位教育營，初中舉辦成長營，旨在通過團隊合作、戶外挑戰等項目，培養學生的團隊精神、領導才能、紀律性、責任感及抗逆能力，與本校提倡的全人教育目標一致。學校鼓勵中三至中五生在三年裡最少到外地交流一次，體驗異地文化，培養自立和自律精神。

通過帶領學生參加各種學習經歷和境內外活動，例如排球集訓和友誼賽、攀石訓練班以及當代舞蹈體驗，學生能夠拓展視野，增強自我形象和生命素質，培養良好品格，並以尊重和認真的態度對待他人。老師還帶領中三級至中五級學生，探訪泰國南部弱勢兒童和家庭，派送物資給當地貧窮村民，探訪醫院病人等愛心服侍，傳揚神的愛及體會服務他人的喜樂。

（香港直接資助學校議會提供）

我們相信，這些探索和交流不僅增強了學生的知識和技能，更培養了他們的責任感和對社會的關懷。

「凡你們所行的，都要憑愛心而行。」（哥林多前書 16:14）

作者：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

