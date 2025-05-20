直資聚賢｜香苗盃小學MakeX機械人挑戰賽　引領學生探索創科世界

文：天水圍香島中學陳錦嫦校長

天水圍香島中學一向致力推動學界STEAM教育發展，並於本年度5月10日舉辦「香苗盃元朗區小學MakeX機械人挑戰賽」。是次比賽為元朗區內首次專為區內小學生設計的MakeX競賽，旨在為學生提供一個實踐創新科技、激發創意思維及提升團隊合作能力的舞台。



（香港直接資助學校議會提供）

作為全球知名的機械人編程比賽平台，MakeX結合了科學（S）、技術（T）、工程（E）、藝術（A）和數學（M）五大元素，讓參賽者通過設計、搭建和編程機械人來完成一系列挑戰任務。本次「香苗盃」比賽將以趣味性與挑戰性兼具的賽制，鼓勵元朗區小學生運用早前參與由本校提供之專業課程中學到的知識，開拓視野，探索科技的無限可能。

比賽亮點：競技與學習並重，啟發全方位成長

（香港直接資助學校議會提供）

負責李梓健副主任表示：「香苗盃」不僅是一場比賽，更是一個學習與成長的平台。活動將融合競技的刺激和團隊合作的樂趣，參賽學生需要運用創意思維、邏輯推理及技術知識，設計機械人完成各項挑戰，從中培養解難能力和協作精神。

活動當天，參賽隊伍將分為MakeX Inspire組別以及香島智慧物流接力挑戰賽分別進行編程挑戰。在比賽過程中，小學生不僅能體驗STEAM教育的實踐成果，更有機會與其他學校的小朋友相互交流學習，提升競賽精神及創科熱情。

推動STEAM教育，培養未來創科人才

天水圍香島中學致力於推廣STEAM教育，希望透過這次比賽激發小學生對科技與創新的興趣，為未來的創科發展奠定基礎。天水圍香島中學陳錦嫦博士校長表示：「MakeX機械人挑戰賽是一個極具教育意義的活動，參賽學生不僅能將課堂所學應用於實際情境，更能在團隊合作中學習溝通與解難，這些技能對未來的學習與生活至關重要。」

作者：天水圍香島中學陳錦嫦校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

