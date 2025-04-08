直資聚賢｜「政商學專」擕手　培育新質生產力人才

文：九龍三育中學梁詠梅校長

財政司司長發表的 2025-26 年度《財政預算案》，有不少篇幅提及推動人工智能及創科的發展，包括統籌逾百間科創企業，直接與中、小學合作，以到校支援方式與中小學生互動交流，提升同學對創科的興趣，企、校通力擕手，全力促進科研發展、推動數字教育培育人才。



（香港直接資助學校議會提供）

在全球各地推動智慧城市發展的大潮流下，九龍三育中學將空間數據技術(Geospatial Technology )與建築信息模擬(BIM）納入正規課程中，成為香港首間提供同類課程的學校。同時24-25學年，中學界別首創第一所地理模擬信息實驗室(GeoBIM Lab)正式啟用。智慧城市聯盟鄧淑明博士出席學校GeoBIM Lab開幕典禮致辭中亦強調中學生及早對空間數據技術有所認識，有助應對正高速發展的大數據時代。

為豐富校本課程，九龍三育中學一直積極跟大學、專業界別及企業建立緊密的協作關係。例如跟Esri中國（香港）有限公司簽訂為期三年的地理空間數據培訓合作備忘錄，由國際級空間信息技術領軍企業支援學校發展校本課程之起動，同時提供老師培訓，雙方更銳意合作在社區推展空間數據技術(GIS)教育，此協作關係開中學界先河。

多年來積極推動及實踐智慧數字建築的黃慧敏博士也傾力牽引業界代表與九龍三育中學起動「燭天計劃」(Project Luminary)，引導學生對建造業有更深認識，瞭解智慧施工及建造業數碼化的趨勢及技術，及早培養學生的多元發展和發揮潛能，同時亦為本地培育人才。此外，學校亦獲利哲學術基金捐贈「燭天獎學金」，供在STEAM及工程學科上有優良表現之在校學生或畢業校友申請。

我樂見學校推行校本新課程後，學生更有自信心，對未來的目標也更清晰。學校三百多位同學透過校本BIM課程後，已成功取得建造業議會(CIC) BIM Viewer證書，同學亦可申請成為香港建築信息模擬學會(HKIBIM)青少年會員，有機會跨出校園，與專業人士接觸及學習。學校亦曾與嶺南大學、發展局空間實驗室、GIS Academy、香港測量師學會合作，培訓老師及學生，促進產學研的合作。

早前，九龍三育中學與香港科技園公司園區企業豐疆智能（FJ Dynamics），在學校監湛志凡牧師和香港科技園公司行政總裁黃克強見證下，簽署策略性合作備忘錄，旨在促進學生與科技企業之間的互動與交流，合作重點在於激勵青少年在人工智能（AI）、機械人技術和綠色科技等領域的發展潛能。

低空經濟是國家戰略性新興產業之一，學校香港南粵科創促進會合辦公開無人機競速編程障礙比賽，報名熱烈。香港宋慶齡基金創會會長胡曉明教授GBS,JP在頒獎禮致辭中鼓勵學生積極學習新科技，掌握AI時代的優勢；香港測量師學會副會長徐開源測量師也為在場同學簡介「低空經濟」的意義及本地現況。

我校通過這樣的教育改革，盼望學生能夠成為新質生產力的先鋒，擁抱未來，用科技的力量解決實際問題，成為具有全球競爭力的新一代人才，同時為社會的可持續發展作出貢獻。

作者：九龍三育中學梁詠梅校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

