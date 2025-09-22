全運會2025學生講座　霍啟剛籲支持港隊　武術莫宛螢分享經歷

第十五屆全國運動會（十五運會）將於今年11月9日至21日舉行，首次由粵港澳三地共同承辦。「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃系列活動，早前到保良局朱敬文中學，舉行「奧林匹克主義教育計劃」講座，並邀請到港協暨奧委會副會長霍啟剛、香港賽馬會對外事務總經理黎淑禎擔任嘉賓，並由中國香港女子武術運動員、十大傑出青年莫宛螢擔任主講嘉賓。



講座內容豐富多元，既介紹了全國運動會的精彩內容，亦分享了奧林匹克精神，鼓勵學生積極參與體育活動，培養團隊精神及拼搏態度。莫宛螢亦與學生互動交談，分享成為專業運動員所需的堅持與努力，學生踴躍提問，氣氛熱烈。



圖左起為保良局朱敬文中學校長趙文浩；港協暨奧委會副會長霍啟剛；武術運動員莫宛螢；香港賽馬會對外事務總經理黎淑禎。（羅國輝攝）

「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃系列活動，由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會主辦，中國香港體育聯盟合辦，並由香港賽馬會擔任支持機構。

奧林匹克主義教育計劃在校園紮根

霍啟剛率先在台上與學生分享，指港協暨奧委會「奧林匹克主義教育計劃」推行逾二十年，每年舉辦超過200場活動，惠及萬名學生。他認為計劃不僅支援運動員競技，更致力將體育精神融入社區生活，並強調奧林匹克價值應體現於日常處事態度及人際關係中。

霍啟剛鼓勵學生關注賽事、追蹤香港運動員動態。（羅國輝攝）

全運會屬頂尖競技的真實戰場

霍啟剛以跳水、乒乓球為例，指出在全國賽亞軍級選手往往具備問鼎世界冠軍的實力，因此全運會競爭強度實則超越奧運會。他呼籲學生關注11月粵港澳合辦的全運會，特別聚焦香港承辦的8項賽事，鼓勵學生主動探索全運會內容，例如透過轉播關注賽事、追蹤中國香港運動員動態，成為體壇堅實後盾，親身見證國家級對決。

推廣運動減壓與奧運精神

講座主講嘉賓的是中國香港女子武術運動員、十大傑出青年莫宛螢。她在講座中向學生傳遞奧林匹克精神，鼓勵他們透過運動紓解學業壓力，達至身心健康。她以擔任杭州第19屆亞運會開幕禮持旗手經歷為例，強調運動能成就「不敢想像的機會」，寄語學生敢於訂立目標。

莫宛螢分享如何透過三步曲走出傷患困擾的低潮，更即場讓學生親身感受她膝蓋郁動時發出的聲響。（羅國輝攝）

莫宛螢分享面對低潮三步曲

運動員經常面對低潮與傷患，莫宛螢與學生分享稱，可以透過三步曲走出低谷：先接受失誤，再尋求心理專家協助突破障礙，最後專注展示訓練水準。她建議學生處理困難時同樣需「學會接受」，避免沉溺於挫敗感而停滯不前。她亦分享了時間管理要訣，「合理分配、捨棄部分娛樂」，以自律態度平衡訓練、學習與休息。

中國香港武術運動員莫宛螢擔任「奧林匹克主義教育計劃」講座主講嘉賓，向學生分享了奧林匹克精神，鼓勵學生積極參與體育活動，培養團隊精神及拼搏態度。（羅國輝攝）

提升學生對武術項目興趣

對於莫宛螢分享，保良局朱敬文中學中一學生王廷佑感受至深。他對莫宛螢擔任持旗手經歷印象深刻，認為需付出巨大努力才能獲此榮譽，令他對莫宛螢堅持與付出感到敬佩，亦使他對武術項目興趣提升，表示將主動搜尋莫宛螢賽事影片。

王同學本身是中國香港手球隊成員，他表示家人原本不支持他打手球，希望他能專注學業，為了爭取家人認同，王同學一方面刻苦訓練入選港隊；另一方面亦努力讀書，以成績爭取家人認同，「手球訓練提升了自己的抗壓能力，其實有助我學習，有時考試溫書不論多累都會堅持落去」。

保良局朱敬文中學學生蘇梓泓（左）及王廷佑（右）均表示，透過莫宛螢分享，讓他們對拼勁堅毅精神，有更深層次理解。（羅國輝攝）

運動堅毅精神啟發學習自律

另一名中二學生蘇梓泓本身是花式跳繩港隊成員，他認為從莫宛螢分享中，對努力與堅持有更深層次理解。他以跳繩訓練為例，往往需重複一個動作過百次，才達至純熟程度，過程艱辛但他卻不輕言放棄。這種拼勁堅毅的精神，啟發他平日在學習上更為自律，分配時間平衡跳繩與學業，「不可以完全不讀書」。

年紀輕輕的他，已計劃未來向教練發展，故特別著重英文學習，希望有助日後在賽場上與國際運動員溝通交流。

中國香港武術運動員莫宛螢擔任「奧林匹克主義教育計劃」講座主講嘉賓，她與保良局朱敬文中學學生進行了精彩的互動。（羅國輝攝）

首次粵港澳三地共同承辦

今屆全運會分別設34個競賽大項和23個群眾賽事活動，香港將會承辦其中8個競賽項目，包括場地自行車、高爾夫球、擊劍、手球（男子）、七人制橄欖球、沙灘排球、籃球（男子22歲以下組）及鐵人三項，以及1個群眾賽事活動－保齡球。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛表示，第十五屆全運會部份項目首次由粵港澳三地共同承辦，希望能創粵港澳大灣區參與國家綜合運動會的先河。（羅國輝攝）

全運會部份項目首次由粵港澳三地共同承辦，霍啟剛認為具有劃時代意義。霍啟剛強調指出此舉不僅鞏固大灣區協作概念，更開創粵港澳大灣區參與國家綜合運動會的先河，「希望未來可用這種合作模式延續下去，未來我們是不是可以舉辦更多於粵港澳大灣區的城市比賽呢？是不是可以延續申辦更多的世界錦標賽，例如世界遊泳錦標賽，現在條件成熟了，我們大灣區有啟德體育園及南沙全民文化體育綜合體兩個新的主場館」。

激活城市發展與產業生態

霍啟剛期望透過全運會，將重新啟動政府跨部門溝通協作能力，另一方面，他呼籲把握賽事熱潮「做大個餅」，把體育事業進一步發展成體育產業，對內可以令更多市民及學生投入運動，同時透過校園活動培養青少年成為未來體育產業支持者，「體育產業是需要群眾支持，學生就是未來的我們的體育粉絲」，他期待學生以開放態度參與，讓全運會成為香港體育發展的新起點。

香港奧林匹克委員會副會長霍啟剛表示，香港應把握這次第十五屆全運會機遇，把握賽事熱潮「做大個餅」，把體育事業進一步發展成體育產業。（羅國輝攝）

對外方面，他認為除了吸引旅客購票，更可結合旅遊業設計觀賽以外的旅遊體驗，讓四方八面旅客感受香港特色。

「不單止是買票入場觀看賽事，是否有其他東西可以提供，以豐富旅客的訪港體驗？或可以提供多些旅遊套票、旅遊路線等，讓旅客感受到香港不同的面貌。除了是旅遊業界，我們社會可一起去集思廣益，不要浪費這個機會，希望香港可能各方面都可以配合到這次的盛事，將國際的效益發揮得最好。」霍啟剛道。

運動員講座傳遞堅毅精神

保良局朱敬文中學校長趙文浩表示，邀請專業運動員來校講座，旨在向學生傳遞運動員非凡的毅力與努力不懈的核心價值。趙校長又高度肯定全運會等大型國際賽事在港舉行的積極意義。他認為「半個主場」的優勢不僅能提升市民運動意識、凝聚社會熱情，更能直接激勵本地運動員表現。

保良局朱敬文中學校長趙文浩高度讚揚是次活動講座，認為能向學生傳遞堅毅核心價值。（羅國輝攝）

他指出，在疫情衝擊下學生的抗疫力受到考驗，運動員分享親身經歷的挫折與克服過程，能有效啟發學生理解「事前準備」、「決心」、「平常心」及「目標設定」的重要性，這些素質對人生至關重要。

運動鍛鍊抗壓能力

作為資深業餘保齡球球手，趙校長以自身參與香港公開賽及聯賽的經歷為例，闡述運動帶來的深遠益處。他特別指出運動顯著提升了個人耐性與堅毅度，同時鍛鍊了抗壓能力，無論是面對強勁對手、逆境時冷靜應對，還是領先時的心理壓力，都是寶貴的人生功課。