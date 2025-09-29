全運會2025｜小學嘉年華推廣體育學堅毅團結　學生為港隊打氣

第十五屆全國運動會（十五運會）將於今年11月舉行，香港首次與廣州及澳門一同承辦。「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃系列活動早前到佛教黃焯菴小學舉辦「奧林匹克主義嘉年華」，讓學生透過不同的攤位遊戲，認識全運會的比賽項目，鼓勵他們投入參與這項體育盛事。



香港將承辦當中8個競賽項目及1個群眾項目，包括劍擊、籃球、保齡球等，嘉年華中舉辦的攤位遊戲，亦包含這些項目。有學生表示參加嘉年華後，讓他對全運會有更深入的認識，十分期待港隊運動員再次為港增光，「加油！你們是香港人的驕傲！」。校長何倩儀希望學生透過了解全運會，培養運動興趣，從中學到堅毅、互相尊重及團結精神等寶貴價值觀。



港協暨奧委會在佛教黃焯菴小學舉辦「奧林匹克主義嘉年華」，加深學生對體壇發展的知識，以及了解全運會在港舉辦的運動項目，學生反應十分熱烈。（梁鵬威攝）

「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃系列活動，由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會主辦，中國香港體育聯盟合辦，並由香港賽馬會擔任支持機構。

今屆全運會將於11月9日至21日舉行，粵港澳三地聯合承辦，香港將會承辦其中8個競賽項目，包括籃球（男子22歲以下組）、場地自行車、劍擊、高爾夫球、手球（男子）、七人制橄欖球、鐵人三項及沙灘排球，以及1個群眾賽事活動項目，亦即保齡球。

劍擊屬於在港舉辦的全運會項目之一，不少學生初試持劍，表現興奮。（梁鵬威攝）

禮堂舉辦嘉年華介紹全運會項目

嘉年華於佛教黃焯菴小學禮堂舉辦，設有逾10個攤位遊戲，有介紹奧運會歷史的「奧運項目逐個捉」、「當年今日」 的攤位；也有攤位讓學生在老師指導下體驗劍擊、保齡球的攤位遊戲。當日學生反應熱烈，相當投入，校長何倩儀亦到場與學生一起投籃，師生打成一片，現場瀰漫歡樂氣氛。

校長何倩儀樂見學生投入參與嘉年華，從中認識到不同運動項目的特點。（梁鵬威攝）

全運會鼓勵學生認識及參與運動好時機

對於香港首次承辦全運會，校長何倩儀認為是鼓勵學生認識及參與運動的好機會。她表示，學生或許從新聞上已認識到全運會即將舉行，期望透過今次嘉年華，能讓學生對全運會有更深入了解。

何倩儀校長樂見在嘉年華中學生反應踴躍，「見到小朋友好投入，開開心心參與每個活動，老師從旁教導他們各種運動的姿勢及動作，以及很用心地給予學生有關全運會的資訊。」

她認為嘉年華能讓學生更投入參與，有助他們認識全運會，例如了解全運會的比賽項目，讓學生得悉香港有派隊伍參賽，「這是十分光榮的事，希望學生支持我們港隊，因為他們花了很多時間訓練，這份堅毅與堅持，十分值得學生學習」。

學生從嘉年華加深認識全運會

在「奧林匹克主義嘉年華」中初嘗劍擊體驗的小六生徐卓怡指，從中深入認識全運會及當中的運動項目，「因為參加這個嘉年華會前，不知有全運會舉辦，但透過不同攤位遊戲，以及經同學老師的介紹，對全運會加深了認識」。

徐卓怡最喜歡的項目是劍擊，她指因為張家朗在2024年奧林匹克運動會個人花劍比賽中勇奪金牌，為此感到十分光榮。（梁鵬威攝）

徐卓怡指她最喜歡的體育項目是劍擊，因為張家朗及江旻憓在2024年巴黎奧運會中勇奪金牌，為此感到十分光榮。徐卓怡亦替中國香港運動員打氣，「希望替他們加油，全力以赴，做到最好，因為你們是香港人的驕傲」。

羅樂言同學大讚嘉年華的活動十分豐富，「我覺得好好玩，可以畀同學認識到全運會舉行的不同運動項目」。（梁鵬威攝）

同學為港隊運動員送上打氣說話

另一位小六生羅樂言亦大讚今次嘉年華的活動十分豐富，「我覺得好好玩，可以畀同學認識到全運會舉行的不同運動項目」，而學校今次舉辦的嘉年華，讓他加深對全運會的認識。

平時愛好打乒乓球的羅樂言，表示最喜歡的體育項目同樣是劍擊，因過往香港已在劍擊取得奧運金牌，令人感到驕傲，他對即將出戰全運會的運動員送上鼓勵的說話，「加油！相信你們可以發揮到最佳狀態」。