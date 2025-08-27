eLAFP電子學習配套計劃推首批項目成果　AI技術1鍵將工作紙電子化

由優質教育基金撥備5億元推行的「電子學習配套計劃」（e-Learning Ancillary Facilities Programme，簡稱eLAFP），旨在透過促進教育界、大專院校、教育及專業團體以及商界之間的深入合作，發展、增潤及提供優質的電子學習配套資源，從而提升電子學習的整體成效。計劃重點針對中小學及有特殊教育需要的學生，涵蓋多個學科領域，並採用創新科技如人工智能（AI）、大數據、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）等。該計劃共資助22個項目，涵蓋六大領域，包括語文教育、STEAM、人文教育、電子學習平台/跨學科學習、教師培訓/電子學習設計及分析，以及特殊教育需要，各項目強調創新科技應用，例如AI輔助學習系統、以大數據分析學習數據等。



優質教育基金夥拍香港教育城（教城），為獲批項目提供支援和推廣服務，首批項目成果已推出市場，本港所有公帑資助學校可透過教城專頁 （https://web.edcity.hk/elafp）訂閱項目，並於2025/26 學年開始使用，而當中獲基金批准率先發布的3個項目之一的「運用創新科技將評估練習文件互動化，自動化收集學習數據及產生分析」（項目編號2021/1069），是由香港普通話研習社主辦，知識共享協會協辦，名為「評估練習文件轉換系統」（下簡稱﹕QDCS）。該系統主要適用於小學階段並延伸至中一至中三以及特殊學校，涵蓋中文、英文、普通話及常識科（人文科、科學科、歷史科）等科目。可將傳統紙本工作紙轉換為互動電子工作紙，並且支援AI自動批改、即時數據分析及反饋生成，最終能有效地幫助教師即時掌握學生學習狀況，優化教學策略。QDCS已於2025年6月底正式發布，並從2025/26學年起供學校訂閱使用。



教城任超級聯繫人 推動數字教育實踐

「電子學習配套計劃」（eLAFP）獲優質教育基金撥款5億元資助，為方便學校及其他有興趣的用戶使用計劃成果，優質教育基金委任香港教育城攜手推廣「電子學習配套計劃」，全力為學界提供多方面支援，共推本地數字教育發展。

香港教育城在優質教育基金委任下將向學界推廣「電子學習配套計劃」。圖為香港教育城行政總監林峯博士。

教城將扮演超級連繫人角色，積極撘建學界與項目供應商之間的策略合作橋樑，促進雙方深度協作，將創新數字教育資料引進學校乃至課堂層面，共同推動數字教育轉型及升級。為實現此目標，教城已完成開發香港教育城電子學習配套計劃（eLAFP）網頁，系統性地整合並推廣優質電子學習方案。教城不僅透過此平台提供詳盡的項目資訊，亦設有專責團隊提供專業支援服務。他們會按學校實際需求與應用場景，推薦合適項目及處理訂閱諮詢，協助學校化解在資源引入過程中遇到的各類難題。在此基礎上，教城將定期更新發布成果資訊，例如透過策辦工作坊、講座、學校試用等多元化活動，助力學界深入了解和充分善用豐富的電子資源。教城期望建立一個持續交流與共同進步的專業數字教育社群，助力學界深入掌握數字教育的發展趨勢與實踐路徑，全面借助創新科技提升教學質素。

為確保服務能順利「落地」，教城將統一處理所有訂閱申請，並與服務營運機構緊密聯動，確保每一項訂閱都能順利推進及完成。此外，借助教城自身的 EdConnect 及 EdData 兩大服務，讓訂閱學校在整個過程中獲得安全、快捷的登入服務，同時確保用戶資料傳輸保障。

教城行政總監林峯博士表示：「電子學習配套計劃有效地為學校提供優質的數字教育資源，申請過程簡易方便，學校可以輕鬆獲得所需的電子學習資源。教城在此過程中擔任超級連繫人的角色，積極向本地學校宣傳和解釋計劃內容，並設立一站式網站，方便學校查閱資訊及訂閱相關項目。此外，我們還準備與受資助的項目團隊合作，舉辦多輪簡報會及宣傳活動，以加深學界及公眾對該項目的認識，推動數字教育的實踐。我們期望能通過多方合作，共同塑造未來教育。」

了解更多有關電子學習配套計劃內容： https://web.edcity.hk/elafp

本港公帑資助學校，可透過申請優質教育基金「電子學習配套計劃」（eLAFP），使用「評估練習文件轉換系統」QDCS。（黃寶瑩攝）

QDCS屬電子學習配套計劃資助項目

人工智能（AI）融入教學已成為全球趨勢，電子教學的便利與成效備受肯定，但本港大部份學校的練習與評估仍以紙本為主，教師需花大量時間收集、批改、評分及分析；而市場上亦缺乏合適的工具，能迅速將傳統紙本練習內容電子化、互動化、自動化。香港普通話研習社針對以上痛點，獲優質教育基金資助及知識共享協會協辦，成功研發出QDCS，並由5所試用學校測試QDCS，其中香港普通話研習社科技創意小學曾在三年級至六年級中普科及英文科試用兩個學期。

了解更多QDCS資料： https://web.edcity.hk/zh-hant/elafp/project/20211069/

AI技術將傳統工作紙電子化 操作簡單省時方便

該校中普科科主任陳鴻輝老師表示，QDCS操作極其簡便，只需上傳Word或PDF格式紙本工作紙，系統的AI技術即能自動辨識多種題型，包括是非題、選擇題、填充題、短答題與長答題等，然後高效轉化為互動式電子教材。

「以往製作1份電子化工作紙，耗時30分鐘至1小時，現在上傳紙本內容後，僅需5至10分鐘即可完成，節省大量時間。」陳老師指，轉換後的文件採用普及的QTI格式，以確保能與其他電子學習平台無縫兼容、互相轉換。

香港普通話研習社科技創意小學中普科科主任陳鴻輝老師表示，QDCS操作極其簡便，僅需5至10分鐘即可完成將傳統紙本工作紙轉換成電子工作紙，節省大量時間。（黃寶瑩攝）

具自動批改5大題型功能 教師可添加個性化評語

在學生互動與評量層面，陳老師指出，QDCS亦展現強大效能。學生完成電子練習後，系統的AI自動批改具有標準答案的題型，如選擇題、填充題、是非題等，大幅減輕教師重複性批改的負擔。對於開放式題目如短答、長答題等，教師則可運用系統提供的輔助批改工具高效評閱並添加個性化評語，顯著提升批改效率。

即時批改答案生成分析報告 瞬間掌握學習弱點

陳老師表示，學生作答後能即時獲得AI提供的評語與分數反饋，這種即時性有效提升學生的學習參與感及學習動力。另一方面，QDCS會自動收集並分析所有學生的作答數據生成分析報告，清晰展示學生強項與弱項所在，為教師提供即時及精準的數據依據，讓教師能精準掌握班級整體及個別學生的情況，有助教師迅速調整教學策略。

陳老師舉例，普通話「的」、「地」、「得」發音相同，但用法迥異，他透過數據發現學生未能充份掌握相關字的用法時，可以針對學生弱點作跟進。

陳鴻輝老師認為平台對教學幫助顯著，一方面，自動批改功能可減輕重複批改的工作負擔，使他可以將省下的時間用於跟進學生學習和進行個別輔導；另一方面，通過分析平台數據，可快速掌握學生知識弱點。

改變教學模式 助力香港推動數字教育

香港普通話研習社科技創意小學副校長陳鳳儀認為 ，QDCS對香港推動數字教育至關重要。她指出，QDCS不僅改變傳統以紙本評估為主的教學模式，更通過外部支援幫助教師掌握電子教學方法，提升教學效能，幫助學習者即時得到回饋。她相信透過持續培訓教師深入分析數據的能力，能建立「以數據驅動教學」的文化，此外亦能配合數字教育發展趨勢。陳副校又指出平台提倡的電子化學習、智能化特點，與香港推進數字教育方向一致，相信項目能為構建適應新世代數碼發展的教育體系提供實踐基礎。

香港普通話研習社科技創意小學副校長陳鳳儀（左）認為，QDCS對香港推動數字教育至關重要，透過持續培訓教師深入分析數據的能力，能建立「以數據驅動教學」的文化，旁為該校中普科科主任陳鴻輝老師。（黃寶瑩攝）

香港普通話研習社開發QDCS突破教與學困局

QDCS是優質教育基金資助的電子學習配套計劃之一，項目由香港普通話研習社主辦、知識共享協會協辦，共同開發的一套創新評估練習文件轉換系統（Question Document Conversion System, QDCS）。

QDCS研發主辦方的香港普通話研習社副總幹事葉妙玲女士指出，QDCS的項目概念源自他們留意到教師在教、學、評中重要的一環——「評估」中，需要花大量時間收集、批改、評分各種不同的工作紙、功課、小測或練習，工作量相當繁重，而這些評估工作是可以透過創新科技大幅度縮減。

葉妙玲女士說﹕「以一位教師任教兩個科目為例，每天可能要批改約一千條題目，耗費2.5至3小時，使教學及評估反饋時間不足，QDCS中的AI自動批改功能大幅度減輕教師批改工作量，讓教師得以騰出時間聚焦教學創新與個性化指導。」她補充指， QDCS平台具備三大核心功能，分別是轉化教材、作答及批改和數據分析。他們期望此研發項目能提升教與學質量，包括引導學生自主學習及幫助學校或教師通過數據化管理學習進度，從而靈活調適教學策略，提升教學成效。

即時獲得反饋 促進自主學習

此外，葉女士提到，現時坊間的教學模式，一般需要學生提交紙本工作紙後，再待教師批改，方能派發評估結果，以致評估反饋滯後，無法即時反映映學生對相關學習重點的掌握情況，學生也錯失改進自身知識弱點的最佳時機。

對學生而言，學生作答後能即時收到AI評語與分數，不僅能及時了解個人學習成果，更能增強學習動力。電子化帶動的互動學習模式亦更貼合現今學生的學習習慣和取向，引領他們自主學習，提升學習興趣。

對教師而言，QDCS能提供即時數據分析工具，「無論是單一練習或跨科練習，都能自訂數據分析，產生不同圖表， 讓教師透過精準的數據分析，掌握學生表現。」葉妙玲女士說。

QDCS兼容錄音、拍照、文字切換題等題型

目前QDCS已能自動識別多種題型，包括是非題、選擇題、填充題、短答題與長答題，亦可彈性增添其他題型，如錄音題、拍照題、文字切換題、連線題和拖放題等。無論中文、英文、科學或是普通話等學科，都能不費氣力將紙本內容直接轉換為可作答的電子教材。

QDCS研發主辦方的香港普通話研習社副總幹事葉妙玲女士表示，老師可在QDCS增添其他題型，如錄音題、拍照題、文字切換題、連線題和拖放題等，未來將進一步優化AI識別能力，以應對高年級複雜問答題。（黃寶瑩攝）

系統具語音播放功能 涵蓋粵語、普通話及英語

QDCS系統內建粵語、普通話及英語語音播放功能，學生可按需求聆聽題目，增強項目的可及性，目前亦正積極擴充功能。「未來將進一步優化AI識別能力，以應對高年級複雜問答題，例如識別數學公式與符號的難題。同時，未來系統會根據學生數據生成個人化題目，幫助教師實現因材施教。」葉女士指。

據悉，QDCS系統將會不斷升級，現時開發中的增潤功能，包括可輸入評分準則供AI批改、AI給予學生作答提示、自動產生增潤題目等等。

QDCS望推動香港教育數字化轉型

葉妙玲女士表示，QDCS的最終目標是推動香港教育的數字化轉型，它不僅僅是工具，更希望成為教師的「教學助理」，讓教師能從繁瑣批改工作中解脫，省卻行政工作的時間，更專注教育本質。同時通過即時反饋與個性化學習，激發學生動力。「我們相信，這會對香港教育生態帶來深遠而正面的改變。」

現時全港已有超過20間學校透過申請優質教育基金的「電子學習配套計劃」（eLAFP），享用AI教育資源。（黃寶瑩攝）

優質教育基金「電子學習配套計劃」eLAFP 懶人包

計劃目的？

· 促進學界、大專院校、教育及專業團體和商界之間的深入合作

· 發展、增潤及提供優質的電子學習配套

· 提升電子學習，產生積極影響

總共有多少個項目獲優質教育基金（基金）資助，讓學校訂閱使用？

· 共22個項目獲基金資助

訂閱電子學習配套計劃 （eLAFP）的資格？

· 所有學校及公眾人士均可訂閱

哪些學校可獲優質教育基金（基金）資助訂閱？需要額外提交資助申請？

· 公帑資助學校*可獲優質教育基金資助

o 提供項目成果在學校的應用方式等簡單資料便可申請資助

o 基金經香港教育城向服務營運機構發放資助，減輕學校行政工作

o 大部分合資格學校不需支付訂閱費用

*公帑資助學校包括官立學校、資助學校（包括特殊學校）、按位津貼學校和直接資助計劃學校。

資助金額及發放形式？

· 優質教育基金（基金）為每所公帑資助學校以訂閱券形式預留款項（=最高資助金額）

· 資助計劃分兩個階段進行：

第一階段（2025/26至2026/27學年）

o 基金按學校在2025/26學年獲批班級數目訂定撥款金額，向合資格學校提供15至30萬資助

o 資助額只供訂閱eLAFP 22個項目成果

o 到2026/27學年結束時，任何未使用的訂閱券將會失效

第二階段: （2027/28至資助期結束）

o 基金將提供第二輪訂閱券

o 合資格的學校可於 2027/28學年起使用項目

o 資助期將持續至所有項目資助期結束，詳情有待公布

項目成果的服務使用期限?

學校可按實際需要，選擇以下其中一個訂閱時段：

以2025/26學年為例：

2025年9月1日 全學年及上半學年服務期開始*

* 實際正式啟用日期須視乎訂閱日期、進度、學校更新學生資料日期等因素而定。

2025年9月30日 停止接受2025/26學年全學年及上半學年訂閱*

* 截止申請日期只適用於使用QEF eLAFP訂閱券的公帑資助學校，以自費形式訂閱服務的學校及公眾則不在此限。