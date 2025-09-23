《香港01》AI x STEAM+01打造智慧未來　中小學AI挑戰賽接受報名

在全球科技迅速發展之背景下，人工智能與STEAM教育已成為推動社會創新之關鍵力量。《香港01》作為校園推廣策略夥伴，長期關注學界STEAM發展，冀將AI和STEAM技術普及化，培養新一代創科人才，並透過 「01教育」對重點學校推廣及培育。



《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃，以「智慧未來．共創香港」為核心理念，整合學界與社會資源，促進教育經驗交流與技術實踐，活動除了連場嘉賓講座及專題研討會之外，更設有小學及中學組別挑戰賽，及教師卓越AI應用獎，旨在透過小學及中學挑戰賽、教師卓越AI應用獎及AI教育高峰論壇的教育盛會，引導學生及教師運用科技解決現實問題。中小學組別及教師組別現正接受報名，10月31日截止，請火速參與！



《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃，以「智慧未來．共創香港」為核心理念，整合學界與社會資源，促進教育經驗交流與技術實踐。（資料圖片）

「AI x STEAM+01 」挑戰賽簡介

參賽資格

全港中小學生均可參加，比賽分為小學組和中學組。

參賽隊伍成員必須就讀同一所學校。每隊參賽隊伍請提交一份報名表。若有多於一隊參與，須為每隊分別提交。負責老師可負責多於一隊隊伍。每間學校最多可派出三隊參賽，每隊3-5人。

挑戰賽時間表

中小學組均採用相同的比賽時間表，資料如下：

即日起至10月31日 — 提交報名表格

10月中旬 — 發布賽前資源

11月7日或之前 — 提交作品

11月中旬 — 公布入圍結果

12月13日 — 總決賽暨頒獎典禮

三大比賽主題（賽道）

中小學組均採用相同的比賽主題，惟呈現方式有所不同，參賽組別可以選擇以下其中一個主題：

1. 「促進身心健康」

2. 「社區關懷」

3. 「實務研究」（將提供的個案研究資料）

挑戰賽報名方法

《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃中小學挑戰賽設有三大主題，包括「促進身心健康」、「社區關懷」及「實務研究」。（資料圖片）

「AI x STEAM+01 」小學組挑戰賽簡介

小學組期望學生能夠展示創意思維與生活觀察力，鼓勵學生運用簡單AI或自動化概念提出小發明構想。

呈現作品形式

參賽組別需要以1頁投影片說明選題原因及提交方案草圖，並以1分鐘短片說明方案使用的技術模型。

比賽過程

參賽隊伍於11月7日或之前提交作品。參賽隊伍於入圍決賽後，需要將內容轉化為可以落地的實際方案，並進行現場展示與介紹。各參賽隊伍將有不超過5分鐘的時間講解作品，而作品原型需要可以演示其核心功能。評委聽取介紹後，會向隊伍提出問題並要求回答

評審準則

10% — 問題理解與提示設計

能否正確理解題目需求，並設計出有效的提示（Prompt）

20% — 結構與邏輯

作品流程是否清晰、層次分明，有邏輯地展示概念與成果

20% — 主題相關性

作品與比賽主題的契合度，能否清楚回應題目要求

20% — 創新與原創性

是否提出獨特的想法或方法，展現創新思維

30% — 技術應用與完成度

技術使用是否恰當，作品整體完成度、專業度及呈現質素如何

《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃中小學挑戰賽接受全港中小學學生報名參加。（資料圖片）

「AI x STEAM+01 」中學組挑戰賽簡介

中學組期望學生能夠展示分析問題、技術應用與實踐能力，針對實際社會問題提出創新方案，鼓勵學生從多角度探索香港社會之需求，提出具本地意義與創新價值之解決方案。

呈現作品形式

參賽組別需要提供不多於5頁的投影片，內容需要根據作品提出問題分析、解決方案、預期成效。參賽組別另需提交1分鐘短片，可供選擇的形式如下：

1. 原型設計，運用Figma為網站及手機應用程式等數位產品建立使用者介面及使用者體驗（UI & UX）。

2. 為AI自動化流程開發，包括聊天機器人、無代碼自動化工具或AI智能體設計。

3. VR/AR場景應用，例如使用CoSpaces Edu平台設計擴增實境作品，展示在CoSpaces Edu平台上設計的擴增實境作品

比賽過程

參賽隊伍於11月7日或之前，根據所選主題以不同形式呈現作品。

參賽隊伍入圍決賽後，需要進行現場評比，各參賽隊伍將有不超過5分鐘的時間講解作品，評委聽取介紹後，會向隊伍提出一些問題並要求回答。

評審準則

10% — 問題理解與提示設計

能否正確理解題目需求，並設計出有效的提示（Prompt）

20% — 結構與邏輯

作品流程是否清晰、層次分明，有邏輯地展示概念與成果

20% — 主題相關性

作品與比賽主題的契合度，能否清楚回應題目要求

20% — 創新與原創性

是否提出獨特的想法或方法，展現創新思維

30% — 技術應用與完成度

技術使用是否恰當，作品整體完成度、專業度及呈現質素如何

《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃中小學挑戰賽要求小學組及中學組學生於入圍決賽後，於現場向評委講解作品。（資料圖片）

「AI x STEAM+01 」中小學組挑戰賽獎項

為肯定學生之創新努力，中小學組挑戰賽分別設有以下獎項：

1. 全場總冠軍（1隊）

2. 各賽道設冠亞季軍（各1隊）

3. 各賽道優異獎（各1隊）

4. 全場最佳技術獎（1隊）

5. 全場最具創意獎（1隊）

6. 全場最佳生成式人工智能應用獎（1隊）

另外，所有參賽學生皆會獲頒參賽獎及參賽證書，以資鼓勵。此外，大會特設五名「最積極參與教師感謝獎」，表彰指導教師之貢獻。

《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃中小學挑戰賽設有多個獎項，以表揚學生在參賽過程的付出及努力。（資料圖片）

「AI x STEAM+01 」教師卓越AI應用獎

為推動教師專業發展，特別是在AI方面的應用，計劃亦舉辦「教師卓越AI應用獎」，以表揚在AI或STEAM教學、校園管理、學生發展等方面具創新及實踐成效的教師，分享優質教學案例，推動全港AI教育經驗交流。

參賽資格

全港中小學老師皆可以個人參賽形式參加，參賽需要經校長或學校管理層提名。如教師自薦參賽仍需校方簡單簽認。

時間表

即日起至10月31日 — 提交報名表格

10月中旬 — 比賽簡介及發布賽前資源

11月14日或之前 — 提交作品

11月下旬 — 公布入圍結果

12月13日 — 總決賽暨頒獎典禮

作品要求

參賽教師需提交一份簡短的「AI應用教學案例簡報」，最多8頁的投影片或PDF檔案，或最多5頁的DOC檔案，內容需要包括：

1. 教學/管理創新背景與目標

2. AI在課堂、校園管理、學生培育中的應用情況

3. 實施過程與成效

4. 可持續性與推廣價值

5. 未來改進方向

評審準則

20% — 創新性（AI應用的新穎性／突破性）

40% — 實際成效（對學生／學校的實際影響）

20% — 推廣價值（可否讓其他老師借鑑）

20% — 專業精神與社會影響力

報名方法

AI教育高峰論壇與頒獎典禮

「AI x STEAM+01 」總決賽及頒獎禮將於今年12月中旬舉行，同時更會舉辦AI教育高峰論壇，邀請專家學者及企業家分享見解，提升專業深度。活動包括入圍作品展示、學生與教師獎項頒發，以及專題演講與對話環節，為參與者提供跨界交流與學習之平台。

「智慧未來．共創香港」AI x STEAM+01 挑戰賽透過競賽、表彰與論壇之多元形式，構建了一個促進科技教育創新與實踐之生態系統。不僅鼓勵學生以科技回應社會需求，亦推動教師專業成長與跨校協作，對香港創科人才培育與教育發展具有深遠意義。