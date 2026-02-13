東華三院羅黃碧珊幼兒園建立幼兒抗逆力 助幼兒無縫銜接升小

許多幼兒升讀小學後即面對種種難題，例如做功課速度緩慢、欠缺日常自理能力，甚至在校內與同學相處時出現社交困難，而這些問題往往會令家長感到挫敗和焦慮，最終引發親子矛盾。面對環境變遷及社會快速發展所帶來的挑戰，培養幼兒的抗逆力成為學前教育的重要一環。抗逆力不僅有助幼兒適應轉變、學習解決問題，還能穩定他們的情緒，從而提升自信心、學習能力，為幼兒未來的成長與發展奠定良好基礎。



因此，幼兒的基礎能力和生活技能應由幼兒園階段開始循序漸進地學習，透過實踐積累應對逆境的能力。為了幫助幼兒持續保持學習興趣及提升抗逆力，東華三院羅黃碧珊幼兒園特別針對幼兒的需要設計課程，從體能發展、興趣啟蒙、專注力培養以至生活技能等方面入手，為幼兒無縫銜接升讀小學打好根基。



東華三院羅黃碧珊幼兒園設有「SMART Program」，透過感官刺激及肌肉訓練，提升幼兒的專注力和學習表現。（學校提供圖片）

針對培育能力基礎 提升幼兒學習興趣

體能與肌力是學習之本，幼兒的身體狀況與執筆寫字的方式，會影響他們的學習表現和專注能力。「不少剛升上小學的學生都不願做功課、短時間即感到疲倦，主要原因是他們沒有足夠體力」，林老師分析指，根據教師觀察和家長反映，幼兒因上肢肌力不足，無法維持正確坐姿，容易疲累，即使久坐亦會伏在桌上，令他們無法好好寫字。另外，若幼兒手腕控制不佳、前三指靈活度不足，亦會影響執筆能力 ，導致他們在抄寫功課時進度緩慢，甚至因挫敗而放棄。

針對幼兒成長發展需要，幼兒園設計了校本課程「SMART Program」，由幼初班（N班）開始，透過感官刺激及肌肉訓練，逐步提升幼兒的專注力和學習表現。「SMART Program」主張訓練幼兒善用「看、聽、觸摸、動作」等感官進行探索與學習，配合不同遊戲和工具，在強化體能的同時，亦培養解難及持續專注的能力，為日後的學習奠下穩固基礎。

幼兒透過小工具同時訓練專注、肌力及眼手協調，家長均認為對子女有正面作用，提升學習效能。（學校提供圖片）

曾老師舉例，「SMART Program」透過「搓紙球」、「沖飲品」及「用工具切食物」等簡單任務，訓練幼兒手部細小肌肉的力度、靈活性及協調能力。「平日亦會玩『彈彈球』和『健體音樂』，提升幼兒運用眼睛跟隨物品的移動能力、專注能力，以及透過舞蹈動作改善他們的坐姿及運動反應。」她續稱，過程中幼兒逐步提升手部靈活性及肌力，累積足夠力量後，才開始學習執筆控筆及正確坐姿，因此大幅減少他們學習書寫時因肌力和指力不足而輕言放棄的情況，提升他們學習書寫的動機。

育有兩子的得裕媽媽，長子於東華三院羅黃碧珊幼兒園畢業，現時正就讀小二、幼子則在同園就讀。她表示「他自小已掌握正確執筆寫字的方法，即使面對小學閱讀理解的題目，都可理解並自行作答，更會主動完成功課，減少了親子衝突的機會。」

得裕媽媽指兒子升小時基本上是無縫銜接，因為他在幼兒園時已學懂自己食飯、執書包、做功課，學校又培養他們執筆寫字、自己做功課的能力。（陳葦慈攝）

另一位家長穆然媽媽則分享，過往兒子多由外傭照顧，在家沉迷電話和電視。「最初老師跟我分享穆然在園內的表現時我都係半信半疑，直至有一次我親眼見到仔仔好專心聽書，亦會主動舉手答問題。」而最令她驚喜是兒子現時經常主動提出一起閱讀，養成喜歡閱讀的習慣。

多元化活動培養抗逆力 掌握小學生活技能

東華三院羅黃碧珊幼兒園作為一所全日制並提供延長時間服務的幼兒園，幼兒每日長時間在校內學習和生活。有別於一般幼稚園以學術為主，學校十分著重訓練幼兒的自理能力和生活技能，幫助他們在升小後面對挑戰時能夠應付自如。園內特設生活技能訓練角與訓練室，將生活元素融入課程，讓幼兒學習晾衫、飯後收拾、穿鞋襪、扣衫鈕、拉拉鏈、綁鞋帶等，讓幼兒通過反覆學習和嘗試，逐步掌握各種生活技能，並在過程中培養獨立性和信心。

曾老師稱，除了生活技能訓練，幼兒園會將品德培育與中華文化等主題融入課程。例如過去曾以「青花瓷」專題創作，教導幼兒欣賞藝術及發揮創意。幼兒透過觀察「青花瓷」上的紋樣，分別與家長共同設計及與幼兒合作設計「青花瓷」作品，並於聯校畢業禮展示。幼兒在展覽上講解自己的創作過程，不但可建立幼兒的自信，亦提升他們溝通、協作及表達的能力。

幼兒園會將品德培育與中華文化等主題融入課程，過去曾以「青花瓷」專題創作，教導幼兒欣賞藝術及發揮創意。（學校提供圖片）

得裕媽媽回憶，兒子在幼兒園時已學懂自己食飯、執書包，以及主動完成功課，因此他升讀小學基本上是無縫銜接。她特別提到中秋節時，幼兒園舉辦的「 創意造型大賽」，兒子創作了「十個太陽」畫作，他由構思直到完成，都與家人合作，過程中充分表現出聆聽、能表達自我想法的學習態度。

穆然媽媽亦感恩，兒子從過往依賴工人姐姐，到現時會主動於飯後收拾、清潔桌面和倒垃圾。另外，兒子的自信心也明顯提升，「從以往不太懂得自我表達，到現在回家後會勇於將在校園所學與家人分享。」

穆然媽媽表示最令她驚喜是兒子經常主動提出一起閱讀，會主動於飯後收拾、清潔桌面和倒垃圾。（陳葦慈攝）

關鍵能力終身受用 自信迎接未來新挑戰

面對升學，幼兒需要具備更多自理能力、同儕互動和團隊合作的經驗，才能在新環境中迅速適應，自信迎接挑戰。針對升小需求，東華三院羅黃碧珊幼兒園設計了一系列的課程，幫助幼兒事半功倍地掌握關鍵能力。「無論是教導幼兒認字讀寫、培養自理能力，還是提升社交能力，課程設計都重視提升幼兒的抗逆力，期望他們能在輕鬆愉快的環境中，一步一步學習不同技能。」林老師和曾老師總結道。

幼兒園期望提升幼兒的抗逆力，使他們在面對新環境及突發情況時，能冷靜分析、積極尋找解決方案，從中建立自信與勇氣。這些經驗不僅有助面對成長階段的挑戰，更為未來生活奠下終身受用的正向思維與態度。（學校提供相片）

東華三院羅黃碧珊幼兒園以兒童為本，課程設計著重生活化學習，讓幼兒透過親身體驗、反覆學習和嘗試各種生活技能，培養他們的「6C」未來關鍵能力——創意（Creativity）、溝通能力（Communication）、協作能力（Collaboration）、品格培育（Character Education）、批判思維與解難能力（Critical Thinking and Problem Solving）及世界公民意識（Citizenship）。幼兒園期望藉此提升幼兒的抗逆力，使他們在面對新環境及突發情況時，能冷靜分析、積極尋找解決方案，從中建立自信與勇氣。這些經驗不僅有助面對成長階段的挑戰，更為未來生活奠下終身受用的正向思維與態度。