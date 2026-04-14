迦密聖道中學校友獲民青局頒嘉許狀　成就生命影響生命教育真諦

教育的本質，是透過生命影響生命，啟發學生內在的「種子」發芽茁壯成長。迦密聖道中學校友鄭加諾，去年獲民政及青年事務局頒發服務嘉許狀，表揚他積極參與社會服務、義務工作及青年發展活動的傑出表現。



鄭加諾成長於充滿正能量的家庭，自小明白「助人為快樂之本」的道理。然而，少年時的他，曾因參與義工服務遭友人調侃而感到困惑。幸得迦密聖道中學校長劉詠詩的及時鼓勵並予以肯定，讓他堅定信念，持續服務社會。



劉詠詩校長表示，學校重視學生六育發展，並持守「明道律己、忠主善群」的校訓精神，學校藉優質基督教教育，引導學生認識聖經真理、建立優良品格、培養良好的體格及生活習慣，期盼莘莘學子學有所成，長大後能立身處世，關心國家和社會，榮神益人。



校長老師身教做榜樣 由百厭星到有承擔青年

迦密聖道中學重視學生六育的全面發展，校友鄭加諾（右）去年獲民青局頒發服務嘉許狀，他表示校長劉詠詩（左）亦曾獲頒服務嘉許狀，認為是一種生命影響生命的傳承。（羅國輝攝）

對於此次獲獎，加諾謙遜地表示，自己從未想過會獲得這份榮譽，就連自己被提名也不知。這份嘉許狀不僅是認同及肯定，更提升了他的責任感，不單希望能成為青年人的榜樣，更推動他在社區貢獻更多力量。

迦密聖道中學校友鄭加諾，去年獲民政及青年事務局局長麥美娟頒發服務嘉許狀，表揚他積極參與社會服務、義務工作及青年發展活動的傑出表現。（迦密聖道中學提供）

加諾坦言自己並非傳統的品學兼優生，中學時期的他，更多是「百厭、懶散、欠責任感，是喜歡運動多於讀書的學生」。他感激學校老師一視同仁用心培育教導，透過身教無私付出服務社區，埋下他幫助別人、服務社會的種子。

鄭加諾是大埔南華莆村原居民，家人自小便向他灌輸「助人為快樂之本」的道理，並在家人的鼓勵下從小接觸村務，踏出為社區服務第一步。（羅國輝攝）

加諾表示，擔任香港基督女少年軍領袖的劉詠詩校長，曾於2013年獲當時的民政事務局頒發嘉許狀，表揚她擔任青少年團隊義務領袖的傑出表現，「今次到我獲獎，我認為這是一種傳承。此外，迦密聖道中學創校校長郭永強也持續地在社區推動青少年發展」。

迦密聖道中學校長劉詠詩（左）曾於2013年獲當時的民政事務局頒發嘉許狀，校友鄭加諾認為師長身教一直對他影響很大，也是一種傳承。（迦密聖道中學校提供）

自認是百厭星的加諾，喜歡跑步和三項鐵人項目，在中學時期經常參加坊間各類比賽挑戰自己，惟報名費用對中學生而言無疑是一種負擔。他憶述有一次曾向學校黃老師打趣地問學校能否資助比賽報名費，豈料黃老師為表支持學生追夢，竟自掏腰包贊助他，讓他非常感動，「以上各位師長都是無私付出，我當時心想，當長大有能力後也想學老師們回饋社會，有錢就出錢，沒錢就出力」。

做義工曾遭調侃 校長鼓勵堅定服務社區心志

加諾服務社會之路始於2019年中六畢業後的疫情，當時他選擇在最艱難時刻站在最前線，到不同的檢疫站負責人流管制及維持秩序等。豈料在社交媒體分享照片後卻遭友人調侃，讓加諾感到困惑，並向劉校長分享。劉校長一方面肯定加諾的付出，並鼓勵他「做任何事情都有人喜歡或不喜歡，只要做好自己就可以」，讓他堅定為社會服務之心。

鄭加諾（右一）於2019年在疫站做義工。（迦密聖道中學提供）

「那時候是疫情最嚴峻的時刻，市民因為強制檢測人心惶惶，但我看見加諾身穿防護衣在檢測站做義工維持秩序的照片，我對他說『你很勇敢』。」劉校長表示，當社會最需要支援時，眼見舊生成為前線的無名英雄，心中湧起難以言喻的感動。

身為大埔南華莆村原居民，加諾在家人的鼓勵下，從小接觸村務，中學階段已開始參與社區服務。後來加諾加入大埔民政處轄下青年網絡，從最初參與義工活動，逐步成長為策劃活動的幹事會核心成員之一。

海陸空義工團 吸引青年人投身義工行列

他以幹事的身份參與和協助其中的「海陸空義工團」。他解釋，「海」是獨木舟清潔海岸，「陸」是單車送暖探訪，「空」則是行山兼清理垃圾。這些結合運動元素的義工活動，每月舉辦兩至三次，成功吸引青年人投身義務工作。

鄭加諾（上圖左一）參與和協助大埔民政處轄下青年網絡的義工活動，如「海陸空義工團」，及擔任母校長跑訓練的教練（下圖左）。（迦密聖道中學提供）

身為長跑及三項鐵人教練，加諾將運動專長融入社區服務 。他擔任「大埔區青年長跑隊」教練，指導12歲以上青少年跑步，推廣運動風氣，不論天份資質如何，對他而言都會把跑步心法傾囊相授，就如當初在迦密聖道中學一樣，也得到老師用心教導，「跑步有句俗語，一個人跑得快，但一班人跑得遠。」他體悟到，結合興趣與服務，才能走得更遠。

取得運動管理學位 策劃多元化的義工服務活動

現時加諾已取得運動管理學士學位，亦在社會服務中找到人生方向。他兼顧義工活動、運動訓練與教練工作，將娛樂時間轉化為服務社群的機會，生活充實而有意義。獲得嘉許狀後，他更感受到肩上的責任，希望以自身經歷影響更多年輕人，並結合自身強項，策劃多元化的義工服務活動，藉此推動更多年輕人投身義工行列。

鄭加諾（右）現時獲母校邀請，以教練身份訓練迦密聖道中學一支越野長跑校隊。（羅國輝攝）

鄭加諾（右一）現時獲母校邀請，以教練身份訓練迦密聖道中學一支越野長跑校隊。（迦密聖道中學提供）

用心栽培學生成僕人領袖

迦密聖道中學校長劉詠詩欣慰地說，鄭加諾的成長故事正是學校教育理念的體現，無論學生背景如何，都會用心栽培，期待他們成為謙卑服務社群的領袖。學校會安排學生探訪長者，並透過社會服務團、制服團隊等持續推動服務學習。

迦密聖道中學校長劉詠詩指，鄭加諾校友的成長故事正是學校教育理念的體現，無論學生背景如何，都會用心栽培，期待他們成為謙卑服務社群的領袖。（羅國輝攝）

全級中四推行義工培訓 播下服務種子

劉校長指，現時學校在中四級全面推行義工培訓，強調學校不是追「KPI」，或以服務次數為目標，而是希望透過共同學習經歷，在學生心中播下服務種子。

她舉例，每年會按服務對象的不同而安排社福機構專家到校，向學生講解探訪服務所需的溝通技巧及注意事項；學生還需分組提交探訪活動計劃書並進行匯報，在完成探訪後由老師帶領進行分享及反思活動；最後在學校分享服務點滴及收獲。

迦密聖道中四義工培訓，學生們專心陪伴長者，用行動傳遞溫暖與愛。（迦密聖道中學提供）

中一學生可做風紀 在領導中學習服務他人

除了全級參與的服務學習，迦密聖道中學亦設有制服團隊，以及不同課外活動小組，持續深化服務精神，讓學生累積更多服務經驗。在學科教學中，學校也融入服務元素，例如地理科及旅款科帶領學生清潔海岸等等，引導學生將所學轉化為行動，推動同學在服務中學習，在實踐中成長，培養領袖素養。

迦密聖道中學地理科及旅款科活動，讓學生參與海岸生態導賞及海灘清潔活動導賞團（迦密聖道中學提供）

「中一學生已可擔任風紀，這在許多學校並非常態。我們相信從領導同學開始，就是在學習服務他人。」劉校長相信在這種全方位的氛圍薰陶下，服務已成為教育中不可或缺的一環，讓學生自然而然地學會付出與承擔。