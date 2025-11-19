迦密聖道鼓勵學生追夢　學生勇奪全國朗誦特金獎　射擊世界賽冠軍

迦密聖道中學主張讓學生找到自身價值、發揮潛能。本學年以「敢於追夢，喜樂翱翔」（Dare to Dream, Soar with Joy）為主題，校長劉詠詩強調，夢想是生命的引擎，能驅使學生突破困境、堅持前行，加上中學是追夢的黃金時期，年青人應以熱情擁抱理想才不負青春，並需持續鍛鍊逆境意志，為未來做好準備。



迦密聖道中學歷年來俱有不少學生在課外活動上取得卓越成果，學校重視全人教育，多方面支援學生多元發展，在自己熱愛的領域取得非凡成就。



迦密聖道中學重視全人教育，為學生打造追夢平台，學生們在多方面展現非凡才華，在不同平台均獲卓越成果，喜樂翱翔。（羅國輝攝）

因健談獲老師發掘朗誦才華 8月赴北京勇奪特金獎

中六學生邱嘉玲從小學二年級開始接觸朗誦，因本身性格健談，參加了一次集體朗誦後，便對這門藝術產生了興趣。出生於內地的嘉玲，強項是普通話，中二時，受老師鼓勵參與朗誦比賽，演繹了《滿江紅》，才華因而被發掘，曾多次參加校際朗誦節等比賽。

今年8月，她遠赴北京參加第九屆「中華好童聲少年兒童語言藝術優秀人才展示」比賽，嘉玲因在香港展區總展演取得銀獎，因此獲全國總展演的參賽資格。比賽可自選甚至自創誦材，她憑藉明代文學家袁宏道散文《西湖》獲得比金獎更高殊榮的「精英童聲特金獎」，成本屆獲得特金獎的三名香港學生之一。

讀中六的嘉玲憑藉明代文學家袁宏道散文《西湖》，於北京參加第九屆「中華好童聲少年兒童語言藝術優秀人才展示」比賽獲得比金獎更高殊榮的「精英童聲特金獎」。（羅國輝攝）

小時比賽只為獎項 老師助開竅追求與觀眾連結

嘉玲表示，年紀較小時會因未能獲獎而哭，升中後學懂不著重分數，多了解評審的評價，從中改善，並享受朗誦本身的樂趣，追求更高層次的情感的表達，希望能達到老師口中「出神入化」的境界，讓聽眾感同身受。她補充，到北京參賽是抱著體驗和學習的心態，期望可觀摩內地選手的演繹方式、以及兩地評審標準的差異。嘉玲認為，朗誦的審美觀可以很主觀，不同地區亦各有不同的標準，故這次獲獎無疑是實力的肯定。

嘉玲回想學習朗誦後的意外收獲，是加深了對中文的理解，亦豐富了她的寫作素材，因朗誦需要對作者的背景和風格有深入的了解，以致她在閱讀理解方面有很大幫助。雖然升中六後較為繁忙，但她把握小息、午息和放學後時間，與普通話兼朗誦的李老師進行練習。嘉玲很感激劉校長、李老師和母親的支持及鼓勵，尤其李老師由中四開始，不僅提供豐富的背景資料、拼音，還有名家朗誦影片，讓她能更深入理解文章，同時克服語速過快的弱項，點點滴滴都凝聚著師生間共同努力的心血與信任。

嘉玲很感激李老師由中四開始，不僅提供豐富的背景資料、拼音，還有名家朗誦影片，讓她能更深入理解文章，同時克服語速過快的弱項。（羅國輝攝）

母親由擔心變全力支持 一句「多謝」喜極而泣

李老師透露，嘉玲的努力令人動容，她不僅用心研讀所有材料，兼顧學業之餘，亦抓緊每一個零碎的時間練習，包括小息的15分鐘、午飯後的20分鐘，即使前往北京比賽前夕，她仍然要求練習，師生一同努力至凌晨一點。

嘉玲又談及母親，她表示︰「由小到大，都沒什麼可以令母親放心，知道她很辛苦，付出好多……」即使自己有機會到北京比賽，但母親都是擔心多於喜悅，故取得「特金獎」後便急不及待打電話報喜，詎料母親喜極而泣，更表示「你喜歡做就繼續做吧！」嘉玲終於覺得一直以來的努力都沒白費。

今年8月當取得「特金獎」後，嘉玲便急不及待打電話報喜，母親喜極而泣，更表示「你喜歡做就繼續做吧！」嘉玲覺得一直以來的努力都沒白費。（羅國輝攝）

小學迷上氣槍射擊 屢代表香港出賽奪獎

另一名中五的學生梁銘津，則於實用射擊（IPSC，International Practical Shooting Confederation）範疇取得優異成績，包括今年7月在菲律賓舉行的世界賽中，勇奪青少年標準組世界冠軍、標準組地區隊世界冠軍，並包攬兩個組別的主席金牌；以及4月亞洲賽香港站取得青少年標準組冠軍、標準組地區隊冠軍及主席金牌等獎項。

中五學生梁銘津於實用射擊取得優異成績，包括今年7月在菲律賓舉行的世界賽中，勇奪青少年標準組世界冠軍、標準組地區隊世界冠軍，並包攬兩個組別的主席金牌。（羅國輝攝）

感激學校彈性安排助追夢 校長︰只望學生取得突破

銘津小五開始學習氣槍射擊，一試愛上，升中後開始接受系統性訓練，不過他從沒主動向學校透露，直至中四才無意中向體育老師談及此興趣，他認為自己學習射擊後，更懂得處理情緒，觀察力亦有提升。銘津表示，即將面對DSE考試，故來年會將學業放首位，在練習與溫習之間取得平衡，待升大學後再全力衝刺，目標是取得世界賽的全場總冠軍；最後，他感激學校當自己有比賽時會給予功課寬限期，亦會安排補課。

銘津感激學校當自己有比賽時會給予功課寬限期，亦會安排補課，目標是取得世界賽的全場總冠軍。（羅國輝攝）

迦密聖道中學劉詠詩校長強調，夢想是生命的引擎，能驅使學生突破困境、堅持前行，本學年以「敢於追夢，喜樂翱翔」為主題。（羅國輝攝）

劉校長指出，期望學生透過比賽取得突破及找到展示才華的舞台，亦重視不同潛能，以中、英文朗誦為例，報名人數不設限，歡迎所有有興趣參與同學報名，學校不單會全額支付報名費用，並會為每位參賽學生安排一對一訓練老師。劉補充，學校每年有近百名學生參加獨誦，高峰時曾有十班學生參加英詩集體朗誦，除內部師資團隊，還會聘請校外導師加強學生普通話培訓。此外，為讓學生專心應賽，學校會有特別安排，如功課寬限及補課輔導，以確保學生的學業進度。