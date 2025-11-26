學校低成本推AI硬件基建　自設校本系統體驗AI　免敏感資料外洩

政府將於明年公布《中小學數字教育藍圖》，勾劃本港AI人工智能教學和應用安排。浸信會孔憲紹天虹小學率先作新嘗試，於本學年構置AI基建，自建校本AI系統，讓教師能起步用Gemma、DeepSeek等大語言模型，並利用開源AI流程軟件和Open WebUI等AI模組，以簡單易用的拖放形式建立適合學校的AI應用及對話機械人（Chatbot）輔助行政和教學。



校長馮耀章認為，投資AI硬件基建長遠可節省訂閱AI工具的開支，未來需要升級算力時，只需要添置硬件來擴充系統即可。另外，學校自設校本系統，讓學校可放心將敏感資料，如學生成績、歷屆試題等上傳至AI分析；而教師可透過系統建立校本化聊天機械人，引導學生學習，避免偏離學習主題；此外，可以收集學生回應數據，分析學生學習過程及興趣，進行學習調適。



自建校本AI系統 減私隱憂慮、助引導學習

浸信會孔憲紹天虹小學於本學年引入AI系統，使得師生可體驗校本Chatbot及AI應用。圖左起為該校劉利副校長、馮耀章校長、資訊科技主任黃幗慧老師。

浸信會孔憲紹天虹小學引入校本AI系統，新增添的器材就只是圖中銀色的主機，尺寸相當細小。

浸信會孔憲紹天虹小學校長馮耀章坦言，以往曾考慮在學校自設本地伺服器，但開支較為龐大，而且受惠人數較少。不過隨着近年技術日趨成熟，成本不高已能做到中高階效能，並且可讓較多師生使用。此外，電費支出、系統散熱、如何選擇合適的大語言模型、系統安全性和是否容易管理等因素，都是他建立校本AI系統時會作出的考量。

自設校本AI系統同時有助解決學校最關注的私隱問題，特別是學校若使用外界提供的AI服務分析學生成績、歷屆試題等敏感資料，會有數據外洩風險，自設校本AI系統則可令風險降至最低。

劉利副校長表示，目前學校會將學生成績資料上傳至校本AI系統由AI進行分析，待AI提供報告後再由教師專業把關，時間由過去每班需花3至4小時大減至10至15分鐘。

每當引入新技術或硬件，不少學校都會擔心涉及教師培訓時間及成本。馮校長認為，毋須全體教師都學會編寫AI工具，只需部份教師率先學習並掌握相關技術，有需要製作應用及Chatbot時由這批教師再提供技術支援即可。

資訊科技主任黃幗慧老師補充，現時坊間有不少AI課程培訓資源充足，強調教師具備運用AI的構思比熟悉技術更重要，畢竟現時AI已可以解決不少技術困難；如教育界有機構能提供更多有關與教學相關的AI教師專業培訓就更為理想。

數年剪報變資料庫 Chatbot與學生一起讀報

浸信會孔憲紹天虹小學的教師團隊以校本AI系統製作新聞資訊Chatbot，將合適的國際新聞放到資料庫中，然後由AI整理歸納成適合小學閱讀的程度，並以多項選擇題的形式幫助學生理解消化，有助擴闊學生的國際視野。

浸信會孔憲紹天虹小學自設校本AI系統，短短兩個月，學校建立了各種專為學校通告、教師手冊、教育局文件而設的Chatbot，更建立了新聞資訊聊天機械人，協助學生消化國際新聞，擴闊學生的國際視野。日後，如果教育局能提供一些MCP (Model Context Protocol)，用於連接大語言模型與外部系統或資源，以便進行工作流程自動化，那麼學校便不用擔心文件的準確性了。

新聞資訊Chatbot的資料庫，來自馮校長過去幾年的剪報，Chatbot會根據學生提問，在資料庫中尋找相關新聞，提供「一句總結」，讓學生快速掌握重點，並培養歸納整理內容的能力。

Chatbot亦會將新聞整理成適合小學生閱讀的文章，並透過選擇題幫助學生理解及消化新聞重點。具備電腦背景的劉副校長只花了兩、三天便建立好Chatbot，簡單易用。

馮耀章校長（中）說雖然新聞資訊Chatbot推出時間尚短，但初步觀察學生使用成果不錯，達到預期目標。

劉利副校長介紹其製作的新聞資訊Chatbot，他強調流程看起來雖然複雜，但其實邏輯及方法均容易掌握。

有參加最近一次模擬聯合國活動的學生表示，新聞資訊Chatbot提供的內容有條理，比網上新聞更易閱讀，同時大讚「一句總結」功能，「而家呢個AI可以幫我一句話總結成篇文講咩」，有助快速了解國際時事。

擺脫Token開支黑洞 師生盡情使用AI

西貢崇真天主教學校（小學部）校長馮家俊正計劃為學校引進AI沙盒概念，在校內自建校本AI系統，使師生不受成本限制使用AI。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長正計劃自建校本AI系統，並引入AI沙盒的概念，他解釋，如學校自設AI硬件基建後，日後毋須擔心AI服務收費加價，或按量收費所帶來的財政壓力，令學校更易估算開支。

他特別指出，自建校本AI系統可讓全校師生盡情使用，即使運算時間稍長，就教育用途而言已經足夠。他亦提到，校本AI系統可以由學校教學助理或技術支援人員負責，有助其工作轉型。

助理解AI思維 提升學生資訊素養

馮家俊校長十分著重培養學生的資訊素養，他指使用校本AI系統，可以將AI的思考方式及流程呈現出來，是很好的教材及學習方式。

有好的工具，更要有好的構思。馮校長留意到校本AI系統的一大特點，是容許使用者透過開源的大語言模型建立Chatbot及AI應用。其中一個學校的應用是結合校本特色的自然保育課程，讓學生根據天文台統計數據及學校自設的氣象站數據製作Chatbot及AI應用，預測西貢在若干年後的氣候狀況，從而提出保育方案。

他坦言，同樣的事情坊間已有工具可以完成，但該些工具的使用過程離不開一問一答，學生無法看到AI如何思考、查證及生成內容，未能細看及了解AI的思考方式。而校本AI系統就將整個過程如洋蔥般剝開，展示在學生眼前，成為寶貴而獨特的資訊素養教育過程。

馮家俊校長強調學校有責任確保學生明白AI背後的運作原理，並學懂判斷資訊真偽。他提到坊間的AI工具不會公開其運作邏輯，可能為了效果或討好用戶而預設思路，學生一旦過度依賴坊間的AI工具，就會變相被牽着走，失去獨立思考。他說：「教育嘅目標係令人一路進步，隨著AI愈來愈強大，我哋要學識點樣駕馭AI，而唔係被AI反過嚟控制我哋。」