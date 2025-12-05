中學概覽｜25/26學年全港官津中學減10班中一　4學校減至兩班中一

【中學概覽2025/ 中一派位 / 升中一】《2025中學概覽》今日（5日）出版，全港385間官津中學，2025/26學年共減少16班中一，撇除因採用「循環式平衡班級結構」而於本學年減班的中學，實際共減少10班中一，分佈於黃大仙、觀塘、西貢、屯門及北區。



6間中學因循環式平衡班級結構減班

因採用「循環式平衡班級結構」而由5班減至4班的中學包括東區慈幼英文學校、港島民生書院、聖馬可中學及香港中國婦女會中學；油尖旺區基督教香港信義會信義中學及黃大仙區中華基督教會協和書院。另東區張祝珊英文中學因採用「循環式平衡班級結構」，由4班中一增至5班。

另外，北區及離島部份學校過往因特殊情況，獲批臨時加開至5班，減班回復至原有班級數。

4間中學只開兩班中一

本學年減班的學校，分別位於觀塘、黃大仙、屯門、北區及西貢，其中北區兩間中學均由5班減至4班、一間中學由4班減至3班；黃大仙一中學則由4班減至3班。特別一提，觀塘、屯門及西貢有4校均由3班中一減至2班。按現行政策，中學若連續兩個學年只開2班中一，下學年將失去以3班參加中一派位的資格。而早前被指面臨殺校的長洲官立中學則被縮減至1班中一。