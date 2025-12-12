東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍）全方位支援學生圓大學夢

懷抱求學理想，新來港學生洪恩琪隻身來港升學，就讀東華三院馬振玉紀念中學（附設宿舍）。她憑藉堅毅精神，於2025年香港中學文憑考試（DSE）考獲佳績，以最佳五科成績達29分，入讀香港中文大學文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育）。這份亮眼成績單，不僅是恩琪奮發圖強的見證，更是學校與宿舍全方位支援下澆灌出的豐碩成果。



在熟悉的校園裡，恩琪與賴珮賢校長分享在馬中的成長故事，這正是學校育人理念的最佳見證，也是賴校長最大的欣慰。

宿舍生活：規律作息培養自律精神

當初，恩琪從內地來港求學時，面對的不僅是全然陌生的環境，更是語言隔閡——生疏的粵語與艱深的英語，令課堂學習舉步維艱。然而，這一切在她成功入住學校宿舍後發生了轉變。宿舍為恩琪提供了一個穩定安全的生活環境，她擁有獨立的書桌與個人空間，定時提供的三餐膳食亦令她無需為生活瑣事分心，能全心投入學習。宿舍更設有「學長學姊計劃」，讓恩琪迅速適應香港的學習節奏，她回憶道：「學姊就像我在香港的第一位家人，她教我粵語，幫助我適應新環境，還陪我度過初來香港時的孤獨與焦慮。」

宿舍是恩琪的第二個家，每達佳節，她與導師及同學共聚一堂，讓她倍感溫暖。

宿舍生活亦培養了恩琪的自律習慣，她坦言這對其學習生涯尤其重要：「宿舍每天有固定的學習時間，晚上7:30到9:30是功課輔導時間，大家自覺做功課和溫習，有時大家會互相討論、彼此鼓勵。特別是在準備DSE期間，看到大家還在奮鬥，就會告訴自己不能鬆懈。」恩琪認為宿舍規律的作息及良好的學習氣氛讓她在備考DSE期間保持最佳狀態，她更提到：「住在宿舍讓我每天節省了將近兩小時的交通時間，這些時間可以用來休息或溫習。」

除了學業支援，宿舍更注重全人發展。恩琪從中一開始學習非洲鼓，不但成為了她的興趣和技能，更成為她紓解壓力的重要途徑：「打鼓與學習一樣，要掌握節奏。學習的節奏應該是一張一弛，如果只顧拼命讀書，令自己處於高壓狀態，反而影響學習效率，所以要勞逸結合，在學習之中適當放鬆，而打鼓就成了我最好的減壓方法。」

恩琪在宿舍學習非洲鼓，並參與公開比賽汲取經驗。如今，打鼓不僅是她的興趣，更成為紓緩學習壓力的方式。

學術突破：環球教室與尖子計劃並進

東華三院馬振玉紀念中學的「環球教室」令恩琪開拓視野，讓她懷抱高遠的志向。在東華三院及學校資助下，恩琪有機會參加英國考察團，在當地院校上課，與來自世界各地的學生一同學習、生活，她回憶道：「每日必須用英文溝通，讓我突破對開口說英文的恐懼。」恩琪強調這趟旅程不僅提升了她的英語能力，更令她明白「英文」不止是考試科目，更是連結世界的重要橋樑。

恩琪在英國考察團期間，與世界各地的學生進行交流，她不僅提升了英語溝通能力，更擴闊了眼界。

此外，交流團安排學生參觀劍橋大學，濃厚的學術氛圍令恩琪深受震撼：「走入歷史悠久的學院裡，看到學生專注研討，臉上洋溢自信，讓我更加堅定要追逐大學夢。」這段經歷成為她努力學習的強大動力。

為提升恩琪的學術水平，學校的「尖子計劃」制定全方位的學習計劃，提供全面的增潤課程。以英文科為例，老師運用「逐關攻破」的策略分解英文科四份試卷的要求，從閱讀卷的時間管理，到寫作卷的結構框架，逐步建立她的信心。同時，模擬考試幫助她評估水平，從而進行針對性的複習，更重要的是讓她提前適應考試流程和壓力，提早進入狀態。最終，恩琪成功跨越學習英語的困難，為升學之路開啟了更廣闊的可能性。

傳承師道：老師的支持成為前行力量

恩琪在DSE奪得佳績，她將成功歸功於老師的悉心教導：「感謝老師的無私奉獻，傾囊相授。他們不計付出，常常利用課餘時間準備教材、個別指導。」她形容馬中的老師「一視同仁」，從不計較學生的出身或成績，做到有教無類。同時，老師因材施教，根據學生水平及進度調整教學與課業，不時展示各等級示例，並詳細分析優劣，幫助學生認清自身水平，並制定改善方法，恩琪可以按需要調整學習進度，逐步邁向目標。

恩琪隨「東華三院中學聯校北京交流團」走進清華大學，她親身感受中國頂尖學府的學術氛圍，堅定了傳承中華文化的使命。

學習之路並非一帆風順，恩琪坦言偶有失手，難免感到沮喪，但她總是積極調整心態，恩琪笑言：「我經常在教員室門外『捉住』科任老師，與老師作『賽後檢討』，逐題分析失分位，再針對性加強練習。老師從不嫌我麻煩，反而鼓勵我主動提問。」正是馬中老師的言傳身教，啟發了恩琪對教育工作的熱忱。

在學期間，恩琪主動擔任總領袖生長及宿舍事務長，她體會到育人成才的滿足感：「看到學弟學妹在我的帶領下進步和成長，那種喜悅難以言喻。」如今她選擇入讀文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育），決心傳承東華三院的助人精神。恩琪感謝學校的全方位支援：「宿舍給我安定的成長環境，學校給我優質的學習資源，老師給我無私的關懷指導。」她誓言以自身經歷鼓勵更多學弟學妹，證明只要堅持不懈，每個人都能綻放光彩。

恩琪擔任總領袖生長期間，定期帶領組員進行團隊訓練，看著組員日漸成長，這份滿足感大於一切。

恩琪以畢業生身份回到母校，為「尖子計劃」的學弟妹分享學習及升學心得。她將自己的學習筆記與應試技巧傾囊相授，同時鼓勵他們堅持夢想。

（資料及相片由客戶提供）