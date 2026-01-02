羅桂祥中學國民教育中心升級　沉浸式體驗探索國家文化科技發展

位於天水圍的香港管理專業協會羅桂祥中學，設有國民教育沉浸體驗中心，讓學生即使在校內也能親身體驗和認識國家發展。早前學校藉着學生參加內地交流團的機遇，結合STEAM學習活動，安排參加交流團的學生以交流體驗為題材，設計《探索中國奇跡MR混合實境體驗》，結合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術，讓校內同學和區內小學生只要戴上虛擬實境眼鏡，就能接觸國家航天科技與歷史文化。



其中《天宮征程：火箭升空模擬體驗》，由曾前往海南直擊火箭發射的學生開發，利用混合實境（MR） 技術，讓參加者走進火箭發射指揮中心，體驗火箭升空之旅。另一款遊戲《鎖藏華韻：故宮尋寶模擬體驗》同樣利用MR技術，由北京交流團的學生開發，帶玩家在北京舊城區尋寶，認識中華文化 。



學校國民教育統籌主任黃信義表示，期望利用是次契機將混合實境（MR） 技術引入國民教育，將原有的國民教育沉浸體驗中心升級，以突破傳統實體空間限制和地域界限，豐富學生學習體驗。



香港管理專業協會羅桂祥中學國民教育統籌主任黃信義（中），帶領學生參與《探索中國奇跡MR混合實境體驗》。（鄭子峰攝）

逐夢蒼穹，中國在五十年前已自主發展航天科技，至今已取得舉世矚目的成績。香港管理專業協會羅桂祥中學學生，在2025年暑假期間，曾參加《香港01》舉辦的「海南航天創科青年交流團」，親身到訪海南文昌火箭發射中心，直擊搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭發射升空，那一幕深深烙在學生心中，並激發他們設計了一款以火箭發射為主題的MR遊戲－《天宮征程：火箭升空模擬體驗》。

中四學生譚焯桸（圖左）是《探索中國奇跡MR混合實境體驗》創作團隊學生總代表，他希望用家在完成遊戲內任務後，能有成功感和自豪感。（鄭子峰攝）

MR遊戲做航天員控制火箭 嶄新體驗認識國家航天科技

中四學生譚焯桸是《探索中國奇跡MR混合實境體驗》創作團隊學生總代表，他表示遊戲特色是利用了MR技術將火箭發射中心結合實境，玩家在遊戲中需完成組裝火箭、發射火箭升空、火箭與天宮對接等任務。遊戲過程會為玩家提供學習內容，例如組裝火箭時會介紹不同組件的功能。

「透過遊戲，玩家可以成為航天員操控火箭並完成一系列任務，這是從書本或媒體中去認識國家航天科技從未有過的體驗」，譚焯桸說。

VR眼鏡穿越時空 沉浸式體驗中國文化

另一款由學生自主開發的遊戲－《鎖藏華韻：故宮尋寶模擬體驗》，是以北京舊城區為背景，玩家透過虛擬實境眼鏡，穿越時空尋找不同寶箱，透過回答問題收集文物碎片，最後組成完整文物解鎖歷史密碼。

同樣是中四的蕭宇晴是《鎖藏華韻》的推廣團隊學生總代表，她稱遊戲靈感是源自去年4月學校舉辦的北京研學團，「我們希望玩家能透過生動有趣方式學習更多中華文化知識，發掘他們在這方面興趣，而在搜集資料過程中我們也獲益良多」。

同區小學生參觀 邊玩邊學感興奮

早前天水圍區內一間小學，前往香港管理專業協會羅桂祥中學國民教育沉浸體驗中心參觀，小學生戴上VR眼鏡投入航天員角色，在完成火箭發射等任務後，表示興奮。「好有真實感，可以自己組裝火箭好得意，加深對祖國航天科技認識」小六生李梓泓說。

另一位試玩故宮尋寶模擬體驗的楊同學稱，在體驗過程中要擺出射箭動作解鎖寶箱，更要回答問題才能進級，「一邊玩一邊學習好開心」。

兩款遊戲同樣屬於香港管理專業協會羅桂祥中學的《探索中國奇跡MR混合實境體驗》項目，由老師挑選十多名學生組成STEAM團隊，從構思、設計共花了7個月時間。遊戲採用專業級的Unity三維開發平台工具，而風靡全球的電腦遊戲《原神》及《Pokemon GO》亦採用同一平台。

香港管理專業協會羅桂祥中學學生利用專業Unity平台以及AI，設計遊戲內的火箭3D模型，為用家帶來不一樣的體驗。（鄭子峰攝）

外聘科技專家授課 精練學生AI技術

譚同學提到，對中學生而言使用Unity開發遊戲頗具挑戰，幸好學校額外聘請科技公司Relearn的專業導師，在去年暑假提供課程，教學生利用AI工具設計遊戲內的3D模型及其他遊戲細節。

「我學到了許多實用的 AI 技能，例如使用了Rodin、Suno、Minimax等AI工具來生成各式各樣的 3D 模型、音效與背景特效。此外，我們也透過Gemini和Deepseek寫prompt來生成遊戲的編碼，以加快對遊戲進行編程，這些能力對我來說都帶來了很大的幫助」譚同學道。

國民教育中心升級 沉浸式體驗增學習動機

香港管理專業協會羅桂祥中學的國民教育沉浸體驗中心外，佈置成中國歷史長廊，透過掃描牆身二維碼，互動式解鎖延伸連接到中華文化研究院的閱讀文章。（鄭子峰攝）

黃信義主任表示，學校的國民教育中心一直以「通古今、貫中外」作為核心理念。這次將MR技術與國民教育結合，透過沉浸式學習和遊戲化學習等創新元素，讓學生從傳統的被動接收知識，轉變為在虛擬實境中「動手玩」和「體驗」，實現主動、深入的學習效果；這亦突破了傳統實體空間的限制，將學習體驗「無限地擴展」到虛擬空間。

他表示，下一步計劃將是升級國民教育沉浸體驗中心外的中國歷史長廊，由現時掃描牆身二維碼閱讀文章，升級至將實體牆身變成 AR 介面，屆時會有虛擬立體學習內容直接彈出來，進一步提升學習互動性 。

香港管理專業協會羅桂祥中學國民教育統籌主任黃信義（中）指，國民教育沉浸體驗中心從傳統模式升級至結合 MR／VR／AR 等延展實境技術（合稱為XR），主要目的是解決傳統實體空間的限制，並以創新科技實現沉浸式學習。（鄭子峰攝）

深化研學團學習 伸延STEAM學習專案

兩款由學生設計的《探索中國奇跡MR混合實境體驗》遊戲，靈感皆來自海南及北京研學團。黃信義主任指出，在研學期間，讓學生以視覺民族學（visual ethnography）方式，進行了不同訪問及拍攝大量360度相片，提升研學的學習深度之餘，亦利用所搜集的材料，伸延STEAM學習。

香港管理專業協會羅桂祥中學曾參與由《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」，獲得豐碩成果。（資料圖片）

其中由《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」成果豐碩，學生以文字紀錄是次旅程的所見所聞及感想，最終獲「大灣區青年發展促進會」頒發《全港傑出內地研學交流團2025》特別嘉許獎。

此外，海南交流團分別延伸了不同的STEAM學習方案。日前香港管理專業協會羅桂祥中學學生，參與由南京市科學技術協會主辦、香港嶺南大學商學院協辦的全國性的「第六屆虛擬實境AI智慧體交互內容創新國際競賽」，結果憑著「鑄就輝煌--中國科技的傳承與共生之路」獲得「一等獎」最高殊榮。

香港管理專業協會羅桂祥中學學生，早前參與全國性AI創新科技比賽，與全國逾150間中小學較勁，最終榮獲「第六屆虛擬實境AI智慧體交互內容創新國際競賽」一等獎殊榮。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

學生作品榮獲全國比賽「一等獎」

黃主任指，賽事以「無界AI交互創新」為主題，使用指定的三維開發工具平台Nibiru Creator，鼓勵年輕人以創新的視角及設計元宇宙空間講述中國故事，學校作品靈感亦來自海南航天創科交流團，學生結合研學經歷，進一步探索中國從古至今的科技脈絡與現代AI融合的可能性，「其實在技術層面，每隊參賽作品都不相伯仲，我認為同學 可能由於有親身經歷，story telling上佔優，能清楚將作品核心，具自信地表達出來」。

在該比賽中，黃主任亦奪得最佳指導老師獎。至於學校另一個作品「跨界賦能--一名中國運動科學家之誕生」則奪得賽事的「三等獎」，該作品講述一位年輕學生如何通過學習與實踐，慢慢走上中國運動科學家的成長之路。