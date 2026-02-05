佛教茂峰法師紀念中學與華為合作建無垠教室　實現跨時空互動教學

STEAM教育與人工智能應用已成為現時教學新趨勢，位於天水圍的佛教茂峰法師紀念中學與華為香港合作發展成「科技協作中學」，校內設立「夢想實現室」科創學習中心，全面推動學生在資訊科技及人工智能學等範疇的學習。全校 37 個課室配置華為 IdeaHub電子白板及全無線智能科創系統，構建「無垠教室」，實現跨課室、跨地域互動教學，提升流動教學體驗，助學生創新實踐，成就生力軍創科夢想。



與華為香港合作建「科技協作學校」 設 STEAM 科創學習中心

佛教茂峰法師紀念中學與華為香港合作成為「科技協作學校」，校長廖萬里表示對發展科技教育大有幫助。（鄭子峰攝）

ICT技術發展一日千里，為 STEAM 教育提供強大後盾。佛教茂峰法師紀念中學建立了「夢想實現室 STEAM for Dream Lab」STEAM 科創學習中心，促進學生在資訊科技、人工智能及編程等範疇的學習。校方與華為香港自 2024 年起合作，由華為香港向校方提供技術支援，成為「科技協作學校」。校長廖萬里表示：「透過華為香港提供的創新技術及設備，進一步協助學校發展 STEAM 教育，讓學生接觸最新科技，而學校亦可利用國家的資源發展科技教育。」

佛教茂峰法師紀念中學於 2024 年起與華為香港合作成為「科技協作學校」。（鄭子峰攝）

全校使用華為 IdeaHub 電子白板，提升師生教學互動體驗。（鄭子峰攝）

全校37個課室引進「華為聯課互動觸控屏幕」，及「互動電子黑板」技術，打破傳統課室物理邊界限制、解決傳統投影設備反應慢、光度不足等多種問題，提升師生教學互動體驗，打造新一代數字課室。廖校長指出：「學校在推動符合現時科技發展趨勢的數字教育時，亦尋求兼顧支援技術發展及性價比的創新設備，華為 IdeaHub 是啟發我們開創『無垠教室』，發展聯課互動教學法先河的重要環節。」

「無垠教室」打破地域界限 促跨課室互動教學

廖校長解釋，「無垠教室」即是無疆界教室，理念是推動跨課室互動教學。教師可將書寫內容、教學資料和畫面投影到其他課室，從而增強課室之間的教學互動。此外，老師可將教學內容記錄下來，學生可在離線後繼續學習，並可從旁做筆記，增強教與學的互動性，以求做到「跨課室、跨時段、跨時空」的互動教學效能，「今天我們可以與香港的學校聯繫，明天可以與外國的學校一起上課，這是無垠教室的最終目的」。

英文科主任梁皓堯老師指，使用 IdeaHub 電子白板可透過多重組合建立互動大型課室，令教學更加多元化。（鄭子峰攝）

近年線上線下混合教學模式已成趨勢，英文科主任梁皓堯老師指出，「相較傳統黑板，學校現時可按需要，透過 IdeaHub 將多時空教課環境鏈接成一個或多個多功能互動大型課室，令教學模式更多元，提升效率」。此外，學生亦可以透過 4K 觸控螢幕，實現多人同時書寫互動，並透過華為的平板或手提電話無線投影，提升教學趣味性及靈活度。

數字教育統籌廖瑞健老師指，華為香港為校方提供高效能 Wi-Fi網絡，保障線上課堂的流暢度，實現真正的流動學習體驗。（鄭子峰攝）

高效網絡支援流動學習 雲端系統提升教學

為配合科技科教學需求，網絡速度及安全性十分重要。學校採用華為高效能Wi-Fi網絡及雲端服務，配合電腦及手提設備與流動充電裝置，確保線上課堂流暢穩定，提升流動學習體驗。佛教茂峰法師紀念中學數字教育統籌廖瑞健老師表示，「教師可進行課堂直播，學生亦可透過移動手提或平板電腦上課。教材與筆記亦會自動同步並儲存到雲端，方便學生課後溫習，提升老師備課與學生學習的效率。」

至於數據安全及系統管理方面，華為香港亦向校方提供操作管理培訓，幫助老師快速熟習應用設備，同時學校可遙距監控設備及更新系統，在保證數據安全及智慧管理之餘，減輕 IT 部負擔。

佛教茂峰法師紀念中學的學生，從中一開始學習用手機編寫程式，透過藍牙控制電子儀器，首件功課是「智能風扇」。（鄭子峰攝）

校方發展STEAM教育獲得不少獎項。兩年前學生開發出用作腦電波分析的「腦電波靜觀培訓系統」，2024年在 Infomatrix 國際中學生資訊及通訊科技大賽榮獲國際金獎。此外，學生自行研發人工智能小系統，包括「中國各民族服裝人工智能辨認系統」，系統已發展到 52 個民族的服裝都可辨認到，有助推廣國民教育。

華為推 ICT 比賽於港首設「中學組」 培訓本地 ICT 人才

作為全球領先的 ICT 基礎設施和智能終端提供商，華為除了提供專業的產品解決方案跟技術支援外，亦積極培育本地 ICT 人才。華為主辦的「華為 ICT 大賽」連續 5 年在港開辦，亦逐步成為業界年度盛事。為推動本地中學科技教育，今年大賽首度增設「中學組」，吸引逾 110 名中學生參加，佛教茂峰法師紀念中學派出 22 名同學參賽，成功晉級決賽。

華為港澳企業業務總經理王紹潼表示，希望從 K12 開始啟發學生對科技的興趣，培訓更多創科人才。（鄭子峰攝）

華為港澳企業業務總經理王紹潼表示，「創科教育應從 K12 階段開始，因此我們積極邀請學生參與華為香港傳課活動，並積極推動增設適配香港中學生的比賽及試題，銳意普及 IT 知識，啟發學生對科技的興趣」。華為香港將推出為 K12 老師設計的「Train the Trainer Program」，並持續推動 K12 階段多元創科項目，啟發更多年輕人，為香港創科發展培養源源不絕的人才。