校園天地︱東華三院郭一葦中學30周年校慶　啟動基建發展新里程

東華三院郭一葦中學於1月9日假學校禮堂隆重舉行「三十周年校慶典禮」。典禮邀得教育局副秘書長陳碧華及香港教育大學協理副校長楊少詩教授親臨主禮，聯同東華三院主席兼名譽校監何猷啟、東華三院董事局及校董會為典禮作啟動。接近三百位嘉賓、教育界同工、家長及校友聚首一堂，共同見證學校創立三十周年的重要里程碑。



典禮由東華三院主席兼名譽校監何猷啟致歡迎辭。何主席在致辭中感謝社會各界三十年來對郭一葦中學的支持，並讚揚學校多年來秉承東華三院「全人教育」的宗旨，為社會培育了無數棟樑之才。他勉勵師生繼續傳承優良校風，在瞬息萬變的時代中追求卓越。

教育局副秘書長陳碧華及香港教育大學協理副校長楊少詩教授隨後分別致辭。兩位主禮嘉賓均高度評價學校在學術及學生發展方面的成就，積極為學生拓展多元學習機會，並與教育局及大學緊密協作，近年更走進國際及大灣區，成為聯合國「2024/25學年碳中和卓越學校計劃」及華南師範大學 「粵港澳大灣區STEM教育協同創新研究實驗基地」，無論在 STEAM教育及ESG 教育都備受肯定，持續優化教育發展。兩位主禮嘉賓寄語學校在未來的教育發展中，繼續發揮專業精神，為學生提供更優質的學習經歷及機遇。

為慶祝創校三十載，典禮上特別舉行了「兩棲及爬行動物學習館」與「智慧農業研習中心」等「三十周年校慶基建啟動儀式」，標誌著學校新一輪的校園學習設施優化工程，致力為學生打造更現代化及多元的學習環境。在香港中學罕見的「兩棲及爬行動物學習館」內，嘉賓們近距離觀察了各式奇特的兩棲爬蟲類動物，了解學校如何透過照顧動物培養學生的責任感與保育意識。

而「智慧農業研習中心」更與社企 FARMACY 共同協作，把完整的智彗科技農業運作完整在學校呈現，展示了學校如何將人工智能及STEAM技術應用於現代農業，這些設施正好與在場的創科界嘉賓及大學學者的理念不謀而合，具體呈現了學校在推動STEAM教育上的實力。

典禮中主席何猷啟、校監伍怡代表學校向學校捐建人家族代表郭家聲致送紀念品，以答謝郭一葦家族多年來的福澤蔭庇及對學校支持，為學生學習作出重大支持及支援。家長教師會及校友會代表亦向學校致送紀念品，展現了家校合作及校友回饋母校的深厚情誼。

典禮的壓軸高潮，是由師生精心籌備的大型綜合表演《承郭風 志高遠》—— 穿越時空，藝述郭中。表演別出心裁地以「穿越時空」為線索，引領四位小學生聯同郭中學生穿梭於郭一葦中學的歷史長河。

劇目由溯源「勤儉忠信」的建校初心展開，演繹至今日「靈敏求變、創新躍進」的實踐成果，並展望未來人工智能科技共融、貢獻社會的宏大願景。全劇貫穿濃厚的國風藝術色彩，學生透過朗誦、川劇變臉、中國舞、中樂演奏及中國功夫等多種國粹形式，精彩演繹獨有的「郭中風尚」，生動展現了學校扎根傳統文化、同時擁抱科技創新的教育歷程，博得全場嘉賓及師生的熱烈喝采。

東華三院郭一葦中學文可為校長表示：「三十周年是學校發展的重要里程碑，也是繼往開來的新起點。學校將繼續堅守教育使命，傳承『郭中風尚』，與時並進，為學生創造更廣闊的發展空間。」除了各界賢達，典禮更出現感人一幕。學校特別邀請了創校校長魏錦圖、第二任校長羅文彪及第三任校長何世昌重返校園 。三位前任校長與現任校長文可為同場，象徵著郭一葦中學三十年來薪火相傳的教育精神，場面溫馨感人。

