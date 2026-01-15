《香港01》AI x STEAM+01頒獎典禮暨教育高峰論壇1月24日城大舉行

在全球科技迅速發展之背景下，人工智能與STEAM教育已成為推動社會創新之關鍵力量。《香港01》作為校園推廣策略夥伴，長期關注學界STEAM發展，冀將AI和STEAM技術普及化，培養新一代創科人才，並透過 「01教育」對重點學校推廣及培育。



立即報名參加活動

《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃，以「智慧未來．共創香港」為核心理念，整合學界與社會資源，促進教育經驗交流與技術實踐，活動除了連場嘉賓講座及專題研討會之外，更設有小學及中學組別挑戰賽，及教師卓越AI應用獎，旨在透過小學及中學挑戰賽、教師卓越AI應用獎及AI教育高峰論壇的教育盛會，引導學生及教師運用科技解決現實問題。《香港01》誠邀全港中小學校長、教師及教育界同仁參與，共同探索未來教育的無限可能。

雲集學界企業翹楚 探討 AI 數字教育新路向

是次盛會將於 2026年1月24日（星期六） 於香港城市大學舉行，並榮幸邀請到教育局副局長施俊輝博士親臨主禮。

活動亮點之一為兩場深度圓桌論壇，旨在為教育領導者提供具參考價值的實踐方針。論壇邀得學界與科技界領袖共同參與，從宏觀政策到產業應用，全方位剖析 AI 教育的落地方案：

「論壇一：AI 數字教育政策與未來方向」邀得香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）張澤松教授、香港教育城主席李漢祥先生、教育局資訊科技教育策略發展督導委員會成員李安迪校長。三人同台討論將集中於學校如何制定具前瞻性的 AI 發展策略，以及如何透過跨界協調，將 AI 技術有效地融入現有教學體系，以回應新時代對學生數字素養的需求；

「論壇二：AI 技術發展及應用與未來人才培育」則邀請到 Microsoft 香港公共企業總監林嘉曼女士、所羅門教育集團首席執行官陳芷茵女士，以及阿里雲智能港澳區公共業務總監梁國鋒，三位將從產業最前線出發，分享企業對未來人才的實際需求，探討教育界應如何引導學生掌握 AI 應用與計算思維，確保下一代具備應對未來職場轉變的能力。

立即報名參加活動

表揚卓越實踐 見證 AI x STEAM 創意成果

活動不單只有前瞻性的專題討論，活動當日亦將舉行盛大的頒獎典禮，嘉許在「AI x STEAM+01」挑戰賽中表現出色的師生：

小學組： 展現學生如何運用 AI 概念轉化為改善生活的小發明。

中學組： 針對社會實際問題提出技術原型，體現解難與實踐能力。

教師卓越 AI 應用獎： 表彰在課堂應用、學校管理創新及 STEAM 推廣方面具卓越貢獻的先行者。

現場將設有入圍作品展示及評審點評，讓與會者第一手了解本港學界在 AI 應用上的最新實踐與創新思維。

如有興趣參與，請填寫以下報名連結，或致電/Whatsapp 35828747 或 電郵至 education@hk01.com 聯絡黃先生 。

立即報名參加活動

活動資料

日期：2026 年1月24日（星期六）

時間：上午10時至下午1時30分

地點：香港城市大學（詳情稍後通知）

費用：全免

對象：中小學教師、校長及教育界人士