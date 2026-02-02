千人共饗 • 情繫英來　二十周年校慶盆菜宴

2026年1月31日(星期六)，光明英來學校舉行大型盆菜宴，讓學校各持份者聚首校園，共賀二十周年校慶。這一天，盆菜宴共延開80席，眾多校友和家長全力支持及踴躍參與，共同見證學校二十年來的輝煌成就。我們享用豐盛的盆菜需要合適的火候烹煮，正如教育事業需要悉心的投入，盆菜圍爐共食，其樂融融，正正體現了學校、家庭與社區緊密協作、共同創造的成果。



活動前，學校舉辦了莊嚴而又溫馨的典禮，由元朗民政事務專員馬富威太平紳士及校監梁萬民先生展開序幕。校友何潁詩為母校創作了一首二十周年校慶主題曲，並親自填詞及演奏，溫暖的旋律令人感動。此外，歷屆校友們也分享了與母校之間深厚的情誼，場面感人至深。在盆菜宴中，校董會、家長教師會、校友會及老師們相繼獻唱，為學校的未來送上祝福，衷心希望光明英來學校在未來的發展道路上穩步前行，再創輝煌。

在這些年間，每一位老師的奉獻、家長的支持、學生的努力、社區的關愛，共同成就了光明英來學校二十年的輝煌成績。站在二十周年的新起點，我們深信光明英來學校將繼續秉持優良傳統，為每一位學生創造更優質的成長環境，培育更多社會棟樑。

薪火相傳 • 創新進步

光明英來學校歷史與傳承

二十載耕耘，桃李成蹊。光明英來學校這一座矗立於元政路的知識學府，其根源可追溯至一段匯聚辦學力量的歷史。1939年，趙聿修太平紳士於元朗長盛街創辦「光大學校」，為元朗舊墟一帶的學生提供接受教育的機會。1945年，陳可新先生聯同元朗區的鄉紳賢達於元朗大旗嶺創辦「光明學校」。到了1956年，學校遷往位於大棠道的新校舍，當時的校舍樓高三層，共有6個課室。直至1972年，兩校正式合併為「光明學校」，其後在水邊圍邨的校舍茁壯成長，開設上、下午校，奠定了深厚的教育基礎。

千禧之年，學校迎來蛻變。2006年9月，在梁水發校監、全體校董及陳少嫻校長的合力推動下，光明學校下午校遷入元政路這座嶄新的千禧校舍，並命名為「光明英來學校」，開創了學校的新紀元。

轉眼間，學校在新校址紮根二十載，並始終恪守「禮、義、廉、恥」的校訓，以「學以致知，教以明德」為核心使命，為學生提供全人發展的優質教育。

歷任校董會，特別是在梁水發校監及梁萬民校監的引領下，為學校的發展提供了全方位的支援與指導。而陳少嫻校長、馮瑞德校長、徐志權校長接續領導，承先啟後，因應時代推行各項革新，在學術與校務上貢獻卓著，引領學校持續進步。

如今，光明英來學校設有一至六年級共三十六班，學生一千人，這一切的活力核心，來自我們敬業樂業的教師團隊。學校透過多元教學與豐富活動，涵蓋科學探究、文化體驗與藝術創作，致力啟發每位學生的潛能，讓他們自由探索，發展所長。

一直以來，學校的辦學信念和教學方針深受區內外社區人士及家長的愛戴及認同，眾多畢業生子女都以本校作為小一入學的首選，延續了代代相傳的文化。為了迎合教育新趨勢，學校不斷進行優化與革新，致力於培養一代又一代的人才和精英，為國家和社會貢獻力量。學校希望通過不斷創新及改革課程，全面提升學生的素質，使他們在未來的人生道路上，能夠培養正確價值觀，服務社會。

家長校友 • 共創輝煌

家長及校友為學校提供強而有力的支援

學校同樣重視家長教師會所搭建的信任橋樑，以及校友們對母校始終如一的關愛與回饋。這份深厚的信任與情誼，是學校最寶貴的財富。家長和校友們在學校運作中提供了重要支援。在學校決策的時候，家長亦會給予寶貴的意見，優化學校制度。此外，家長亦提供強而有力的人力資源，其中包括學校大型活動的佈置、各項活動的義工服務等。

家長和校友們是學校最可信賴的夥伴，他們在學校的發展道路上扮演著至關重要的角色。在迎接各種挑戰時，他們不僅是我們最強大的後盾，更是無形的支持力量。他們的同行與鼓勵，讓我們倍感溫暖與信心，為學校的成長和發展注入了無限動力。正是因為有了家長和校友的支援，我們才能穩步向前，克服種種阻礙，朝著更高的目標邁進，創造更加美好的未來。

開拓創新 • 迎接未來

敢於創新 優化課程 迎接新挑戰

在資訊爆炸及AI技術迅速發展的時代，培育下一代無疑是一項重大的挑戰與責任。學校將致力於幫助學生掌握必要的知識和技能，並且培養他們的正面價值觀，以面對未來的挑戰。

首先，我們強調批判性思維的教育，教導學生分析資訊來源，分辨真偽，培養探究精神，鼓勵他們從不同的角度探討問題。其次，在善用AI技術方面，我們需提升學生的數位技能，幫助他們有效運用網絡資源及各種工具，如程式設計及AI程式的應用，讓他們理解技術的運作原理。

學校同樣重視道德與價值觀的教育，透過社會服務等活動，讓學生學會理解他人的感受和需要，並強調誠信、責任感和公平，以幫助他們在道德問題上作出正確的選擇。此外，我們鼓勵學生合作，發展其人際社交能力，提升表達技巧，培養有效的溝通能力。

最後，我們推廣終身學習的概念，培養學生自主學習的能力，鼓勵他們在未來不斷探索與學習新知識，以提升適應變化的能力，使他們更有能力應對未來的各種挑戰。

展望未來，光明英來學校將繼往開來，堅定不移地追求教育卓越。我們將繼續以學生為本，深化教學品質，拓展學習體驗，營造更豐富、更包容的成長環境，培育懂得感恩、勇於承擔、樂於貢獻的新一代。