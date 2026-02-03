教大與中國婦女會中學合作　推AI機械人遊戲助長者互動復康

香港教育大學團隊與香港中國婦女會中學一眾學生合作，進行一項結合人工智能、機械人應用的長幼共融學習及研究計劃，與長者共同設計合適他們的復康活動，並前往香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院和明儒松柏社區服務中心進行探訪。



香港教育大學團隊與香港中國婦女會中學一眾學生合作，以 AI 及機械人為工具，為長者提供互動式復康活動遊戲。（教育大學提供）

計劃中，學生會運用在校內 STEAM、人工智能及機械人相關課程中學到的知識，設計多款以AI機械人為核心的互動復康小遊戲，協助長者進行簡單而安全的活動訓練，例如模擬採礦或打麻雀，鼓勵長者活動手部、上肢及專注力，促進身體協調及反應能力。

學生考慮到長者的身體狀況及接受程度，會主動調整遊戲節奏、操作方式及互動指示，使科技成為貼近生活、支援復康需要的輔助工具，體現以人為本的科技應用精神。

學生亦透過器械人編程多項表演與互動環節，包括唱歌、川劇及具特色的「變面表演」，為長者帶來新鮮感與歡樂氣氛。不少長者表示，看到年輕一代善用新科技與他們互動，感到既新奇又感動，亦十分樂意與學生分享自己的人生故事及過往經歷，場面溫馨，充分體現跨世代交流的價值。

香港中國婦女會中學鄧思麒老師指出，是次活動不僅是一項科技體驗，更是重要的學習與交流。他表示，透過是次活動，學生能夠學以致用，將課堂所學轉化為對社區有實際價值的行動。透過與長者的交流，年輕一代不但學習到科技應用，更能了解長者的生活經歷。

香港教育大學的吳子傑助理教授就感謝師生的努力，認為提升人工智能的學習不僅是學生的專利。在人工智能的年代，長者也需要具備一定的人工智能素養。通過長幼共融的模式，學生可以與老友記分享科技知識，進而促進溝通、社交互動，同理心和幸福感。

參與活動的學生普遍表示，能夠有效提升人工智能素養和幸福感，為他們帶來深刻的學習體會。該校中四學生林昊謙指出，活動有助理解人工智能及機械人在現實生活中如何應用。另外有學生分享，與長者面對面交流讓他們學會耐心、溝通與關懷。