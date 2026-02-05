第四屆全港小學STEAM創客比賽　創意結合科技　共築國家安全意識

由將軍澳香島中學主辦，民政事務總署贊助的「第四屆全港小學STEAM創客比賽暨小學生國家安全填色比賽頒獎禮」於1月18日圓滿舉辦。西貢民政事務處專員助理專員呂芷翹女士、樹仁大學周德生行政副校長擔任主禮嘉賓。近四千多位小學生參加國家安全填色比賽，小學STEAM創客比賽亦有近百位小學生參加。



由將軍澳香島中學主辦，民政事務總署贊助的「第四屆全港小學STEAM創客比賽暨小學生國家安全填色比賽頒獎禮」於1月18日圓滿舉辦。（將軍澳香島中學提供）

主禮嘉賓周德生行政副校長致辭時表示，比賽將「STEAM」與「國家安全」兩大主題結合，正好提醒學生不僅要懂得運用科技，更要以負責任的態度決定如何使用，從而培養明辨慎思的能力。

將軍澳香島中學鍾堯基校長表示，STEAM創客比賽不僅可以激發學生的創造力與解決困難的能力，其中許多作品蘊含對弱勢社群的關懷與支援，這對培養學生關心社會、建立社會責任感具有積極作用。鍾校長表示國家安全填色比賽為小學生提供一個展現創意才華的平台之餘，更可從藝術角度培養小學生的價值觀，豐富他們的國家安全教育學習經歷。

為讓公眾能欣賞學生的創意成果，將軍澳香島中學特意將本次頒獎典禮及優秀作品展設於將軍澳新都城中心三期商場舉行，讓更多市民欣賞小學生的作品和肯定他們的能力，為小小創作者們打氣加油，鼓勵他們投入創科，回饋社會。

民政事務總署贊助、將軍澳香島中學主辦的創意科普劇場「科學棟篤笑4.0」，以戲劇藝術結合科學實驗演出，宣傳科普知識。劇場自推出以來深受學界歡迎，每年都會受邀到區內學校和社區巡迴演出。當天在典禮現場亦進行表演，話劇結合科學實驗的表演模式，讓現場觀眾大感意外，報以熱烈的掌聲。