聖若瑟英小必修外語首創帆船課程　星球企劃跨學科課探究全球文化

聖若瑟英文小學校長鄭德明，天生愛冒險，足跡遍及半個地球，一畢業就孭起背囊四出遊歷，曾到訪伊朗、烏茲別克、格魯吉亞、烏克蘭、危地馬拉、非洲及南美多個冷門地方；他主張男孩應多外出見識，增廣見聞之餘，亦可在真實世界體驗困難。為了建立學生的視野，學校安排五、六年級學生必須學習第三語言，亦同時安排多樣化的運動項目讓學生參與。



鄭德明校長畢業後便入職聖若瑟英文小學，由老師做起，2021年開始擔任校長，一直以來都為學生構築不一樣的世界觀，他堅信校長不單只有行政管理的職責，更應是一名「分享者」，多年來堅持將旅途中的點滴帶回校園，成為啟發學生的活教材。五年前開始，學校推行「星球企劃」特色課，課程第一堂先引導學生假設地球面臨危機，人類需移民火星，讓他們思考如何保存地球的多元文化。



鄭德明校長與家人到瑞士旅遊，他讚嘆當地風光如畫。（鄭德明校長提供）

學生時期背包歐遊大開眼界 成家後帶女兒看極光

鄭德明校長的教育理念，源於他大學畢業後一趟長達兩個月的歐洲之旅，當年資訊尚未發達，沒網上旅遊平台、沒Google Maps，出發前必須周詳計劃，亦要預先查閱地圖掌握路線。「世界真的很大，如果唔親身去闖蕩、去感受，看幾多書都體會唔到。」鄭校長表示。

鄭德明校長入職聖若瑟英文小學，由老師做起，2021年開始擔任校長，一直以來都為學生構築不一樣的世界觀。（黃寶瑩攝）

即使現在身為校長，鄭依然保持著這份冒險精神，不同的是會帶同妻子及兩名現分別就讀小六及小二的女兒同行，一家人曾先後到過斯里蘭卡、法羅群島、冰島、蒙古、瑞士及美國等地方。他笑言，自己偏好比較具冒險性的行程，所以女兒年紀小小已有別同齡小孩，見識過北極光及大峽谷等壯麗景觀。他認為行程中亦要放手讓小朋友擬定行程，因出外旅行少不免遇到難題，這樣便能訓練小朋友的解難能力、獨立思維、應變能力與毅力。

學生沉迷打機上網 走出世界打破自我中心

鄭校長指出，現今小朋友花太多時間打機或上網，缺乏親身經歷，孩子透過見識世界，會明白人類的渺小，打破自我中心，同時旅行最重要是製造親子時刻，增加交談機會。他舉例，自己曾跟學生分享瑞典地鐵車站無閘機的設計，探討「自律性」；又將阿根廷的彩色鐵皮屋與意大利移民文化帶回視藝課，啟發學生利用簡單物料進行創作；亦曾將在雲南助學及到埃塞俄比亞探訪學校的經驗，讓學生明白世界上有些人需要關懷、要懂得珍惜與感恩。

去年學校讓學生發揮創意，以七大洲為主題，為服裝表演而設計不同地方色彩的民族服。（聖若瑟英文小學提供）

▼▼鄭德明校長與家人周遊列國旅遊圖輯▼▼

+ 2

聖若瑟英文小學一向學業成績優異，除派位成績亮麗，歷屆畢業生在中學公開試中表現同樣出色。近兩年更連續有師兄於香港中學文憑試中考獲六科5**的佳績。鄭校長表示，學校十分重視學生的學術表現，但更著重培養他們的世界視野與宏觀眼界，期望學生能立志高遠，放眼世界。因此，學校有別於傳統教學，2021年開始推行一項名為「星球企劃」的特色課，鄭德明校長與導師團隊（Alvin及Isabel）在旅遊分享會中結識，雙方皆熱愛旅行，加上大家都認為學生自疫情後少了外遊，經常埋頭於網絡世界，於是想到利用主題教學，帶領學生重新認識世界之大。

星球企劃包含多個學科 探討全球文化增思考

「星球企劃」專為三年級學生設計，核心架構是以「模擬移民火星」為背景，結合科學探究與全球文化，讓學生發揮天馬行空的想像力，設計個人節日、食物，甚至專屬貨幣。課程包含了不同學科的元素，如科學、設計與藝術、人文與社會科學及語言與文學等，學生會進行水質酸鹼度測試、以及鋁箔船承重實驗等科學實驗，同時亦會學習航天知識，如中國載人航天工程以及SpaceX的火星計劃等。

導師Alvin為三年級進行水質酸鹼度測試實驗課，學生們分成小組用試紙進行測試。（黃寶瑩攝）

學生目睹白醋和梳打粉如何令紫薯粉水變色，又因化學反應冒出泡沫，都十分雀躍。（黃寶瑩攝）

學生進行鋁箔船實驗，學習透過調整船體形狀來增加承重能力。（黃寶瑩攝）

「星球企劃」導師團隊Alvin及Isabel以不同特色課題，引導學生探討全球文化的多樣性，學生需記錄整個學習過程，編製個人化日誌。（黃寶瑩攝）

課程的重點會探討全球文化的多樣性，如各地的交通工具、飲食習慣甚至對死亡的不同文化觀點。學生需記錄整個學習過程，編製個人化的日誌，將科學體驗與語文能力結合，透過思考在極端環境下的生存策略，對地球有更多認識，從而培養保護資源的意識。

拒紙上談兵親領學生交流 英文教學高小須學外語

喜愛周遊列國的鄭校長當然不甘於紙上談兵，過往曾帶領學生前往阿里山觀看日出，一行人於清晨起床，冒著寒風等待，並用相機拍下晨光初現的一刻；去年又安排老師帶領學生前往中東，實地觀察國際發展，了解「一帶一路」倡議下的區域發展。今個復活節，學校更組織親子團由Alvin及Isabel前往馬來西亞沙巴的山打根，進入熱帶雨林觀察珍稀動物，反思環保與生態保護。

鄭校長不甘於紙上談兵，過往曾帶領學生前往阿里山觀看日出，一行人於清晨起床，冒著寒風等待，並用相機拍下晨光初現的一刻。（鄭德明校長提供）

學生在校長帶領下拍攝到阿里山晨光初現一刻，事後均認為再辛苦也都值得。（鄭德明校長提供）

為配合走向世界的理念，學校以英文為教學語言，並且採取「教深一級」策略來提升英語水平，使學生的英語程度可以領先一年。到五、六年級，學生須學習第二種外語（德文、日文或西班牙文），為將來升學路向，以至是邁步國際締造更多選擇。

學校主要以英文為教學語言，到五、六年級學生須學習另一種外語（德文、日文或西班牙文）。（黃寶瑩攝）

學校的日文課最受學生歡迎，坐滿整個課室。（黃寶瑩攝）

學生跟隨校長步伐 對世界抱有好奇愛冒險

兩名四年級學生邱籽善及李聿修，均認為「星球企劃」特色課十分有趣，過程中令他們反思日常最珍視的人、事和物，導師及校長又會將旅行點滴跟大家分享，所以很認同男孩子應該「什麼都試下」。邱同學更指出，早前聽了校長分享蒙古之旅的所見所聞，介紹了成吉思汗的歷史，知道他將一個原本散亂的部落，逐步建設成蒙古帝國，期望將來有機會可前往見識獨特的風土人情。

四年級學生李聿修（左）及邱籽善（右），均認為「星球企劃」特色課十分有趣，過程中令他們反思日常最珍視的人、事和物。（黃寶瑩攝）

家住元朗的李同學，雖每天花逾40分鐘上學，但最喜歡學校逢週五的多元活動，令他有機會接觸不同的運動，他學過空手道、體操及游水，現在高年級更可學溜冰及打保齡球。他又指學校的「STEAM BUDDIES」計劃，能讓同學輪流飼養豐年蝦、甲蟲及黑水虻，透過每天記錄成長日誌，學到尊重生命。

鄭校長不時跟學生分享旅遊時的所見所聞，培養學生的冒險精神。（黃寶瑩攝）

S.J. Pilot課程帶學生上天下海 首間港小學引入帆船課

除了學術培養，聖若瑟英文小學亦推出適合男生的特色課外活動，帶領學生上天下海，包括與香港帆船總會合作，讓三年級以上的學生學習帆船，成為全港首間提供有系統帆船訓練的小學；又引入模擬飛行航天技術課程「S.J. Pilot」，讓學生學習駕駛飛機原理。鄭校長表示，看到學生二人一船在西貢海域馳騁很是感動，因操控帆船是結合了物理、策略與體力的運動，正是男孩最需要的全方位鍛鍊。

學校與香港帆船總會合作，讓三年級以上的學生學習帆船，成為全港首間提供有系統帆船訓練的小學。（聖若瑟英文小學提供）

鄭校長表示看到學生在西貢海域馳騁很是感動，因是男孩最需要的全方位鍛鍊。（聖若瑟英文小學提供）

「星球企劃」多元教學 培養學生具全球視野

聖若瑟英文小學透過「星球企劃」跨學科探究、與大自然共處的生命教育，以及挑戰體能與意志的多元運動，令學生具備冒險精神與解決問題能力。鄭德明校長以個人足跡及遊歷經驗，引領學生從蒙古歷史到中東地緣考察，深刻體會到人類的渺小與多元文化。這種「走入世界」的教育模式，不但裝備了學生的語言與科學技能，更重要是塑造了他們尊重差異、謙卑自律的全球視野。