學界最高花炮進駐曾璧山（崇蘭）中學　推廣非遺紥作

為推動非物質文化遺產教育，曾璧山（崇蘭）中學與香港中文大學教育學院校友會於2026 年1月23日（星期五）合辦「華服日及非遺文化嘉年華」。活動透過一系列互動工作坊和文化表演，讓學生親身感受傳統手藝的深厚魅力；學校更邀請沙田區多所小學共同參與，攜手推動文化扎根與薪傳。



學校與香港非遺紮作藝術家許嘉雄師傅攜手打造全港學界最高、達5米的大型花炮。花炮加入了不少學校特色，包括校訓、辦學精神、社旗等。（曾璧山（崇蘭）中學提供）

學界首創5米高花炮 融匯傳統與校本特色

中秋綵燈、新春獅頭、典慶花牌，紮作工藝於節慶中的角色不可或缺。是次活動最大亮點，是由學校與香港非遺紮作藝術家許嘉雄師傅攜手打造的全港學界最高、達5米的大型花炮。其採用「竹篾紥架，彩紙裱糊」古法，全手工製作，歷時超過200個工時；不僅包含傳統福物與吉祥元素，更巧妙融入校本特色，包括加入校訓、辦學精神、社旗等。

花炮原是華南一帶的傳統工藝，從搶花炮的傳統體育活動，演變為極具特色的本地紮作。曾璧山（崇蘭）中學校長何沛勝表示，師生原本對「花炮」認識不深，「我們將這種瀕臨消逝的智慧，化為一座屬於全校師生的文化地標，傳承這份極具保育價值的非遺文化。」

設逾15項非遺互動攤位及建立文化自信

同場亦設有超過15項非遺互動攤位及工作坊，涵蓋多種傳統技藝體驗，例如：金箔畫創作、宋錦珍珠風鈴製作、活字印刷、草織工藝、港式蛋撻製作等，學生反應熱烈。校方表示，是次活動正希望將非遺教育融入校園生活，讓年輕一代親身感受傳統工藝的價值與活力。學生不僅認識紮作，更透過動手體驗，深入體會中華文化與本土技藝的豐富內涵，從而建立文化自信，實現「從課堂到生活」的傳承目標。

特設小學場 動手做六角燈

活動特設小學場，邀請沙田區多所小學參與。由許嘉雄師傅親自主持講座，講解紮作的歷史與技法；指導學生參與「六角燈製作工作坊」﹐並將完成的六角燈懸掛於巨型花炮上，寓意光明傳承、團結共融。小學生亦透過各類非遺工作坊，親手體驗傳統文化的多樣面貌。