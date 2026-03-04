培僑中學打造智慧教育範例　升級數字化設施滿足AI學與教多元訴求

在人工智能（AI）迅速發展的浪潮下，香港數字教育發展亦緊貼時代步伐，為配合政府2025年《施政報告》提出發展中小學數字教育的大趨勢，培僑中學率先全面升級校園科技設施，積極推動AI普及教育。



校長伍煥杰表示，AI是教學改革的重要契機，學校積極引入前沿創科技術，全面升級全校數字基礎設施，打造智慧校園環境，包括升級校園網絡及數字基礎設施，透過華為人工智能教學中心（AI Education Center）解决方案，建成AI教學平台，引入華為AI智慧教室系統，務求滿足教師善用AI教學能力及學生多元化AI學習訴求，結合校本特色實現因材施教。



裝備學生成為創新型人才 應對未來挑戰

培僑中學積極推動人工智能普及教育，校長伍煥杰（中）銳意培育學生成為創新型人才、未來領導人才。（鄭子峰攝）

培僑中學校長伍煥杰表示，隨著科技發展世界急速變化，社會對創新型人才趨之若鶩。「人工智能賦能教育，是協助學生裝備未來所需，應對挑戰，成為創新型人才的關鍵，為國家發展新質生產力注入動能」。

培僑中學校長伍煥杰認為，AI是教學改革的重要契機，學校積極引入創科技術，旨在為學生提供多元人工智能學習平台及智慧校園環境，實現「因材施教」（鄭子峰攝）

伍校長認為，AI賦能教育的發展潛力無限，學生只要有學習意願，就能隨時獲得即時互動與個性化的學習支援。香港作為背靠國家、面向世界的國際化城市，在建設前沿智慧校園過程中，可積極借助科技企業的創新技術優勢與設備支持，推動香港成為國際教育樞紐。

政府大力推動中小學數字教育，並將於今年發表中小學數字教育藍圖，伍校長相信，數字教育藍圖推動學校加快人工智能在學與教應用，培僑中學已成立專門小組，在市場上持續物色不同創科方案、及AI平台與工具，讓教師更好掌握AI教學應用，推動學與教改革。

培僑中學成立專門小組，在市場上持續物色不同方案、平台和工具，加快推動學校在學與教應用人工智能。（鄭子峰攝）

學生視AI為學習夥伴 學習過程更生動有趣

為配合數字教育發展，培僑中學近年增設各項配套設施，例如平板電腦、3D打印機、華為AI智慧教室系統等，學生亦迅速適應AI輔助學習模式。

培僑中學學生視AI為學習夥伴，在文理各科均能大派用場，而且對鞏固知識方面有很大幫助。（廖雁雄攝）

有學生形容AI是學習小幫手，讓學習過程更生動。「文科方面，AI可以協助構思作文新的點子和例子；在理科應用上，AI可以幫助我預習和複習，例如針對弱項生成練習例題，在鞏固知識方面有很大幫助。」中四學生陳慧珊表示。

亦有學生透過AI學習編程，「利用AI大概只需十分鐘就可以成生一個小遊戲，下一步我計劃用AI做規劃，透過手機掃描房間就可知道有沒有增加或減少東西」。

中四學生匡振尹表示，期望學校持續擴展AI學習方面的應用，讓學習過程變得更生動有趣。以中國歷史科為例，他希望學校能增添虛擬實境（VR）眼鏡，讓中國歷史課可以「置身」歷史場景，提升學習趣味。

公民科：AI一站式系統 促學生同儕學習

為回應學生對AI學習的訴求，培僑中學在各科引入AI工具輔助教學。培僑中學助理校長兼公民與社會發展科主任劉靜儀表示，學校正全面運用華為AI智慧教室系統,以培養教師與學生共同善用AI作為教學夥伴的能力。「系統整合課前學情分析、課中互動教育評估及個性化輔導等功能，一站式智能化管理，解決以往需用多個平台輔助教學的煩惱」。

培僑中學助理校長兼公民與社會發展科主任劉靜儀認為，華為AI智慧教室系統整合多元平台優點。（鄭子峰攝）

劉助校舉例，公民課老師會預先將教材輸入系統，確保AI回應更準確可信，減少「AI幻覺」的擔憂。課前，老師提前向學生分發題目作小組討論，系統有效促進學生協作及互評，並透過系統掌握學生學習情況；課堂上由學生未掌握的部分開始教授，並利用系統中互動問答、討論、AI即時發佈題目等功能，鼓勵各類學生參與，活躍課堂氣氛並提升學與教效能。學生完成紙筆作業後，可拍照上傳，同學間可互相觀摩互評、促進思考，老師亦可從中檢視學生能否辨識作品優劣，反映對知識點的理解。劉助校表示，系統的「即時分享」功能，更可將堂上優秀作品及新聞片段即使傳送給學生，讓學生在課後延展學習。

培僑中學全面引入華為AI智慧教室系統，老師能在課前、課中及課後一站式的管理，具備不同平台的優點。（廖雁雄攝）

中文科：AI降低深度閱讀門檻 啟發多角度思考

中文科老師劉鴻樺認為透過AI賦能，能增加課堂趣味，讓學生投入參與。（鄭子峰攝）

中文課堂中，培僑中學亦引入AI教學元素。老師劉鴻樺利用系統各項功能，提升學生投入感。系統支援多人書寫，突破了傳統課室設備限制，提升學生上堂互動及積極性，「搶答功能」則增加了課堂趣味，學生課堂投入度明顯提升。

華為AI智慧教室系統支援多人書寫及「搶答」功能，大幅提升學生參與度及課堂投入感。（鄭子峰攝）

劉老師希望學生不單視AI為查資料的搜尋工具，而是有效的學習夥伴。他舉例，AI可整合古人時代背景與作品知識，降低深度閱讀門檻，讓學生更有系統地理解文化內涵。他亦不斷發掘AI的多元教學可能，提升備課效率。因應不同班別的學習需要及學生程度，劉老師利用AI設計不同教材，引導學生多角度思考，真正做到因材施教。以文憑試中文科範文《岳陽樓記》為例，除引導學生探討作者「先天下之憂而憂、後天下之樂而樂」的崇高宏大理想，劉老師則啟發學生討論，作者與友人滕子京，在失意時互相鼓勵給予支持那種難能可貴的友情，為學生提供另一解讀角度。

劉老師亦不斷發掘AI的多元教學可能，提升備課效率，他會根據不同班別的學習需要，生成不同的教材，引導學生多角度思考，真正做到因材施教。（鄭子峰攝）

ICT：培養AI應用思維 善用工具激發創作激情

資訊及通訊科技主任陳子聰稱，學生透過AI由零開始創作作品，大大降低了編程門檻，發現創作程式非遙不可及，從而激發創作熱情。（廖雁雄攝）

在課堂上，陳老師會讓學生透過AI教學平台完成不同任務，例如生成「俄羅斯方塊」遊戲。學生由最初輸入簡單提示指令，以致所生成的遊戲不論在互動性及資訊方面皆有不足，及後經過平台建議，學會如何撰寫並優化提示詞，經過反覆改良後，最終學生遊戲成品亦貼近市場水平。

培僑中學學生利用AI學編程，能輕鬆生成不同的小遊戲。（廖雁雄攝）

「學生透過AI由零開始創作作品，大幅降低編程門檻，發現創作程式非遙不可及，從而激發創作熱情，進一步嘗試生成其他不同遊戲。」陳老師稱，平台除了讓學生發揮創意及才能，老師亦能透過平台生成教學漫畫、小遊戲以至模擬實驗過程，提升學習趣味及動機，回應不同學生的學習需要。

培僑中學老師透過平台生成教學相關漫畫、小遊戲以至模擬實驗過程，不單能提升學習趣味及動機，亦能回應不同學生的學習需要。（廖雁雄攝）

數字教育基建升級 打造安全智慧校園

要全面推動數字教育，基建設施不可或缺。伍校長透露，為配合全校師生的AI教學的多樣性及即時體驗，校內網絡及教學設備正全面進行數字化升級，例如配置Wi-Fi 7確保學生使用平板電腦上堂流暢無阻，支援自主學習；引入IdeaHub等數字電子白板，提升課堂互動及反饋效率。「我們希望善用AI賦能，將培僑中學打造成個性化的智慧校園，利用優質網絡與視像系統，將教學進一步延伸至校外，讓同學能隨時隨地與世界各地的專家進行遠程學術交流與研討。」

除了教學層面，AI技術亦有效提升校園環境安全。伍校長表示，學校將在泳池、球場等運動場所配置AI設備，智能偵測運動異常並及時發送警示，排除溺水等運動受傷及意外隱患；又例如學校地理位置近山邊，透過AI偵測能及早發現並處理如野豬闖入校園等事件，為師生提供安全、舒適的校園環境。

AI賦能乃教育界大趨勢 學界善用資助引入前沿創科技術

培僑中學校長伍煥杰鼓勵所有學校，善用政府資助，引入如華為等前沿創科的技術支持，發展具備校本特色的創新教育方案，將學校打造成智慧校園。（鄭子峰攝）

伍校長認為每間學校各有特色，但都需要朝向AI賦能教育大方向發展。他非常鼓勵各校因應校本特色，善用政府資助，引入前沿創科的技術支持，發展適應各校的創新教育方案，將學校打造成智慧校園。同時，他亦希望政府能進一步加強支持AI賦能教學發展，提供充足的AI算力資源與智能教學工具，並通過政策引導與資金支持，助力學校長期推進AI與教育的深度融合。有力加速香港教育數字化進程，打造智慧教育新生態。