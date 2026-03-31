保良局朱敬文中學四十周年校慶 文藝與STEAM成果展現全人教育路向

保良局朱敬文中學日前舉行「敬文承薪．四十華章」校慶典禮暨學生學習成果展，多名教育界及社區人士出席，在校禮堂一同見證學校走過四十載的重要時刻。當日師生與嘉賓輪流上台分享與表演，從多個角度呈現學校近年在校園環境、創科及文藝發展方面的變化。



童軍樂隊進場揭開序幕 老師見證校園變化

典禮由童軍樂隊帶領主禮嘉賓進場揭開序幕，隨後舉行升旗禮。接著播放短片，簡介學校40年來的發展，包括校舍改善、課程調適及學生活動面貌等，讓在場師生和家長對比校園今昔。

朱敬文中學校慶啟動儀式。（學校提供）

任職學校多年的黃老師表示，以往學校設施較簡陋，禮堂的設備相對簡單，課外活動選擇亦較少，「近年學校做咗好多新嘅設施，又引入咗不同課外活動，俾咗好多機會學生發揮。」她又表示校慶典禮的學生表演令人目不睱給，感到過去和學生一起付出的心血實在值得。

境外交流分享 學生：返到嚟更想學

學生成果展其中一個重點環節，是由學生代表分享參與「山東校慶交流團」及「新加坡及英國STEAM交流團」等境外學習活動的經歷。學生在台上展示交流期間拍攝的照片與作品，講述到訪當地學校、參觀科技設施及文化景點的見聞。

朱敬文中學新加坡及英國STEAM交流團分享。（學校提供）

中五生徐同學表示，前往新加坡交流期間曾到訪新加坡國立大學，「原來外國大學有好先進嘅設施同埋學科選擇，仲有好多實驗嘅機會，返到香港之後，我都想喺理科落多啲功夫，希望將來有機會去外國升學。」她說。

參與山東交流團的林同學則說，印象最深刻的是與內地學生互動交流，「大家溝通方式唔同，但一齊合作製作布老虎，原來都可以好快建立默契。」他認為這種跨地域合作，令自己在溝通及適應方面都有所成長。

在場有家長表示，子女過往較少主動談論課堂內容，但參加交流團後，回家會主動分享所見所聞，「見到佢願意用假期去學習，又會自己上網查多啲資料，作為家長都放心畀佢多啲外出見識。」

文藝及體藝表演 由興趣走到堅持

在文藝及體藝發展方面，學校近年增設多項活動，啟發不同學生的興趣與潛能。是次典禮學生表演涵蓋音樂、傳統文化和體育，由不同年級學生輪流上台演出。

本學年新成立的手鐘隊，是日首次在大型校內活動中演出，多名隊員表示在排練初期需花時間適應拍子與合作節奏。「一開始成日搞錯節奏，好驚喺台上出錯，但老師同學都叫我哋當係分享學習成果，多啲享受過程。」中二隊員王同學分享說。他笑言，以往較少在台上演出，是次經驗令他對音樂學習更有信心。

朱敬文中學的手鐘表演。（學校提供）

國術表演與花式跳繩則為典禮增添動感。有花式跳繩隊員曾代表香港赴日本參加世界跳繩錦標賽並獲季軍，他形容訓練過程「辛苦但有目標」，「有時放學練到好夜，不過隊友互相支持，同埋一諗起可以代表學校同香港去比賽，就會頂得住。」

朱敬文中學花式跳繩表演。（學校提供）

有出席典禮的初中家長表示，平日只能透過相片中了解子女校園生活，是次親眼看到整個隊伍在場上的合作，「原來唔係得一兩個好叻嘅學生，而係成隊要一齊配合，先有咁嘅效果。」她說，日後會更留意子女在活動中的投入程度，而不單看成績單上的分數。

家長視角：從成果展理解孩子的校園生活

典禮後，一眾嘉賓和家長移步參觀學生成果展，品嚐學生在「咖啡角」認真準備的咖啡、細看學生STEAM和視覺藝術科的作品。一名初中學生的家長坦言，「以前問佢喺學校做啲乜，佢通常只答『上堂、做功課』。」該家長說，「今日行一圈，見到佢參加咗跳繩隊，又有份做展板設計，先知原來佢喺學校有份參與唔同活動」，認為是次展覽有助了解子女校園生活，並期望學校日後繼續舉辦類似活動，讓家長更了解學生在校生活。

朱敬文中學校慶校園導賞。（學校提供）

有高中家長則指出，四十周年校慶對即將畢業的子女別具意義，「小朋友由細個喺度讀到依家，今日可以慶祝學校四十周年，好似見證緊佢同學校一齊成長、一齊進步咁。」她說，希望學校未來在升學支援及生涯規劃方面，繼續為學生提供不同選擇和平台。

在歌聲中結束 師生與家長同場見證

典禮最後由合唱團帶領全場唱出校歌，學生、老師、家長及嘉賓一同站立合唱，為四十周年校慶活動劃上句號。有學生表示，能在這個場合與家人同場唱校歌，「好似真係一齊經歷咗呢個重要時刻」，家長則期望學校未來繼續在學術與非學術領域之間取得平衡，讓不同能力的學生都能找到發展空間。