十八鄉公益社中學學生勇奪日內瓦發明展評審團金獎的成長之旅

夜騎光盾﹕由人文關懷到創意解難



公益社中學揚威海外，天水圍學子勇奪科創殊榮。在科創教育蓬勃發展的今天，真正的創新往往源於對生活的細膩觀察與對人的深切關懷。十八鄉鄉事委員會公益社中學的科創團隊，憑藉自主研發的「夜騎光盾——智能單車安全頭盔」，於全球最具規模的瑞士日內瓦國際發明展中，在來自40個國家、100位國際專業人士組成的評審團、逾1000件作品的激烈競爭下，成功奪得「評審團嘉許金獎」(Gold Medal with Congratulations of the Jury)，其卓越表現更獲得歐洲傳媒報導，為港爭光。

(按:「評審團嘉許金獎」為針對金獎項目，技術水平極高、具突破性的發明)



始於關心﹕從人文精神出發的科創解難

這項發明的起點，並非冰冷的技術數據，而是充滿溫度的人文精神。團隊成員林炯輝、劉偉源、吳芷翹與莫梓睿四位同學，平日在社區中留意到不少市民以單車代步，然而晚間或視線不良時，單車意外頻生。

他們意識到，現有的防護裝備不足以應付複雜的道路環境。同學們本著「關心他人」的初心，決心利用科創技術解決現實生活中的安全隱憂，將對鄰里的關懷轉化為實際的研發動力。這種從生活中觀察痛點，再以科技尋求方案的歷程，正是人文精神在科創解難中的最佳展現。

左起﹕劉偉源、吳芷翹、林炯輝、莫梓睿

創意解難:「夜騎光盾」的全方位守護

為了保障騎單車人士的安全，團隊研發出結合頭盔主體與手把控制器的「夜騎光盾」系統。該裝置涵蓋了預防、預警到救援的三大範疇:

• 智能自動化亮燈: 頭盔裝有四個方向燈帶，配合感應器實現自動化亮燈，讓其他道路使用者 在黑暗中也能清晰辨識騎行者的動向。

• 盲點偵測與警示: 手把設有按鈕與警示器，除了手動操作指示燈，感應器更會判斷後方路況 是否適合轉向;若偵測到危險，會立即以燈光及聲響發出警告。

• 事故偵測與自動求援: 萬一不幸發生撞擊，頭盔上的車禍偵測感應器會即時啟動，系統將自動致電報警求助，確保傷者能及時獲得救治。

吳芷翹向當地的參觀者講述產品的研發原理。

磨練與堅毅:師生戮力同心的研發之旅

一場獲國際金獎的之旅，背後是無數次的挫折與改良。在發明過程中，同學們遇到了許多技術瓶頸與設計難題。為了突破困境，他們展現了極高的主動性:主動向老師請教，並透過收集試用者的意見，不斷針對操作邏輯與配戴舒適度進行多番改良。

這種努力不懈、追求卓越的態度，充分展現了學生的堅毅精神。在老師的指導與同儕的互相激勵下，團隊學會了如何處理分歧、協作解難。這不僅是一次技術上的實踐，更是一場關於團結與韌性的成長磨練，最終才讓這件作品具備了問鼎日內瓦發明展評審團嘉許金獎的實力。

師生彼此合作無間，代表本港勇奪國際殊榮。

未來展望:守護社區的承諾

獲得國際金獎並非終點。為了讓這份人文關懷真正落地，公益社中學已把發明品註冊專利，致力於將研發成果轉化為能夠守護大眾的產品。學校希望透過這項發明，真正為社區帶來更安全的交通環境，確保騎單車的人士與行人都能安全出行。

從天水圍的日常觀察到日內瓦的國際舞台，公益社中學的學子證明了﹕只要擁有一顆關懷他人的心，並具備敢於解難、努力不懈的勇氣，中學生也能在國際科技領域發光發熱。這場創科之旅，無疑是他們成長歷程中最深刻的一課。