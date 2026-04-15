SEN教學人才需求上升　教育輔導碩士80小時實習掌握實戰技巧

根據政府數據，在香港公營中小學中有特殊教育需要（SEN）的學生人數持續上升，於2025/26學年更錄得超過71,000名SEN學生，可見社會對於為SEN學生及照顧者提供輔導與支援服務的需求日益迫切。香港教育大學（教大）開辦的教育輔導文學碩士，專為立志投身教育及助人行業的人士而設。課程結合專業輔導技能培訓與前線實習體驗，協助學員支援不同需要的兒童及青少年，掌握實用技巧，建立輔導職涯。



專業實習與認證 助SEN學生規劃未來

教大的教育輔導文學碩士獲香港專業輔導協會（HKPCA）認證。課程內容涵蓋情緒輔導、生涯規劃輔導等，協助學員掌握專業知識與實務能力，支援不同需要的學生在學業、人際關係、溝通與升學等方面的挑戰。課程設有80至100小時督導實習，學員將獲安排到本地中小學及社福機構進行實地訓練，於真實環境中學習處理各類個案的輔導技巧，並掌握溝通與介入策略。

多項獎學金資助 吸納各方專才

為鼓勵學員投身輔導專業，課程設有多項獎學金及資助。目前課程已被大學教育資助委員會納入「香港未來人才深造獎學金計劃」合資格課程名單，獲這個課程全日制或兼讀制錄取的本地學生將獲邀請申請此獎學金。此外，於2026/27年入讀這個課程的學員有資格獲得由教大特殊教育與輔導學系資助的研究生入學獎學金。這個獎學金計劃旨在表彰具有社會科學、輔導或教育相關學科背景的學員追求卓越的學術成就。

有志投身輔導專業的人士，歡迎報名出席於4月28日舉行的網上課程簡介會，或瀏覽教大網頁了解更多課程資訊與申請詳情。

教育輔導文學碩士網上課程簡介會

日期：2026年4月28日(星期二)

時間：晚上7:30至8:30

登記︰

登記網址︰https://eduhk.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6tncCtGrc1bbGC2

了解課程詳情︰http://www.eduhk.hk/ec

(資料及相片由客戶提供)