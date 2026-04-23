世界閱讀日｜諸葛亮、花木蘭現身校園？般咸道官小：讓學習活起來

今天是「世界閱讀日」，般咸道官立小學將校園變身成一個大型故事舞台，舉行「書中角色大匯演」。全校師生不再只是「看書」，而是親身「走入書中」，透過角色扮演與多模態閱讀，把文字轉化為正向價值觀與校園幸福感。



校長化身諸葛亮：

讓學習「活」起來

校長李明佳親自扮演「諸葛先生」。他以古裝造型現身，寓意將「智慧」這一抽象概念具象化：「智慧如燈，能照亮童心，引導孩子在成長路上辨別方向、建立判斷力。」他強調，課程設計核心在於讓知識不再侷限於課本，而是融入生活情境，讓學習真正「活」起來。

副校長陳曉虹進一步說明，活動融合語文、藝術與價值觀教育，為學生打造實踐所學的舞台：「當孩子在角色中展現自信與表達，正是『幸福校園』最真實的寫照。」她指出，透過沉浸式體驗，學生不僅學習知識，更在互動中內化價值。

教職員各展創意

互動中內化價值

課程統籌主任黃茵淵則以「花木蘭」形象登場，象徵勇氣與溫柔並存的典範。她表示：「我們追求『知、情、行』三者合一。花木蘭不只是歷史人物，更是文化與情感的載體，希望在孩子心中種下對傳統與自我認同的種子。」

全校教職員亦各展創意：圖書館主任化身「麵包小偷」，傳遞「知錯能改、樂於分享」的訊息；體育老師扮演「愛閱讀的鯊魚」，巧妙串聯體能訓練與海洋保育意識；外籍教師則以《哈利波特》巫師造型登場，強調「閱讀是無國界的語言」，鼓勵學生放眼世界。

內地名師來港

共築閱讀樂園

為深化教學專業與跨地域文化交流，校方特邀內地優秀教師齊躍來校參與。齊老師是透過國家教育部、廣東省教育廳與香港教育局聯合推動的「內地與香港教師交流及協作計劃」來港。該計劃自2004年啟動以來，每年選派全國優秀教師來港交流。校方表示，齊老師的到來，不僅促進兩地教師對話，更讓學生親身體驗到跨地域的文化交流。

為配合閱讀推廣，學校為不同年級設計了「閱讀階梯」：一、二年級從繪本啟發感知；三年級透過寓言學習人生哲理；四年級聚焦海洋生物，建立責任感；五、六年級分別探索童話與神話，深化文化素養與正向品格。

般咸道官小強調，閱讀不單是「讀書」，更是一場「大冒險」——以趣味啟蒙，以價值領航，透過趣味與價值觀結合的教學設計，讓學生在探索中感受學習的樂趣與幸福，為成長路上注入人文關懷與正向能量。