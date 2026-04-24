保監局夥拍家福會合辦理財教育活動　提升中學生風險管理意識

保險業監管局（保監局）一直積極推動公眾教育，透過不同形式的活動，協助年輕人建立正確的風險管理及保障意識。今年，保監局再次與香港家庭福利會（家福會）理財教育中心合作，推出全新活動「『超前部署你想人生』風險與保障網上問答比賽及線下大比拼」，旨在加深青年人對人生風險管理及保障重要性的理解。活動以中四至中六學生為對象，吸引了來自58間中學、合共超過2,200名學生參與，反應熱烈。



「線下大比拼校園活動暨頒獎禮」於3月27日假棉紡會中學圓滿舉行，約250名來自7間中學的學生聚首一堂。為豐富同學們的學習體驗，大會安排了多個互動環節，包括攤位遊戲、互動遊戲及隊制比賽，並邀請嘉賓分享工作及理財經驗，讓同學們以輕鬆有趣的學習方式，認識人生風險管理和保障的基本概念，以及正確的理財態度。

透過不同的互動遊戲，讓同學們學習如何在日常生活中應用風險管理與保障知識。

活動當日亦邀請了年青KOL「Freeeboyzzzz自由男孩」出席，與同學們分享他們求學及投身職場不同階段的經歷及理財心得。香港保險業聯會的代表亦親臨現場，為同學介紹保險專業職位的工作範疇及分享其職涯發展，加深同學們對香港保險行業的認識。

KOL「Freeeboyzzzz」 深受現場同學歡迎，成功讓同學們在有趣的遊戲中，提升理財知識。

香港保險業聯會的代表-精算分析師陳穎楓女士（右）向同學介紹其工作範疇，並分享面對工作挑戰的經驗。

結合線上線下活動 於生活中應用風險管理知識

今年的活動結合線上及線下元素，先透過於２月舉行的網上問答比賽，協助同學建立風險保障的初步認識；隨後再走入校園，讓同學們親身參與各項有趣的互動遊戲，讓他們學習如何在日常情境和不同的人生階段應用相關知識。

家福會理財教育中心高級主任陳慧敏指出，普遍中學生對人生風險管理及保障的相關知識比較薄弱，是次活動能夠讓他們及早接觸相關概念，為日後投身社會打好基礎。

保監局對外事務高級經理黃寶賢女士（右一）頒發全港校際網上問答比賽獎項，得獎同學亦即場分享備賽心得。

連結日常生活例子 將風險管理知識帶回家中

是次網上問答比賽特別將家庭生活實況加入題目中，把複雜的風險與保障概念轉化為日常生活中的實際例子，加深同學對風險與保障在個人及家庭層面的認識。活動不但鼓勵同學從自身角度思考人生不同階段可能面對的風險,更鼓勵同學們主動與父母及家人討論家庭的保障安排及財務規劃，讓保障及理財規劃基本概念由校園延伸至家庭生活。

獲得網上問答比賽三等獎的香港教師會李興貴中學張浩林表示，是次比賽讓他有機會與家人打開有關保障的話題，有助一家人討論及反思財務需要及未來規劃；活動亦讓其明白到保險在轉移風險上的作用，可以在意外發生時，為個人及家人提供財務保障，減輕家庭經濟負擔。

香港教師會李興貴中學的張浩林在比賽答題中引用了母親購買汽車保險的事例。

不要輕看長壽風險

另外兩位分別在網上問答比賽中脫穎而出的得獎同學，分別是一等獎得主明愛屯門馬登基金中學張舉賢及獲得二等獎的聖伯多祿中學施曉婷，他們亦即場分享了比賽過程中的深刻體會。張舉賢坦言，過去只想到長壽是好事，從來無想過長壽都是一種人生的風險。是次活動讓他意識到，如果退休後缺乏穩定收入與足夠儲蓄，長遠的生活開支及難以預計的醫療費用將成為沉重的財務負擔，因此管理人生風險不應只是應對突發資金需求，而是要配合人生的整體規劃。此外，施曉婷亦表示活動讓她初次認識到「虛擬保險」，改變了她認為所有保險產品必須透過中介人購買的傳統印象。

來自明愛屯門馬登基金中學的張舉賢坦言比賽讓他明白到何謂「長壽風險」，並同意年輕人要及早養成「先儲蓄、後消費」的良好理財習慣。

聖伯多祿中學的施曉婷建議年輕人除了儲蓄外，應主動思考如何透過合適的理財方法讓財富增值，協助建立理想人生。

反思Z世代消費觀 倡及早儲蓄 量入為出

三位同學對時下年輕人的理財觀念亦有一番見解，他們認為同輩多傾向「及時行樂」和「活在當下」，容易受網購誘惑，將大量金錢花在遊戲、名牌產品或最新型號的電子產品上，卻忽略了預備應急錢以應對突發狀況的重要性。

張舉賢認為年輕人應建立「先儲蓄、後消費」的習慣，盡早為未來（如大學學費）及突發事件做好準備。施曉婷則主張單靠儲蓄並不足夠，應思考如何透過投資或銀行定期儲蓄等方式讓資金增值，為日後發展奠定更穩固的財務基礎。而張浩林亦提醒同學們應量入為出，切勿追逐超出自身負擔能力的產品。他們亦認同及早建立正確的人生風險管理觀念，適時考慮切合自己需要的保障項目，為未來作出更周全的規劃，真正做到「超前部署」自己的理想人生。

（資料由客戶提供）