聖公會蔡功譜中學以觀鳥串連AI與智能鳥巢　跨科協作培育未來通才

在聖公會蔡功譜中學裡，學習從不受限於教室與課本。學校近年致力推動跨學科教學，繼去年探索非遺承傳文化跨學科學習後，本學年再以校園具備「城市綠洲」的獨特生態，推行「羽翼之城」教學計劃。學生親自走進自然，透過實地觀鳥，將觀察轉化為貫通科學、電腦、設計與科技、中英數及視覺藝術科的知識，讓學問在真實場景中自然紮根，培育學生成為「自主學習者」。



聖公會蔡功譜中學推行「羽翼之城」跨學科教學計劃，透過實地觀鳥活動，將戶外實踐轉化為不同學科知識。學校實驗室技術員鄒國斌（右一）是計劃負責老師之一。（夏家朗攝）

校園鳥語 教學生機

「羽翼之城」跨學科教學計劃的靈魂人物──實驗室技術員鄒國斌，本身熱愛觀鳥及觀星，亦是校內生態學會負責人，不時帶學生走進大自然。鄒表示，學校雖被高樓大廈環抱，但夜間燈光與綠化校園，意外成為鳥類遷徙與棲息的重要補給站，不時可見長尾縫葉鶯、遠東山雀等珍稀鳥種不時到訪。這得天獨厚的校園生態，正是跨學科學習的絕佳起點。

學校實驗室技術員鄒國斌是觀鳥愛好者，不時借出專業望遠鏡供學生使用。（學校提供）

學校最初為了記錄雀鳥築巢、孵蛋及育雛的珍貴過程，在鳥巢附近安裝攝影機收集數據。過程中發現：學生觀鳥時，抽象知識變得具體可感，觀察力、科學探究力與學習動機均獲得提升。以此為契機，學校善用校園獨特的生態環境，構思一套全面完整的跨學科學習計劃。

觀鳥生趣 實境明義

科學科科主任何沛欣指出：「傳統學科知識往往是割裂的，以觀鳥為核心連結不同學科，能訓練學生的溝通與協作能力，激發內在學習動機，更能長遠培育學生成為能融合貫通、主動解決複雜問題的『通才』。這正是學校以學生為本的理念，讓學生在真實場景中發現學習意義，成為『積極學習者』，學以致用。」

學生於觀鳥後搭配平板電腦輔助學習，更能提升動機，豐富習得。（學校提供）

聖公會蔡功譜中學的跨學科學習計劃別出心裁。學生前往東何文田配水庫、馬頭圍配水庫實地觀鳥後，需要將所學的鳥類知識延伸至不同學科。以中文科為例，老師以經典課文《燕詩》為切入點，引導學生從古人觀察自然的智慧中，領悟「觀察自然、敬畏自然、效法自然」的傳統文化精神。此外，學生更獲鼓勵發揮創意：想像古人觀察鳥類飛行的形態設計「木鳶」、「木鷂」，再以現代人身份撰寫書信，勸說古人墨子、公輸般等先賢堅持研究，巧妙串連古代發明與當代航天科技發展。

電腦科教導學生在觀鳥時使用AI辨識軟件「Merlin App」，豐富學習經歷，提升學習效能。（夏家朗攝）

跨科融貫 解難有道

英文科著重語言的「即時應用」，要求學生在觀鳥活動後，運用所習得的詞彙撰寫英文日誌，藉此建構真實的語言應用情境。數學科則以「黑臉琵鷺數量與冬季平均氣溫對比」為案例，教導學生閱讀複合統計圖，並透過圖表分析，探究氣溫變化與候鳥數量是否存在相關性。

視覺藝術科引導學生利用「點、線、面」等視覺元素，精確描繪雀鳥身體特徵，如雀鳥羽毛與足部的質感，將科學觀察昇華為藝術創作。不同學科的老師均指出：跨學科教學的確有助激發學生學習動機，使學習內容更全面、過程更有趣，最終提升學習效能。

視覺藝術科老師陳楚鈞（左二）指導學生將觀鳥的成果轉化為藝術創作，利用視覺元素，表現雀鳥的外形特質。（夏家朗攝）

智巢情真 家校同行

聖公會蔡功譜中學緊貼學界推動AI及STEAM教育的趨勢，將相關元素融入跨學科學習計劃。電腦科教導學生使用AI辨識軟件「Merlin App」，透過照片辨識雀鳥種類，並利用內建的聲音辨識功能認識不同鳥類的叫聲，學生從中學習AI分類特徵的原理，探索科技的可能與局限，實踐反覆嘗試的科學精神。

設計與科技科突破傳統手工技藝框架，帶領學生利用微控制器平台親手打造「智能鳥巢」。學生把溫度、濕度及氣壓感應器安裝其中，透過物聯網技術將數據即時上傳雲端，實現24小時遠程監測親鳥餵哺的溫馨時刻。學生默默見證大自然的生存法則，上了一課惜生敬死的生命教育。

設計與科技科教導學生利用微控制器平台製作「智能鳥巢」。（夏家朗攝）

「羽翼之城」計劃從校園走進家庭。學校成立了家長觀鳥隊，並曾舉辦塱原濕地親子觀鳥活動，讓家長暫時遠離繁囂，舒緩壓力、滋養身心，更在與子女觀鳥的過程中，重新看見子女潛能與亮點，建立共同話題與價值觀，家校合作，共同譜寫孩子的成功光譜。

曾珮瑜校長認為，教育不應止步於分數。「羽翼之城」不以分數為中心，而是希望激發學生的好奇心，培養他們在AI時代中仍具備「親身驗證」的科學精神與尊重生命的品格。

曾珮瑜校長認為教育不應止步於分數，推行「羽翼之城」是希望激發學生的好奇心，培養他們在AI時代中仍具備「親身驗證」的科學精神與尊重生命的品格。（夏家朗攝）

鳥語絲心 樹人立德

曾校長指出，觀鳥時需要保持安靜與專注，有助學生調適情緒、舒緩壓力，並培養內省能力。此外，觀鳥活動還能引導學生建立公共空間使用與共享的概念，養成守規守法、愛護環境的公民意識，老師會在過程中提醒不干擾、不餵食、不捕捉鳥類等觀賞原則，提升學生環境保育與生物多樣性的重視，透過學習反思，學生更能體會與自然和諧共生的美好，從而建立尊重生命、正向積極的品格。

聖公會蔡功譜中學推動主題式跨學科教學，內容涵蓋科學、電腦、設計與科技、中文、英文、數學及視覺藝術科。（夏家朗攝）

聖公會蔡功譜中學推動主題式跨學科教學，實踐具長遠願景的教育轉型。課程設計旨在結合學生興趣與生活經驗，同時秉承「仁愛忠誠」的校訓，培育具備「自學精神、文化修養及良好品格」的年輕人，締造殷盛人生。早前，學校已獲中國航空學會頒發「全國航空特色學校」認證，展望未來，學校將開辦校本航空課程，引領學生從校園生態的觀察延展至太空的探索，與航天科技發展接軌。