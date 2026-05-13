DSE出路|醫療專業大熱！東華學院5.16開放日即場面試鎖定學額

醫療專業不僅是一份穩定的工作，更是守護社會基層健康的重要力量。根據政府資料顯示，醫療服務業的人才的需求受人口老化、慢性病患病率上升及醫療科技發展帶動而長期高企，相關專業人才的缺口已成為社會關注焦點，成為職場的「搶手貨」。為了協助應屆DSE考生、副學位學生及家長更全面了解具專業導向的升學選擇，東華學院將於2026年5月16日舉行「課程諮詢及開放日2026」透過課程諮詢、校園參觀及多元活動，為有意投身醫療健康行業的學生，提供一站式資訊平台。



聚焦八大聯招醫療課程 專業認證保障就業前景

不少應屆DSE考生在5月底聯招（JUPAS）改選限期前，均把握機會親身了解各專業課程的實際出路。東華學院於2026/27學年共提供8個獲「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助的學士學位課程。這些課程針對未來社會極具前瞻性的醫療領域，包括JSST01至JSST08，涵蓋護理學、醫療化驗科學、放射治療學、職業治療學、物理治療學、醫療影像學，以及因應銀髮經濟發展的應用老年學、醫療資訊及服務管理。值得注意的是，這些課程均具備專業導向，並經香港學術及職業資歷評審局認可，部分專業課程更獲相關行業專業認可，確保畢業生具備入行資格與競爭力。

為了方便應屆考生在5月27日聯招改選限期前更新課程選擇，以下為8個重點課程的聯招編號：

• JSST01：護理學（榮譽）健康科學學士

• JSST02：醫療化驗科學（榮譽）理學士

• JSST03：放射治療學（榮譽）理學士

• JSST04：職業治療學（榮譽）理學士

• JSST05：物理治療學（榮譽）理學士

• JSST06：應用老年學（榮譽）理學士

• JSST07：醫療資訊及服務管理（榮譽）學士

• JSST08：醫療影像學（榮譽）理學士

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非聯招、副學位畢業生留意：開放日設即場面試 最快即日獲臨時取錄

除了JUPAS途徑外，學院亦為非聯招申請人及副學位畢業生（如高級文憑或副學士學位持有人）提供直接報讀機會。在5月16日開放日當天，學院將於3 樓校園廣場設置「即場面試及即時取錄」環節，讓有意報讀的申請人可即場了解課程要求、提交申請並參與面試，有機會獲得取錄的機會。適用的課程包括幼兒教育、應用心理學、社商企業持續發展等學士學位課程。此外，對於非聯招申請者，報讀應用老年學及醫療資訊及服務管理亦可獲安排即場面試。合資格並成功通過面試的本地申請人，將有機會即場獲得臨時取錄通知，直接鎖定升學學位。

同學可以親身體驗真實學習環境

同學可以親身體驗真實學習環境

專業實驗室開放 親身體驗真實學習環境

為加深考生及家長對醫療護理及相關學科的認識，開放日特別安排了多個仿照業界實務環境設置的醫療教學實驗室供公眾參觀。參觀範疇涵蓋物理治療、醫療影像及放射治療、醫療化驗科學、護理學等專業領域。透過親身接觸這些先進的教學設備，考生能更具體地體驗未來在醫療專業領域的學習模式及實踐訓練，不再只停留於書本理論，而是及早感受專業課程的實際學習體驗。

把握5月27日聯招改選前關鍵時機 規劃具前瞻性升學路

長遠而言，面對醫療及復康服務需求持續上升的社會大趨勢，投身醫療健康專業已成為不少學生規劃未來時的熱門方向。無論是準備在限期前更新聯招選擇的應屆DSE考生，還是計劃銜接學士學位的副學位學生及非聯招申請人，都不妨把握5月16日東華學院開放日的機會，親身探索適合自己的專業出路！

東華學院課程諮詢及開放日2026

日期：2026年5月16日（星期六）

時間：上午10時至下午5時

地點：何文田衛理道31號京士柏校舍（馬錦燦紀念大樓）

重點活動：

• 升學講座：涵蓋聯招、非聯招及各學科專業分析。

• 實驗室參觀：10:30 - 16:30（名額有限，先到先得）。

• 即場面試：適用於指定課程之本地及非本地申請人。

了解更多︰twc.edu.hk

（資料由客戶提供）